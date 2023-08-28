rjkz
Тульчинский район, кажись, был под румынами в "транснистрии".
И путин по аналогии с гитлером сказал, что если бы не начал войну он сам, то напала бы укр. армия на лнр и днр. А до этого "польша напала на германию и финляндия на ссср"...
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Додано: Пон 28 сер, 2023 17:23
rjkz
Тульчинский район, кажись, был под румынами в "транснистрии".
И путин по аналогии с гитлером сказал, что если бы не начал войну он сам, то напала бы укр. армия на лнр и днр. А до этого "польша напала на германию и финляндия на ссср"...
Додано: Пон 28 сер, 2023 18:30
rjkz
Прекрасно понимаю, что у Вас сейчас есть более актуальные проблемы. Поэтому Алексиевич можно отложить на будущее (или вообще не читать, обязательным/крайне желательным считаю это для молодёжи), а вот раздел "Racial policies of Nazi Germany" из
Это вряд ли. По двум причинам.
1. Используется как РФ, так и её противниками для сегодняшней пропаганды.
2. Во многих войнах есть очень схожие черты. Поэтому "разбор полётов" предыдущей войны может быть вполне полезен для анализа и прогнозирования новой.
Додано: Пон 28 сер, 2023 20:49
Хотя у меня сейчас и нет мотивации интересоваться подробностями получения виз в США по причине того, что СВОИ вопросы я решил, а остальные желающие могут заниматься ИХ вопросами, но я не думаю, что что-то радикально изменилось со времен, когда для меня это было актуально.
НО!
Сейчас есть Ю4Ю, чего не было раньше. И хотя это временный статус, но как показывает практика, нет ничего более постоянного, чем временное.
Я не совсем в курсе как скоро после начала процесса по Ю4Ю, если хотите спрошу, человек оказывается в США, но дальше - зеленый свет.
Как минимум, до апреля 2025 года можно быть в США с разрешением на работу.
Потом даже если не будет принято решение о продлении и/или предоставлении гринкард, то если совесть позволит, могут податься на ПУ.
Я не тяну одеяло на США, но если люди именно в США и хотели, то через Канаду путь дольше.
Хотя, напомню, сам я тоже хотел в США, но так как процесс не гарантированный, готовился сначала попасть в Канаду. Но ситуации сейчас и тогда разнятся.
Додано: Пон 28 сер, 2023 21:44
стадія "сам дурак". як ви ловко перекинули обвинувачення про парторга. але я то не застав цей час, на відміну від вас
спробую чітко сформувати, що ви насправді робите отими своїми всі воюють однаково. ви маскуєте одну річ. а саме - війни дійсно йдуть всі історію людства, але геноцидні війни - набагато рідше. таку війну вела фашистська Німеччина, знищуючи євреїв, й таку війну зараз веде рашистська РФ, знищуючи українців. саме так - йде геноцид. про це свідчить й це безглузде мінування, й підрив ГЕС, й ці знищення міст, й депортація дітей. завдання - знищити Україну. а як зазвичай у Раші у боротьбі з міфічними бандерівцями знищують реальних російськомовних. дебіли, б.я.
а ось це в вашій голові не укладається. чи може укладається, но визнати це ви не хочете. тому оці - всі так роблять, а подивиться на Амеріку й таке інше.
rjkz, ви до речі питали про антиамериканізм - ось класичний приклад. але тут ще старі радянські шаблони
...
всі ці приклади жорстокості є. але подивиться - є розслідування, є публічність, є обговорення. а в Раші - там про це взагалі мовчать, це там норма. прикро, що цей нюанс ви не можете зрозуміти. як й частоту таких випадків - вона різна, але так, статистика, яка це підтверджує - немає. є лише розуміння кожною людиною окремо
а ось це взагалі якась маячня. це коли хтось не хоче визнавати очевидне, починає щось горлати. погоджусь, що в світі достатньо цинічних лідерів авторитарного розливу, яким начхати на нашу війну, вони лише думають як виловити свою рибку в цій каламутній воді. але тому й розвинені країни, які ще живуть за певними правилами - тому вони й розвинені, на відміну від різних бантустанів, хоч й з ракетами
я давно кажу, не подобається - не читайте але оцю рашистську фігню - всі однаково погані пропагувати я вам не дам - бо це не так. тому згадуйте СРСР, смак ковбаси та пломбіру та рідну проходну заводу
ps а ваші бани - це цілком ваша заслуга, я тут ні до чого ви ж самі почали оцю всю свару отим своим "а на хрена я это написал"
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