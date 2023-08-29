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#<1 ... 1150115111521153> Додано: Пон 28 сер, 2023 17:23 rjkz

Тульчинский район, кажись, был под румынами в "транснистрии".

И путин по аналогии с гитлером сказал, что если бы не начал войну он сам, то напала бы укр. армия на лнр и днр. А до этого "польша напала на германию и финляндия на ссср"... demichh Повідомлень: 2963 З нами з: 09.12.10 Подякував: 150 раз. Подякували: 168 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 сер, 2023 18:30 rjkz

Прекрасно понимаю, что у Вас сейчас есть более актуальные проблемы. Поэтому Алексиевич можно отложить на будущее (или вообще не читать, обязательным/крайне желательным считаю это для молодёжи), а вот раздел "Racial policies of Nazi Germany" из https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Barbarossa всё же советую. Он совсем небольшой, 2-3 минуты чтения, если Вы доверяете английской Вики и не будете ходить по ссылкам на документы и проверять. Но прояснит некоторые Ваши вопросы.

Споры и воспоминания о 2-й Мировой отойдут на дальний план так-же как и 1-я Мировая после того, как ее заслонила другая Война.

Это вряд ли. По двум причинам.

1. Используется как РФ, так и её противниками для сегодняшней пропаганды.

2. Во многих войнах есть очень схожие черты. Поэтому "разбор полётов" предыдущей войны может быть вполне полезен для анализа и прогнозирования новой. Прекрасно понимаю, что у Вас сейчас есть более актуальные проблемы. Поэтому Алексиевич можно отложить на будущее (или вообще не читать, обязательным/крайне желательным считаю это для молодёжи), а вот раздел "Racial policies of Nazi Germany" извсё же советую. Он совсем небольшой, 2-3 минуты чтения, если Вы доверяете английской Вики и не будете ходить по ссылкам на документы и проверять. Но прояснит некоторые Ваши вопросы.Это вряд ли. По двум причинам.1. Используется как РФ, так и её противниками для сегодняшней пропаганды.2. Во многих войнах есть очень схожие черты. Поэтому "разбор полётов" предыдущей войны может быть вполне полезен для анализа и прогнозирования новой. ЛАД 2 Повідомлень: 25578 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5100 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 сер, 2023 20:49 akurt написав: Не ожидал от Вас такого вопроса.

Что-то Вы отстали от жизни...

На сегодня украинцу попасть в Канаду легко и просто: только за последний год выдано около 1 000 000 виз. И не только попасть: и трудоустроиться, и работать "с первого дня", и учиться в любом учебном заведении... от школы до университета.

На сегодня украинцу попасть в США практически невозможно (если не получил в предыдущие годы визу США).

Наличие канадского PR дает возможность украинцу обратиться в Посольство США в Канаде и получить американскую визу.

Для справки: по официальным данным процент отказа в визе в США украинцам в 2022 году равен проценту отказа в визах гражданам Уганды, Того, Молдовы и Сирии (!).

Хуже дела только у граждан Мавритании, Республики Палау и Руанды.

Даже гражданам Монголии было значительно меньше отказов.

https://travel.state.gov/content/dam/vi ... s/FY22.pdf

А на визу США В1/В2 осмелились/сумели/набрались храбрости подать форму DS-160 аж - внимание! - 18 763 человека. (И почти половина из 18 тысяч получили отказы).

Это данные за 2022 год. Не ожидал от Вас такого вопроса.Что-то Вы отстали от жизни...На сегодня украинцу попасть в Канаду легко и просто: только за последний год выдано около 1 000 000 виз. И не только попасть: и трудоустроиться, и работать "с первого дня", и учиться в любом учебном заведении... от школы до университета.На сегодня украинцу попасть в США(если не получил в предыдущие годы визу США).Наличие канадского PR дает возможность украинцу обратиться в Посольство США в Канаде и получить американскую визу.Для справки: по официальным данным процент отказа в визе в СШАв 2022 году равен проценту отказа в визах гражданам Уганды, Того, Молдовы и Сирии (!).Хуже дела только у граждан Мавритании, Республики Палау и Руанды.Даже гражданам Монголии было значительно меньше отказов.А на визу США В1/В2 осмелились/сумели/набрались храбрости подать форму DS-160 аж - внимание! - 18 763 человека. (И почти половина из 18 тысяч получили отказы).Это данные за 2022 год.



Хотя у меня сейчас и нет мотивации интересоваться подробностями получения виз в США по причине того, что СВОИ вопросы я решил, а остальные желающие могут заниматься ИХ вопросами, но я не думаю, что что-то радикально изменилось со времен, когда для меня это было актуально.

НО!

Сейчас есть Ю4Ю, чего не было раньше. И хотя это временный статус, но как показывает практика, нет ничего более постоянного, чем временное.

Я не совсем в курсе как скоро после начала процесса по Ю4Ю, если хотите спрошу, человек оказывается в США, но дальше - зеленый свет.

Как минимум, до апреля 2025 года можно быть в США с разрешением на работу.

Потом даже если не будет принято решение о продлении и/или предоставлении гринкард, то если совесть позволит, могут податься на ПУ.

Я не тяну одеяло на США, но если люди именно в США и хотели, то через Канаду путь дольше.

Хотя, напомню, сам я тоже хотел в США, но так как процесс не гарантированный, готовился сначала попасть в Канаду. Но ситуации сейчас и тогда разнятся. Хотя у меня сейчас и нет мотивации интересоваться подробностями получения виз в США по причине того, что СВОИ вопросы я решил, а остальные желающие могут заниматься ИХ вопросами, но я не думаю, что что-то радикально изменилось со времен, когда для меня это было актуально.НО!Сейчас есть Ю4Ю, чего не было раньше. И хотя это временный статус, но как показывает практика, нет ничего более постоянного, чем временное.Я не совсем в курсе как скоро после начала процесса по Ю4Ю, если хотите спрошу, человек оказывается в США, но дальше - зеленый свет.Как минимум, до апреля 2025 года можно быть в США с разрешением на работу.Потом даже если не будет принято решение о продлении и/или предоставлении гринкард, то если совесть позволит, могут податься на ПУ.Я не тяну одеяло на США, но если люди именно в США и хотели, то через Канаду путь дольше.Хотя, напомню, сам я тоже хотел в США, но так как процесс не гарантированный, готовился сначала попасть в Канаду. Но ситуации сейчас и тогда разнятся. rjkz

Повідомлень: 15334 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7917 раз. Подякували: 4829 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 28 сер, 2023 21:44 ЛАД написав: Shaman

Вы знаете, не буду опускаться до Вашего уровня и грубить Вам. Причём, не из-за страха перед баном. Хотя Вашими стараниями я уже 2 или 3 раза в бане побывал. Думаю, утром выполнят Ваши пожелания и опять отправят.

Может, Вы по образованию/профессии, действительно, экономист, но по сути Вы типичный советский партполитработник невысокого уровня, который любое отклонение от инструкции и методички воспринимает как преступление и бросается в бой с пеной у рта.

Вы приписываете мне свои мыслеобразы и успешно боретесь с ними. Вы знаете, не буду опускаться до Вашего уровня и грубить Вам. Причём, не из-за страха перед баном. Хотя Вашими стараниями я уже 2 или 3 раза в бане побывал. Думаю, утром выполнят Ваши пожелания и опять отправят.Может, Вы по образованию/профессии, действительно, экономист, но по сути Вы типичный советский партполитработник невысокого уровня, который любое отклонение от инструкции и методички воспринимает как преступление и бросается в бой с пеной у рта.Вы приписываете мне свои мыслеобразы и успешно боретесь с ними.

стадія "сам дурак". як ви ловко перекинули обвинувачення про парторга. але я то не застав цей час, на відміну від вас

Я где-то написал, что изнасилование это нормально и одобрял это?

Я где-то оправдывал бомбардировки и обстрелы городов и писал. что это нормально?

Я гле-то оправдывал "злочини цієї війни"?

Найдите хоть одно такое моё утверждение и я самозабанюсь на сколько скажете.



Но, к сожалению, ни одна война не велась в белых перчатках. Любая захватническая война преступна. И преступления во время войны достаточно обычны.

Бомбардировка Дрездена или Хиросимы не оправдывает бомбёжек Мариуполя и обстрелов Харькова.

спробую чітко сформувати, що ви насправді робите отими своїми всі воюють однаково. ви маскуєте одну річ. а саме - війни дійсно йдуть всі історію людства, але геноцидні війни - набагато рідше. таку війну вела фашистська Німеччина, знищуючи євреїв, й таку війну зараз веде рашистська РФ, знищуючи українців. саме так - йде геноцид. про це свідчить й це безглузде мінування, й підрив ГЕС, й ці знищення міст, й депортація дітей. завдання - знищити Україну. а як зазвичай у Раші у боротьбі з міфічними бандерівцями знищують реальних російськомовних. дебіли, б.я.



а ось це в вашій голові не укладається. чи може укладається, но визнати це ви не хочете. тому оці - всі так роблять, а подивиться на Амеріку й таке інше.



rjkz, ви до речі питали про антиамериканізм - ось класичний приклад. але тут ще старі радянські шаблони

...

всі ці приклади жорстокості є. але подивиться - є розслідування, є публічність, є обговорення. а в Раші - там про це взагалі мовчать, це там норма. прикро, що цей нюанс ви не можете зрозуміти. як й частоту таких випадків - вона різна, але так, статистика, яка це підтверджує - немає. є лише розуміння кожною людиною окремо

Подвійні стандарти, використані США під час нападу на Ірак двадцять років тому, сьогодні стримують багато країн від засудження агресивної війни Росії проти України.

а ось це взагалі якась маячня. це коли хтось не хоче визнавати очевидне, починає щось горлати. погоджусь, що в світі достатньо цинічних лідерів авторитарного розливу, яким начхати на нашу війну, вони лише думають як виловити свою рибку в цій каламутній воді. але тому й розвинені країни, які ще живуть за певними правилами - тому вони й розвинені, на відміну від різних бантустанів, хоч й з ракетами

Думаю, объяснений достаточно. Кто хочет, поймёт. Но не Вы.

В личной переписке Вы выглядели лучше. Повышайте уровень и расширяйте кругозор. Если Вам, возможно, это не нужно, то хотя бы для повышения качества пропагандиста.

Ну а пока отправляйтесь в игнор. Сейчас у меня там только песикот. Вы будете вторым. Хорошая компания.

я давно кажу, не подобається - не читайте але оцю рашистську фігню - всі однаково погані пропагувати я вам не дам - бо це не так. тому згадуйте СРСР, смак ковбаси та пломбіру та рідну проходну заводу



ps а ваші бани - це цілком ваша заслуга, я тут ні до чого ви ж самі почали оцю всю свару отим своим "а на хрена я это написал" стадія "сам дурак". як ви ловко перекинули обвинувачення про парторга. але я то не застав цей час, на відміну від васспробую чітко сформувати, що ви насправді робите отими своїми всі воюють однаково. ви маскуєте одну річ. а саме - війни дійсно йдуть всі історію людства, але геноцидні війни - набагато рідше. таку війну вела фашистська Німеччина, знищуючи євреїв, й таку війну зараз веде рашистська РФ, знищуючи українців. саме так - йде геноцид. про це свідчить й це безглузде мінування, й підрив ГЕС, й ці знищення міст, й депортація дітей. завдання - знищити Україну. а як зазвичай у Раші у боротьбі з міфічними бандерівцями знищують реальних російськомовних. дебіли, б.я.а ось це в вашій голові не укладається. чи може укладається, но визнати це ви не хочете. тому оці - всі так роблять, а подивиться на Амеріку й таке інше., ви до речі питали про антиамериканізм - ось класичний приклад. але тут ще старі радянські шаблони...всі ці приклади жорстокості є. але подивиться - є розслідування, є публічність, є обговорення. а в Раші - там про це взагалі мовчать, це там норма. прикро, що цей нюанс ви не можете зрозуміти. як й частоту таких випадків - вона різна, але так, статистика, яка це підтверджує - немає. є лише розуміння кожною людиною окремоа ось це взагалі якась маячня. це коли хтось не хоче визнавати очевидне, починає щось горлати. погоджусь, що в світі достатньо цинічних лідерів авторитарного розливу, яким начхати на нашу війну, вони лише думають як виловити свою рибку в цій каламутній воді. але тому й розвинені країни, які ще живуть за певними правилами - тому вони й розвинені, на відміну від різних бантустанів, хоч й з ракетамия давно кажу, не подобається - не читайтеале оцю рашистську фігню - всі однаково погані пропагувати я вам не дам - бо це не так. тому згадуйте СРСР, смак ковбаси та пломбіру та рідну проходну заводуps а ваші бани - це цілком ваша заслуга, я тут ні до чогови ж самі почали оцю всю свару отим своим "а на хрена я это написал" Shaman

Повідомлень: 4136 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 01:44 Shaman написав: .........

як ви ловко перекинули обвинувачення про парторга. але я то не застав цей час, на відміну від вас

.........як ви ловко перекинули обвинувачення про парторга. але я то не застав цей час, на відміну від вас

Вы не застали.

Но это не мешает Вам быть не парторгом, а типичным советским партполитработником невысокого уровня. Вы даже не видите разницу между этими понятиями, а о Союзе писать берётесь







а ось це в вашій голові не укладається. чи може укладається, но визнати це ви не хочете. тому оці - всі так роблять, а подивиться на Амеріку й таке інше.



rjkz, ви до речі питали про антиамериканізм - ось класичний приклад. але тут ще старі радянські шаблони спробую чітко сформувати, що ви насправді робите отими своїми всі воюють однаково. ви маскуєте одну річ. а саме - війни дійсно йдуть всі історію людства, але геноцидні війни - набагато рідше. таку війну вела фашистська Німеччина, знищуючи євреїв, й таку війну зараз веде рашистська РФ, знищуючи українців. саме так - йде геноцид. про це свідчить й це безглузде мінування, й підрив ГЕС, й ці знищення міст, й депортація дітей. завдання - знищити Україну. а як зазвичай у Раші у боротьбі з міфічними бандерівцями знищують реальних російськомовних. дебіли, б.я.а ось це в вашій голові не укладається. чи може укладається, но визнати це ви не хочете. тому оці - всі так роблять, а подивиться на Амеріку й таке інше., ви до речі питали про антиамериканізм - ось класичний приклад. але тут ще старі радянські шаблони

Чтобы "чітко формулювати" (а не "сформувати"), надо разбираться в вопросе. Хоть немного.

Вы, похоже, историю не учили от слова совсем. Да и ещё многое не учили. Выучили несколько слов - "нацизм", "геноцид",- и швыряетесь ими налево и направо. Евреи заплатили за признание нацистского геноцида 6 млн жизней, причём, не на войне. А сейчас каждый полуграмотный...

Вы сами упомянули о войнах Америки во Вьетнаме и Иране как образцах "культурных войн". Упомянули по неграмотности, но признаться, что, простите, обосрались...

Нет, Вы мне приписываете антиамериканизм и "старі радянські шаблони". Я предпочитаю трезвый взгляд на вещи и разоблачать преступление, кто бы его не совершил - друг или враг.

А Вы действуете по принципу: "Это сукин сын, но он наш сукин сын", поэтому нельзя говорить о его ошибках и, тем более, преступлениях. На письма Рональда Райденаура о преступлениях в Сонгми Вы среагировали бы так же, как "президент Ніксон, Пентагон, Держдепартамент та багато конгресменів", т.е. никак, попытались бы замять.



Подвійні стандарти, використані США під час нападу на Ірак двадцять років тому, сьогодні стримують багато країн від засудження агресивної війни Росії проти України.

а ось це взагалі якась маячня. це коли хтось не хоче визнавати очевидне, починає щось горлати. погоджусь, що в світі достатньо цинічних лідерів авторитарного розливу, яким начхати на нашу війну, вони лише думають як виловити свою рибку в цій каламутній воді. але тому й розвинені країни, які ще живуть за певними правилами - тому вони й розвинені, на відміну від різних бантустанів, хоч й з ракетами а ось це взагалі якась маячня. це коли хтось не хоче визнавати очевидне, починає щось горлати. погоджусь, що в світі достатньо цинічних лідерів авторитарного розливу, яким начхати на нашу війну, вони лише думають як виловити свою рибку в цій каламутній воді. але тому й розвинені країни, які ще живуть за певними правилами - тому вони й розвинені, на відміну від різних бантустанів, хоч й з ракетами

Методы "экономиста"- политработника.

Вы приводите цитату как мои слова. Но это слова из цитаты с DW и сказаны не мной, а Каем Амбосом. Мелочь, но Вас характеризует.

Кто такой Кай Амбос, можете посмотреть, например, здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/Kai_Ambos .

Ну а "розвинені країни, які ще живуть за певними правилами - тому вони й розвинені"...

Простите, Вам 10 лет? Или детство затянулось? Оно, конечно, в розовых очках жить легче. В 30-е Вы бы так же свято верили товарищу Сталину и истово доносили на друзей и соседей?



я давно кажу, не подобається - не читайте

але оцю рашистську фігню - всі однаково погані пропагувати я вам не дам - бо це не так. тому згадуйте СРСР, смак ковбаси та пломбіру та рідну проходну заводу



Не много ли на себя берёте: "Не дам". Это каким же образом? Безграмотными постами?



ви ж самі почали оцю всю свару отим своим "а на хрена я это написал" ps а ваші бани - це цілком ваша заслуга, я тут ні до чогови ж самі почали оцю всю свару отим своим "а на хрена я это написал"

Бедный Вы, несчастный.

"Не виновата я, он сам пришёл!"



Ещё раз. Повышайте свой уровень. Знаний Вам явно не хватает.

Для начала почитайте хотя бы те ссылки, которые я дал из английской Вики.

Ещё советую послушать беседу с известным украинским философом Андреем Баумейстером https://www.youtube.com/watch?v=WJsvPc915kQ&t=73s . Узнаете много интересного. Там говорится и о падении уровня образования.

Кстати, рекомендую всем, кто не уехал. Возможно, как-то поможет в принятии решения. Решение о том, ехать или оставаться, должно быть осознанным, с пониманием того, на что идёшь в обоих случаях.

Для уже уехавших это может быть интересно, но уже не очень актуально. У них есть другие проблемы.

Только не подумайте, что он обсуждает ехать или нет. Там под видео есть поминутная расшифровка вопросов. Можно посмотреть, прежде, чем слушать.



P.s. Shaman, простите за то, что ответил Вам, но ночью что-то сделал не так и игнор не сработал. Сейчас сделаю аккуратнее и Ваших суперценных и суперидейных постов больше не увижу. Так что можете писать любую чушь. Вы не застали.Но это не мешает Вам быть не парторгом, а типичным советским партполитработником невысокого уровня. Вы даже не видите разницу между этими понятиями, а о Союзе писать берётесьЧтобы "чітко формулювати" (а не "сформувати"), надо разбираться в вопросе. Хоть немного.Вы, похоже, историю не учили от слова совсем. Да и ещё многое не учили. Выучили несколько слов - "нацизм", "геноцид",- и швыряетесь ими налево и направо. Евреи заплатили за признание нацистского геноцида 6 млн жизней, причём, не на войне. А сейчас каждый полуграмотный...Вы сами упомянули о войнах Америки во Вьетнаме и Иране как образцах "культурных войн". Упомянули по неграмотности, но признаться, что, простите, обосрались...Нет, Вы мне приписываете антиамериканизм и "старі радянські шаблони". Я предпочитаю трезвый взгляд на вещи и разоблачать преступление, кто бы его не совершил - друг или враг.А Вы действуете по принципу: "Это сукин сын, но онсукин сын", поэтому нельзя говорить о его ошибках и, тем более, преступлениях. На письма Рональда Райденаура о преступлениях в Сонгми Вы среагировали бы так же, как "президент Ніксон, Пентагон, Держдепартамент та багато конгресменів", т.е. никак, попытались бы замять.Методы "экономиста"- политработника.Вы приводите цитату как мои слова. Но это слова из цитаты с DW и сказаны не мной, а Каем Амбосом. Мелочь, но Вас характеризует.Кто такой Кай Амбос, можете посмотреть, например, здесь -Ну а "розвинені країни, які ще живуть за певними правилами - тому вони й розвинені"...Простите, Вам 10 лет? Или детство затянулось? Оно, конечно, в розовых очках жить легче. В 30-е Вы бы так же свято верили товарищу Сталину и истово доносили на друзей и соседей?Не много ли на себя берёте: "Не дам". Это каким же образом? Безграмотными постами?Бедный Вы, несчастный."Не виновата я, он сам пришёл!"Ещё раз. Повышайте свой уровень. Знаний Вам явно не хватает.Для начала почитайте хотя бы те ссылки, которые я дал из английской Вики.Ещёс известным украинским философом Андреем Баумейстером. Узнаете много интересного. Там говорится и о падении уровня образования.Кстати,. Возможно, как-то поможет в принятии решения. Решение о том, ехать или оставаться, должно быть осознанным, с пониманием того, на что идёшь в обоих случаях.Для уже уехавших это может быть интересно, но уже не очень актуально. У них есть другие проблемы.Только не подумайте, что он обсуждает ехать или нет. Там под видео есть поминутная расшифровка вопросов. Можно посмотреть, прежде, чем слушать., простите за то, что ответил Вам, но ночью что-то сделал не так и игнор не сработал. Сейчас сделаю аккуратнее и Ваших суперценных и суперидейных постов больше не увижу. Так что можете писать любую чушь. ЛАД 2 Повідомлень: 25578 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5100 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 07:06 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: На сегодня украинцу попасть в США практически невозможно (если не получил в предыдущие годы визу США). На сегодня украинцу попасть в США практически невозможно (если не получил в предыдущие годы визу США).

неправда

мексиканская граница открыта всем неправдамексиканская граница открыта всем nekefer

Повідомлень: 645 З нами з: 24.10.14 Подякував: 43 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 07:10 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Сейчас есть Ю4Ю, чего не было раньше Сейчас есть Ю4Ю, чего не было раньше

там конкурс больше чем на кресло министра обороны там конкурс больше чем на кресло министра обороны nekefer

Повідомлень: 645 З нами з: 24.10.14 Подякував: 43 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 07:53 nekefer написав: akurt написав: На сегодня украинцу попасть в США практически невозможно (если не получил в предыдущие годы визу США). На сегодня украинцу попасть в США практически невозможно (если не получил в предыдущие годы визу США).

неправда

мексиканская граница открыта всем неправдамексиканская граница открыта всем

Нет, не открыта для всех.

Ее наоборот, плотнее закрыли с мая этого года.

Это я вам рассказываю как человек, который реально был на связи с нашими, которые провели несколько дней на мексиканско/американской границе.

На сегодня например приграничный мексиканский город Тихуана (недалеко от Американского San Diego - рекомендую посетить очень интересный город - сможете лично походить по палубе тяжелого авианосца Midway и посетить микрорайоны частных домов на полуострове Coronado - так вот приграничный город Тихуана уже стал говорить на всех языках народов СССР. Там уже и вывески на языках народов СССР.

Это в смысле столько там сейчас людей, я думаю десятки, если не сотни тысяч, которые хотят пробиться в США.

Еще до мая 2023 было 4 возможности попасть в США через Мексику:

- купить у мексиканцев любое авто с автономером США - сесть в такое авто и тупо проехать КПП. Идут потоки авто все авто не проверяли никак - достаточно было ехать на авто с американским номером. Обычно такое авто можно было купить за 1500…3500$. Покупали в складчину.

- тупо перейти границу через отверстие в ограждении или в одну из технологических дверей в заборе - они иногда были открыты для возможности ТО забора (далеко за пределами населенных пунктов). Такие «дырки» в заборе под контролем мексиканской мафии.

- тупо явиться на КПП и «постучаться» с заявлением о том, что человек просит политическое убежище.

- получить возможность личного приема у визового офицера - в назначенный день и час. Такую дату можно было получить с помощью мобильного приложения на смартфоне.



На сегодня остался только последний метод.

За прекрасно работавшие ранее 3 первых метода человек получает «транзитный бан» на 5 или 10 лет (!). То есть запрет на въезд в США.

В связи с невероятным наплывом желающих попасть в США, получить официальную дату рандеву с визовым офицером невероятно сложно - квота на 7 КПП кажется в 1400 человек в день (могу ошибаться). Народ бывшего СССР очень умный и умелый: начали регистрировать по 50 аккаунтов на одно лицо (делают перестановку букв в имени/фамилии), собираются в тематические группы и клацают кнопками круглосуточно и так далее, с этими хитростями тоже начали бороться.

На сегодня можно поймать дату рандеву после 2-6 недель клацания кнопками на смартфоне. Но есть случаи и 3-х месячного клацания. То есть люди живут в отеле в Мексике три месяца и не знают о дальнейшей перспективе.

Поскольку в приграничных городах очень опасно и жить, и находиться, то рекомендуют клацать кнопками далеко от границы, например в столице, а если выиграл дату - срочно и точно прибыть на КПП.

Видосиков про ситуацию на мексиканско-американской границе много на YouTube, но меня вчера удивил сериал «Бесстыжие» (Shameless) - сезон 3 серия 1 можно посмотреть на эту ситуацию глазами американских кинематографистов: там один из главных героев «по пьяне» попал в Мексику и пытался вернуться назад в США.

Рекомендую:

https://gidonline.io/title/besstydniki/



Примечание: если все же повезло выиграть дату рандеву встречи с визовым офицером, то на американской стороне должен быть человек, который возьмёт @на поруки@ (ему звонят и проверяют), который гарантирует прибытие «счастливчика» на назначенный через 1 или 2 года суд, который решит, оставить человека далее в США или депортировать. Нет, не открыта для всех.Ее наоборот, плотнее закрыли с мая этого года.Это я вам рассказываю как человек, который реально был на связи с нашими, которые провели несколько дней на мексиканско/американской границе.На сегодня например приграничный мексиканский город Тихуана (недалеко от Американского San Diego - рекомендую посетить очень интересный город - сможете лично походить по палубе тяжелого авианосца Midway и посетить микрорайоны частных домов на полуострове Coronado - так вот приграничный город Тихуана уже стал говорить на всех языках народов СССР. Там уже и вывески на языках народов СССР.Это в смысле столько там сейчас людей, я думаю десятки, если не сотни тысяч, которые хотят пробиться в США.Еще до мая 2023 было 4 возможности попасть в США через Мексику:- купить у мексиканцев любое авто с автономером США - сесть в такое авто и тупо проехать КПП. Идут потоки авто все авто не проверяли никак - достаточно было ехать на авто с американским номером. Обычно такое авто можно было купить за 1500…3500$. Покупали в складчину.- тупо перейти границу через отверстие в ограждении или в одну из технологических дверей в заборе - они иногда были открыты для возможности ТО забора (далеко за пределами населенных пунктов). Такие «дырки» в заборе под контролем мексиканской мафии.- тупо явиться на КПП и «постучаться» с заявлением о том, что человек просит политическое убежище.- получить возможность личного приема у визового офицера - в назначенный день и час. Такую дату можно было получить с помощью мобильного приложения на смартфоне.На сегодня остался только последний метод.За прекрасно работавшие ранее 3 первых метода человек получает «транзитный бан» на 5 или 10 лет (!). То есть запрет на въезд в США.В связи с невероятным наплывом желающих попасть в США, получить официальную дату рандеву с визовым офицером невероятно сложно - квота на 7 КПП кажется в 1400 человек в день (могу ошибаться). Народ бывшего СССР очень умный и умелый: начали регистрировать по 50 аккаунтов на одно лицо (делают перестановку букв в имени/фамилии), собираются в тематические группы и клацают кнопками круглосуточно и так далее, с этими хитростями тоже начали бороться.На сегодня можно поймать дату рандеву после 2-6 недель клацания кнопками на смартфоне. Но есть случаи и 3-х месячного клацания. То есть люди живут в отеле в Мексике три месяца и не знают о дальнейшей перспективе.Поскольку в приграничных городах очень опасно и жить, и находиться, то рекомендуют клацать кнопками далеко от границы, например в столице, а если выиграл дату - срочно и точно прибыть на КПП.Видосиков про ситуацию на мексиканско-американской границе много на YouTube, но меня вчера удивил сериал «Бесстыжие» (Shameless) - сезон 3 серия 1 можно посмотреть на эту ситуацию глазами американских кинематографистов: там один из главных героев «по пьяне» попал в Мексику и пытался вернуться назад в США.Рекомендую:Примечание: если все же повезло выиграть дату рандеву встречи с визовым офицером, то на американской стороне должен быть человек, который возьмёт @на поруки@ (ему звонят и проверяют), который гарантирует прибытие «счастливчика» на назначенный через 1 или 2 года суд, который решит, оставить человека далее в США или депортировать. akurt

Повідомлень: 8252 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3246 раз. Подякували: 1126 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 08:17 Re: Еміграція, заробітчанство

вот живые обычные люди едут а вы бойтесь

https://t.me/mooreamerica опять страшилки... ну значит не очень то и хочется в америкувот живые обычные люди едут а вы бойтесь nekefer

Повідомлень: 645 З нами з: 24.10.14 Подякував: 43 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 09:24 Ну страшилки - не страшилки, а немного реальных фактов.

А что, разве где-то есть что-то простое?

Думаю, на меня можно обижаться, но лично я НЕ понимаю вот этого, с чем часто сталкиваюсь:

- нет или не было у многих заграничных паспортов;

- паспорта не биометрические - проблема попасть в другую страну;

- нет заграничных паспортов у детей;

- ну и совсем недальновидно: относительно легко было ранее оформить визу в США - в посольстве в Киеве - жалели пошлину в сумме 160 долларов и не оформляли.

Это все: недальновидность и беспечность.



Хотя, конечно, и ранее были отказы в визе. Моим двоим знакомым отказали как бы и без причины (неправильно себя вели на собеседовании).

Но у меня на руках 2 заграничных паспорта - в одном есть виза США, во втором - виза в Канаду. Обоими активно пользуюсь, скоро чистые страницы закончатся в обоих.



Если про страшилки, то для желающих попасть в США через Мексику они реальные, но и не смертельные:

- поборы мексиканской полиции (200$ это как бы дешево отделался).

- мексиканская полиция смотрит на тебя, как на насекомое, случайно и непонятно как севшее на форменные брюки.

- реальная опасность - не буду говорить смертельная - со стороны мексиканской мафии; именно потому наши живут - например - в приграничном городке Тихуана только в отелях на одной центральной улице и ни шагу влево/вправо. Так же и в других приграничних городах.

В то же время в столице Мексики вполне безопасно и вполне прилично.

Трудно попасть в приграничне города: мексиканская полиция старается останавливать насекомых уже по дороге (можно откупиться).

Как вариант относительно безопасно прорваться - это июльский опыт наших украинцев, с которыми я общался: летели к границе на маленьком самолетике на 8 пассажиров марки Сессна.

Такой самолет мексиканская полиция не досматривала в приграничному городке. akurt

Повідомлень: 8252 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3246 раз. Подякували: 1126 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1150115111521153> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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