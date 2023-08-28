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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 1149115011511152
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:23

rjkz
Тульчинский район, кажись, был под румынами в "транснистрии".
И путин по аналогии с гитлером сказал, что если бы не начал войну он сам, то напала бы укр. армия на лнр и днр. А до этого "польша напала на германию и финляндия на ссср"...
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:30

rjkz
Прекрасно понимаю, что у Вас сейчас есть более актуальные проблемы. Поэтому Алексиевич можно отложить на будущее (или вообще не читать, обязательным/крайне желательным считаю это для молодёжи), а вот раздел "Racial policies of Nazi Germany" из https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Barbarossa всё же советую. Он совсем небольшой, 2-3 минуты чтения, если Вы доверяете английской Вики и не будете ходить по ссылкам на документы и проверять. Но прояснит некоторые Ваши вопросы.
Споры и воспоминания о 2-й Мировой отойдут на дальний план так-же как и 1-я Мировая после того, как ее заслонила другая Война.

Это вряд ли. По двум причинам.
1. Используется как РФ, так и её противниками для сегодняшней пропаганды.
2. Во многих войнах есть очень схожие черты. Поэтому "разбор полётов" предыдущей войны может быть вполне полезен для анализа и прогнозирования новой.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:49

  akurt написав:Не ожидал от Вас такого вопроса.
Что-то Вы отстали от жизни...
На сегодня украинцу попасть в Канаду легко и просто: только за последний год выдано около 1 000 000 виз. И не только попасть: и трудоустроиться, и работать "с первого дня", и учиться в любом учебном заведении... от школы до университета.
На сегодня украинцу попасть в США практически невозможно (если не получил в предыдущие годы визу США).
Наличие канадского PR дает возможность украинцу обратиться в Посольство США в Канаде и получить американскую визу.
Для справки: по официальным данным процент отказа в визе в США украинцам в 2022 году равен проценту отказа в визах гражданам Уганды, Того, Молдовы и Сирии (!).
Хуже дела только у граждан Мавритании, Республики Палау и Руанды.
Даже гражданам Монголии было значительно меньше отказов.
https://travel.state.gov/content/dam/vi ... s/FY22.pdf
А на визу США В1/В2 осмелились/сумели/набрались храбрости подать форму DS-160 аж - внимание! - 18 763 человека. (И почти половина из 18 тысяч получили отказы).
Это данные за 2022 год.


Хотя у меня сейчас и нет мотивации интересоваться подробностями получения виз в США по причине того, что СВОИ вопросы я решил, а остальные желающие могут заниматься ИХ вопросами, но я не думаю, что что-то радикально изменилось со времен, когда для меня это было актуально.
НО!
Сейчас есть Ю4Ю, чего не было раньше. И хотя это временный статус, но как показывает практика, нет ничего более постоянного, чем временное.
Я не совсем в курсе как скоро после начала процесса по Ю4Ю, если хотите спрошу, человек оказывается в США, но дальше - зеленый свет.
Как минимум, до апреля 2025 года можно быть в США с разрешением на работу.
Потом даже если не будет принято решение о продлении и/или предоставлении гринкард, то если совесть позволит, могут податься на ПУ.
Я не тяну одеяло на США, но если люди именно в США и хотели, то через Канаду путь дольше.
Хотя, напомню, сам я тоже хотел в США, но так как процесс не гарантированный, готовился сначала попасть в Канаду. Но ситуации сейчас и тогда разнятся.
rjkz
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  #<1 ... 1149115011511152
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