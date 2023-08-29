rjkz
Тульчинский район, кажись, был под румынами в "транснистрии".
И путин по аналогии с гитлером сказал, что если бы не начал войну он сам, то напала бы укр. армия на лнр и днр. А до этого "польша напала на германию и финляндия на ссср"...
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Додано: Пон 28 сер, 2023 17:23
rjkz
Тульчинский район, кажись, был под румынами в "транснистрии".
И путин по аналогии с гитлером сказал, что если бы не начал войну он сам, то напала бы укр. армия на лнр и днр. А до этого "польша напала на германию и финляндия на ссср"...
Додано: Пон 28 сер, 2023 18:30
rjkz
Прекрасно понимаю, что у Вас сейчас есть более актуальные проблемы. Поэтому Алексиевич можно отложить на будущее (или вообще не читать, обязательным/крайне желательным считаю это для молодёжи), а вот раздел "Racial policies of Nazi Germany" из
Это вряд ли. По двум причинам.
1. Используется как РФ, так и её противниками для сегодняшней пропаганды.
2. Во многих войнах есть очень схожие черты. Поэтому "разбор полётов" предыдущей войны может быть вполне полезен для анализа и прогнозирования новой.
Додано: Пон 28 сер, 2023 20:49
Хотя у меня сейчас и нет мотивации интересоваться подробностями получения виз в США по причине того, что СВОИ вопросы я решил, а остальные желающие могут заниматься ИХ вопросами, но я не думаю, что что-то радикально изменилось со времен, когда для меня это было актуально.
НО!
Сейчас есть Ю4Ю, чего не было раньше. И хотя это временный статус, но как показывает практика, нет ничего более постоянного, чем временное.
Я не совсем в курсе как скоро после начала процесса по Ю4Ю, если хотите спрошу, человек оказывается в США, но дальше - зеленый свет.
Как минимум, до апреля 2025 года можно быть в США с разрешением на работу.
Потом даже если не будет принято решение о продлении и/или предоставлении гринкард, то если совесть позволит, могут податься на ПУ.
Я не тяну одеяло на США, но если люди именно в США и хотели, то через Канаду путь дольше.
Хотя, напомню, сам я тоже хотел в США, но так как процесс не гарантированный, готовился сначала попасть в Канаду. Но ситуации сейчас и тогда разнятся.
Додано: Пон 28 сер, 2023 21:44
стадія "сам дурак". як ви ловко перекинули обвинувачення про парторга. але я то не застав цей час, на відміну від вас
спробую чітко сформувати, що ви насправді робите отими своїми всі воюють однаково. ви маскуєте одну річ. а саме - війни дійсно йдуть всі історію людства, але геноцидні війни - набагато рідше. таку війну вела фашистська Німеччина, знищуючи євреїв, й таку війну зараз веде рашистська РФ, знищуючи українців. саме так - йде геноцид. про це свідчить й це безглузде мінування, й підрив ГЕС, й ці знищення міст, й депортація дітей. завдання - знищити Україну. а як зазвичай у Раші у боротьбі з міфічними бандерівцями знищують реальних російськомовних. дебіли, б.я.
а ось це в вашій голові не укладається. чи може укладається, но визнати це ви не хочете. тому оці - всі так роблять, а подивиться на Амеріку й таке інше.
rjkz, ви до речі питали про антиамериканізм - ось класичний приклад. але тут ще старі радянські шаблони
...
всі ці приклади жорстокості є. але подивиться - є розслідування, є публічність, є обговорення. а в Раші - там про це взагалі мовчать, це там норма. прикро, що цей нюанс ви не можете зрозуміти. як й частоту таких випадків - вона різна, але так, статистика, яка це підтверджує - немає. є лише розуміння кожною людиною окремо
а ось це взагалі якась маячня. це коли хтось не хоче визнавати очевидне, починає щось горлати. погоджусь, що в світі достатньо цинічних лідерів авторитарного розливу, яким начхати на нашу війну, вони лише думають як виловити свою рибку в цій каламутній воді. але тому й розвинені країни, які ще живуть за певними правилами - тому вони й розвинені, на відміну від різних бантустанів, хоч й з ракетами
я давно кажу, не подобається - не читайте але оцю рашистську фігню - всі однаково погані пропагувати я вам не дам - бо це не так. тому згадуйте СРСР, смак ковбаси та пломбіру та рідну проходну заводу
ps а ваші бани - це цілком ваша заслуга, я тут ні до чого ви ж самі почали оцю всю свару отим своим "а на хрена я это написал"
Додано: Вів 29 сер, 2023 01:44
Вы не застали.
Но это не мешает Вам быть не парторгом, а типичным советским партполитработником невысокого уровня. Вы даже не видите разницу между этими понятиями, а о Союзе писать берётесь
Чтобы "чітко формулювати" (а не "сформувати"), надо разбираться в вопросе. Хоть немного.
Вы, похоже, историю не учили от слова совсем. Да и ещё многое не учили. Выучили несколько слов - "нацизм", "геноцид",- и швыряетесь ими налево и направо. Евреи заплатили за признание нацистского геноцида 6 млн жизней, причём, не на войне. А сейчас каждый полуграмотный...
Вы сами упомянули о войнах Америки во Вьетнаме и Иране как образцах "культурных войн". Упомянули по неграмотности, но признаться, что, простите, обосрались...
Нет, Вы мне приписываете антиамериканизм и "старі радянські шаблони". Я предпочитаю трезвый взгляд на вещи и разоблачать преступление, кто бы его не совершил - друг или враг.
А Вы действуете по принципу: "Это сукин сын, но он наш сукин сын", поэтому нельзя говорить о его ошибках и, тем более, преступлениях. На письма Рональда Райденаура о преступлениях в Сонгми Вы среагировали бы так же, как "президент Ніксон, Пентагон, Держдепартамент та багато конгресменів", т.е. никак, попытались бы замять.
Методы "экономиста"- политработника.
Вы приводите цитату как мои слова. Но это слова из цитаты с DW и сказаны не мной, а Каем Амбосом. Мелочь, но Вас характеризует.
Кто такой Кай Амбос, можете посмотреть, например, здесь -
Ну а "розвинені країни, які ще живуть за певними правилами - тому вони й розвинені"...
Простите, Вам 10 лет? Или детство затянулось? Оно, конечно, в розовых очках жить легче. В 30-е Вы бы так же свято верили товарищу Сталину и истово доносили на друзей и соседей?
Не много ли на себя берёте: "Не дам". Это каким же образом? Безграмотными постами?
Бедный Вы, несчастный.
"Не виновата я, он сам пришёл!"
Ещё раз. Повышайте свой уровень. Знаний Вам явно не хватает.
Для начала почитайте хотя бы те ссылки, которые я дал из английской Вики.
Ещё советую послушать беседу с известным украинским философом Андреем Баумейстером
Кстати, рекомендую всем, кто не уехал. Возможно, как-то поможет в принятии решения. Решение о том, ехать или оставаться, должно быть осознанным, с пониманием того, на что идёшь в обоих случаях.
Для уже уехавших это может быть интересно, но уже не очень актуально. У них есть другие проблемы.
Только не подумайте, что он обсуждает ехать или нет. Там под видео есть поминутная расшифровка вопросов. Можно посмотреть, прежде, чем слушать.
P.s. Shaman, простите за то, что ответил Вам, но ночью что-то сделал не так и игнор не сработал. Сейчас сделаю аккуратнее и Ваших суперценных и суперидейных постов больше не увижу. Так что можете писать любую чушь.
Додано: Вів 29 сер, 2023 07:06
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 29 сер, 2023 07:10
Re: Еміграція, заробітчанство
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