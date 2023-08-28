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#<1 ... 1149115011511152 Додано: Пон 28 сер, 2023 17:23 rjkz

Тульчинский район, кажись, был под румынами в "транснистрии".

И путин по аналогии с гитлером сказал, что если бы не начал войну он сам, то напала бы укр. армия на лнр и днр. А до этого "польша напала на германию и финляндия на ссср"... demichh Повідомлень: 2963 З нами з: 09.12.10 Подякував: 150 раз. Подякували: 168 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 сер, 2023 18:30 rjkz

Прекрасно понимаю, что у Вас сейчас есть более актуальные проблемы. Поэтому Алексиевич можно отложить на будущее (или вообще не читать, обязательным/крайне желательным считаю это для молодёжи), а вот раздел "Racial policies of Nazi Germany" из https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Barbarossa всё же советую. Он совсем небольшой, 2-3 минуты чтения, если Вы доверяете английской Вики и не будете ходить по ссылкам на документы и проверять. Но прояснит некоторые Ваши вопросы.

Споры и воспоминания о 2-й Мировой отойдут на дальний план так-же как и 1-я Мировая после того, как ее заслонила другая Война.

Это вряд ли. По двум причинам.

1. Используется как РФ, так и её противниками для сегодняшней пропаганды.

2. Во многих войнах есть очень схожие черты. Поэтому "разбор полётов" предыдущей войны может быть вполне полезен для анализа и прогнозирования новой. Прекрасно понимаю, что у Вас сейчас есть более актуальные проблемы. Поэтому Алексиевич можно отложить на будущее (или вообще не читать, обязательным/крайне желательным считаю это для молодёжи), а вот раздел "Racial policies of Nazi Germany" извсё же советую. Он совсем небольшой, 2-3 минуты чтения, если Вы доверяете английской Вики и не будете ходить по ссылкам на документы и проверять. Но прояснит некоторые Ваши вопросы.Это вряд ли. По двум причинам.1. Используется как РФ, так и её противниками для сегодняшней пропаганды.2. Во многих войнах есть очень схожие черты. Поэтому "разбор полётов" предыдущей войны может быть вполне полезен для анализа и прогнозирования новой. ЛАД 2 Повідомлень: 25577 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5100 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 сер, 2023 20:49 akurt написав: Не ожидал от Вас такого вопроса.

Что-то Вы отстали от жизни...

На сегодня украинцу попасть в Канаду легко и просто: только за последний год выдано около 1 000 000 виз. И не только попасть: и трудоустроиться, и работать "с первого дня", и учиться в любом учебном заведении... от школы до университета.

На сегодня украинцу попасть в США практически невозможно (если не получил в предыдущие годы визу США).

Наличие канадского PR дает возможность украинцу обратиться в Посольство США в Канаде и получить американскую визу.

Для справки: по официальным данным процент отказа в визе в США украинцам в 2022 году равен проценту отказа в визах гражданам Уганды, Того, Молдовы и Сирии (!).

Хуже дела только у граждан Мавритании, Республики Палау и Руанды.

Даже гражданам Монголии было значительно меньше отказов.

https://travel.state.gov/content/dam/vi ... s/FY22.pdf

А на визу США В1/В2 осмелились/сумели/набрались храбрости подать форму DS-160 аж - внимание! - 18 763 человека. (И почти половина из 18 тысяч получили отказы).

Это данные за 2022 год. Не ожидал от Вас такого вопроса.Что-то Вы отстали от жизни...На сегодня украинцу попасть в Канаду легко и просто: только за последний год выдано около 1 000 000 виз. И не только попасть: и трудоустроиться, и работать "с первого дня", и учиться в любом учебном заведении... от школы до университета.На сегодня украинцу попасть в США(если не получил в предыдущие годы визу США).Наличие канадского PR дает возможность украинцу обратиться в Посольство США в Канаде и получить американскую визу.Для справки: по официальным данным процент отказа в визе в СШАв 2022 году равен проценту отказа в визах гражданам Уганды, Того, Молдовы и Сирии (!).Хуже дела только у граждан Мавритании, Республики Палау и Руанды.Даже гражданам Монголии было значительно меньше отказов.А на визу США В1/В2 осмелились/сумели/набрались храбрости подать форму DS-160 аж - внимание! - 18 763 человека. (И почти половина из 18 тысяч получили отказы).Это данные за 2022 год.



Хотя у меня сейчас и нет мотивации интересоваться подробностями получения виз в США по причине того, что СВОИ вопросы я решил, а остальные желающие могут заниматься ИХ вопросами, но я не думаю, что что-то радикально изменилось со времен, когда для меня это было актуально.

НО!

Сейчас есть Ю4Ю, чего не было раньше. И хотя это временный статус, но как показывает практика, нет ничего более постоянного, чем временное.

Я не совсем в курсе как скоро после начала процесса по Ю4Ю, если хотите спрошу, человек оказывается в США, но дальше - зеленый свет.

Как минимум, до апреля 2025 года можно быть в США с разрешением на работу.

Потом даже если не будет принято решение о продлении и/или предоставлении гринкард, то если совесть позволит, могут податься на ПУ.

Я не тяну одеяло на США, но если люди именно в США и хотели, то через Канаду путь дольше.

Хотя, напомню, сам я тоже хотел в США, но так как процесс не гарантированный, готовился сначала попасть в Канаду. Но ситуации сейчас и тогда разнятся. Хотя у меня сейчас и нет мотивации интересоваться подробностями получения виз в США по причине того, что СВОИ вопросы я решил, а остальные желающие могут заниматься ИХ вопросами, но я не думаю, что что-то радикально изменилось со времен, когда для меня это было актуально.НО!Сейчас есть Ю4Ю, чего не было раньше. И хотя это временный статус, но как показывает практика, нет ничего более постоянного, чем временное.Я не совсем в курсе как скоро после начала процесса по Ю4Ю, если хотите спрошу, человек оказывается в США, но дальше - зеленый свет.Как минимум, до апреля 2025 года можно быть в США с разрешением на работу.Потом даже если не будет принято решение о продлении и/или предоставлении гринкард, то если совесть позволит, могут податься на ПУ.Я не тяну одеяло на США, но если люди именно в США и хотели, то через Канаду путь дольше.Хотя, напомню, сам я тоже хотел в США, но так как процесс не гарантированный, готовился сначала попасть в Канаду. Но ситуации сейчас и тогда разнятся. rjkz

Повідомлень: 15334 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7917 раз. Подякували: 4829 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 сер, 2023 21:44 ЛАД написав: Shaman

Вы знаете, не буду опускаться до Вашего уровня и грубить Вам. Причём, не из-за страха перед баном. Хотя Вашими стараниями я уже 2 или 3 раза в бане побывал. Думаю, утром выполнят Ваши пожелания и опять отправят.

Может, Вы по образованию/профессии, действительно, экономист, но по сути Вы типичный советский партполитработник невысокого уровня, который любое отклонение от инструкции и методички воспринимает как преступление и бросается в бой с пеной у рта.

Вы приписываете мне свои мыслеобразы и успешно боретесь с ними. Вы знаете, не буду опускаться до Вашего уровня и грубить Вам. Причём, не из-за страха перед баном. Хотя Вашими стараниями я уже 2 или 3 раза в бане побывал. Думаю, утром выполнят Ваши пожелания и опять отправят.Может, Вы по образованию/профессии, действительно, экономист, но по сути Вы типичный советский партполитработник невысокого уровня, который любое отклонение от инструкции и методички воспринимает как преступление и бросается в бой с пеной у рта.Вы приписываете мне свои мыслеобразы и успешно боретесь с ними.

стадія "сам дурак". як ви ловко перекинули обвинувачення про парторга. але я то не застав цей час, на відміну від вас

Я где-то написал, что изнасилование это нормально и одобрял это?

Я где-то оправдывал бомбардировки и обстрелы городов и писал. что это нормально?

Я гле-то оправдывал "злочини цієї війни"?

Найдите хоть одно такое моё утверждение и я самозабанюсь на сколько скажете.



Но, к сожалению, ни одна война не велась в белых перчатках. Любая захватническая война преступна. И преступления во время войны достаточно обычны.

Бомбардировка Дрездена или Хиросимы не оправдывает бомбёжек Мариуполя и обстрелов Харькова.

спробую чітко сформувати, що ви насправді робите отими своїми всі воюють однаково. ви маскуєте одну річ. а саме - війни дійсно йдуть всі історію людства, але геноцидні війни - набагато рідше. таку війну вела фашистська Німеччина, знищуючи євреїв, й таку війну зараз веде рашистська РФ, знищуючи українців. саме так - йде геноцид. про це свідчить й це безглузде мінування, й підрив ГЕС, й ці знищення міст, й депортація дітей. завдання - знищити Україну. а як зазвичай у Раші у боротьбі з міфічними бандерівцями знищують реальних російськомовних. дебіли, б.я.



а ось це в вашій голові не укладається. чи може укладається, но визнати це ви не хочете. тому оці - всі так роблять, а подивиться на Амеріку й таке інше.



rjkz, ви до речі питали про антиамериканізм - ось класичний приклад. але тут ще старі радянські шаблони

...

всі ці приклади жорстокості є. але подивиться - є розслідування, є публічність, є обговорення. а в Раші - там про це взагалі мовчать, це там норма. прикро, що цей нюанс ви не можете зрозуміти. як й частоту таких випадків - вона різна, але так, статистика, яка це підтверджує - немає. є лише розуміння кожною людиною окремо

Подвійні стандарти, використані США під час нападу на Ірак двадцять років тому, сьогодні стримують багато країн від засудження агресивної війни Росії проти України.

а ось це взагалі якась маячня. це коли хтось не хоче визнавати очевидне, починає щось горлати. погоджусь, що в світі достатньо цинічних лідерів авторитарного розливу, яким начхати на нашу війну, вони лише думають як виловити свою рибку в цій каламутній воді. але тому й розвинені країни, які ще живуть за певними правилами - тому вони й розвинені, на відміну від різних бантустанів, хоч й з ракетами

Думаю, объяснений достаточно. Кто хочет, поймёт. Но не Вы.

В личной переписке Вы выглядели лучше. Повышайте уровень и расширяйте кругозор. Если Вам, возможно, это не нужно, то хотя бы для повышения качества пропагандиста.

Ну а пока отправляйтесь в игнор. Сейчас у меня там только песикот. Вы будете вторым. Хорошая компания.

я давно кажу, не подобається - не читайте але оцю рашистську фігню - всі однаково погані пропагувати я вам не дам - бо це не так. тому згадуйте СРСР, смак ковбаси та пломбіру та рідну проходну заводу



ps а ваші бани - це цілком ваша заслуга, я тут ні до чого ви ж самі почали оцю всю свару отим своим "а на хрена я это написал" стадія "сам дурак". як ви ловко перекинули обвинувачення про парторга. але я то не застав цей час, на відміну від васспробую чітко сформувати, що ви насправді робите отими своїми всі воюють однаково. ви маскуєте одну річ. а саме - війни дійсно йдуть всі історію людства, але геноцидні війни - набагато рідше. таку війну вела фашистська Німеччина, знищуючи євреїв, й таку війну зараз веде рашистська РФ, знищуючи українців. саме так - йде геноцид. про це свідчить й це безглузде мінування, й підрив ГЕС, й ці знищення міст, й депортація дітей. завдання - знищити Україну. а як зазвичай у Раші у боротьбі з міфічними бандерівцями знищують реальних російськомовних. дебіли, б.я.а ось це в вашій голові не укладається. чи може укладається, но визнати це ви не хочете. тому оці - всі так роблять, а подивиться на Амеріку й таке інше., ви до речі питали про антиамериканізм - ось класичний приклад. але тут ще старі радянські шаблони...всі ці приклади жорстокості є. але подивиться - є розслідування, є публічність, є обговорення. а в Раші - там про це взагалі мовчать, це там норма. прикро, що цей нюанс ви не можете зрозуміти. як й частоту таких випадків - вона різна, але так, статистика, яка це підтверджує - немає. є лише розуміння кожною людиною окремоа ось це взагалі якась маячня. це коли хтось не хоче визнавати очевидне, починає щось горлати. погоджусь, що в світі достатньо цинічних лідерів авторитарного розливу, яким начхати на нашу війну, вони лише думають як виловити свою рибку в цій каламутній воді. але тому й розвинені країни, які ще живуть за певними правилами - тому вони й розвинені, на відміну від різних бантустанів, хоч й з ракетамия давно кажу, не подобається - не читайтеале оцю рашистську фігню - всі однаково погані пропагувати я вам не дам - бо це не так. тому згадуйте СРСР, смак ковбаси та пломбіру та рідну проходну заводуps а ваші бани - це цілком ваша заслуга, я тут ні до чогови ж самі почали оцю всю свару отим своим "а на хрена я это написал" Shaman

Повідомлень: 4136 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1149115011511152 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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