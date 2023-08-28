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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1149115011511152
Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 17:23

rjkz
Тульчинский район, кажись, был под румынами в "транснистрии".
И путин по аналогии с гитлером сказал, что если бы не начал войну он сам, то напала бы укр. армия на лнр и днр. А до этого "польша напала на германию и финляндия на ссср"...
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 18:30

rjkz
Прекрасно понимаю, что у Вас сейчас есть более актуальные проблемы. Поэтому Алексиевич можно отложить на будущее (или вообще не читать, обязательным/крайне желательным считаю это для молодёжи), а вот раздел "Racial policies of Nazi Germany" из https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Barbarossa всё же советую. Он совсем небольшой, 2-3 минуты чтения, если Вы доверяете английской Вики и не будете ходить по ссылкам на документы и проверять. Но прояснит некоторые Ваши вопросы.
Споры и воспоминания о 2-й Мировой отойдут на дальний план так-же как и 1-я Мировая после того, как ее заслонила другая Война.

Это вряд ли. По двум причинам.
1. Используется как РФ, так и её противниками для сегодняшней пропаганды.
2. Во многих войнах есть очень схожие черты. Поэтому "разбор полётов" предыдущей войны может быть вполне полезен для анализа и прогнозирования новой.
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 20:49

  akurt написав:Не ожидал от Вас такого вопроса.
Что-то Вы отстали от жизни...
На сегодня украинцу попасть в Канаду легко и просто: только за последний год выдано около 1 000 000 виз. И не только попасть: и трудоустроиться, и работать "с первого дня", и учиться в любом учебном заведении... от школы до университета.
На сегодня украинцу попасть в США практически невозможно (если не получил в предыдущие годы визу США).
Наличие канадского PR дает возможность украинцу обратиться в Посольство США в Канаде и получить американскую визу.
Для справки: по официальным данным процент отказа в визе в США украинцам в 2022 году равен проценту отказа в визах гражданам Уганды, Того, Молдовы и Сирии (!).
Хуже дела только у граждан Мавритании, Республики Палау и Руанды.
Даже гражданам Монголии было значительно меньше отказов.
https://travel.state.gov/content/dam/vi ... s/FY22.pdf
А на визу США В1/В2 осмелились/сумели/набрались храбрости подать форму DS-160 аж - внимание! - 18 763 человека. (И почти половина из 18 тысяч получили отказы).
Это данные за 2022 год.


Хотя у меня сейчас и нет мотивации интересоваться подробностями получения виз в США по причине того, что СВОИ вопросы я решил, а остальные желающие могут заниматься ИХ вопросами, но я не думаю, что что-то радикально изменилось со времен, когда для меня это было актуально.
НО!
Сейчас есть Ю4Ю, чего не было раньше. И хотя это временный статус, но как показывает практика, нет ничего более постоянного, чем временное.
Я не совсем в курсе как скоро после начала процесса по Ю4Ю, если хотите спрошу, человек оказывается в США, но дальше - зеленый свет.
Как минимум, до апреля 2025 года можно быть в США с разрешением на работу.
Потом даже если не будет принято решение о продлении и/или предоставлении гринкард, то если совесть позволит, могут податься на ПУ.
Я не тяну одеяло на США, но если люди именно в США и хотели, то через Канаду путь дольше.
Хотя, напомню, сам я тоже хотел в США, но так как процесс не гарантированный, готовился сначала попасть в Канаду. Но ситуации сейчас и тогда разнятся.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 сер, 2023 21:44

  ЛАД написав:Shaman
Вы знаете, не буду опускаться до Вашего уровня и грубить Вам. Причём, не из-за страха перед баном. Хотя Вашими стараниями я уже 2 или 3 раза в бане побывал. Думаю, утром выполнят Ваши пожелания и опять отправят.
Может, Вы по образованию/профессии, действительно, экономист, но по сути Вы типичный советский партполитработник невысокого уровня, который любое отклонение от инструкции и методички воспринимает как преступление и бросается в бой с пеной у рта.
Вы приписываете мне свои мыслеобразы и успешно боретесь с ними.

стадія "сам дурак". як ви ловко перекинули обвинувачення про парторга. але я то не застав цей час, на відміну від вас :)
Я где-то написал, что изнасилование это нормально и одобрял это?
Я где-то оправдывал бомбардировки и обстрелы городов и писал. что это нормально?
Я гле-то оправдывал "злочини цієї війни"?
Найдите хоть одно такое моё утверждение и я самозабанюсь на сколько скажете.

Но, к сожалению, ни одна война не велась в белых перчатках. Любая захватническая война преступна. И преступления во время войны достаточно обычны.
Бомбардировка Дрездена или Хиросимы не оправдывает бомбёжек Мариуполя и обстрелов Харькова.

спробую чітко сформувати, що ви насправді робите отими своїми всі воюють однаково. ви маскуєте одну річ. а саме - війни дійсно йдуть всі історію людства, але геноцидні війни - набагато рідше. таку війну вела фашистська Німеччина, знищуючи євреїв, й таку війну зараз веде рашистська РФ, знищуючи українців. саме так - йде геноцид. про це свідчить й це безглузде мінування, й підрив ГЕС, й ці знищення міст, й депортація дітей. завдання - знищити Україну. а як зазвичай у Раші у боротьбі з міфічними бандерівцями знищують реальних російськомовних. дебіли, б.я. :D

а ось це в вашій голові не укладається. чи може укладається, но визнати це ви не хочете. тому оці - всі так роблять, а подивиться на Амеріку й таке інше.

rjkz, ви до речі питали про антиамериканізм - ось класичний приклад. але тут ще старі радянські шаблони
...
всі ці приклади жорстокості є. але подивиться - є розслідування, є публічність, є обговорення. а в Раші - там про це взагалі мовчать, це там норма. прикро, що цей нюанс ви не можете зрозуміти. як й частоту таких випадків - вона різна, але так, статистика, яка це підтверджує - немає. є лише розуміння кожною людиною окремо
Подвійні стандарти, використані США під час нападу на Ірак двадцять років тому, сьогодні стримують багато країн від засудження агресивної війни Росії проти України.

а ось це взагалі якась маячня. це коли хтось не хоче визнавати очевидне, починає щось горлати. погоджусь, що в світі достатньо цинічних лідерів авторитарного розливу, яким начхати на нашу війну, вони лише думають як виловити свою рибку в цій каламутній воді. але тому й розвинені країни, які ще живуть за певними правилами - тому вони й розвинені, на відміну від різних бантустанів, хоч й з ракетами
Думаю, объяснений достаточно. Кто хочет, поймёт. Но не Вы.
В личной переписке Вы выглядели лучше. Повышайте уровень и расширяйте кругозор. Если Вам, возможно, это не нужно, то хотя бы для повышения качества пропагандиста.
Ну а пока отправляйтесь в игнор. Сейчас у меня там только песикот. Вы будете вторым. Хорошая компания.

я давно кажу, не подобається - не читайте ;) але оцю рашистську фігню - всі однаково погані пропагувати я вам не дам - бо це не так. тому згадуйте СРСР, смак ковбаси та пломбіру та рідну проходну заводу :lol:

ps а ваші бани - це цілком ваша заслуга, я тут ні до чого ;) ви ж самі почали оцю всю свару отим своим "а на хрена я это написал"
Shaman
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