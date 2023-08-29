rjkz
Тульчинский район, кажись, был под румынами в "транснистрии".
И путин по аналогии с гитлером сказал, что если бы не начал войну он сам, то напала бы укр. армия на лнр и днр. А до этого "польша напала на германию и финляндия на ссср"...
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Додано: Пон 28 сер, 2023 17:23
rjkz
Тульчинский район, кажись, был под румынами в "транснистрии".
И путин по аналогии с гитлером сказал, что если бы не начал войну он сам, то напала бы укр. армия на лнр и днр. А до этого "польша напала на германию и финляндия на ссср"...
Додано: Пон 28 сер, 2023 18:30
rjkz
Прекрасно понимаю, что у Вас сейчас есть более актуальные проблемы. Поэтому Алексиевич можно отложить на будущее (или вообще не читать, обязательным/крайне желательным считаю это для молодёжи), а вот раздел "Racial policies of Nazi Germany" из
Это вряд ли. По двум причинам.
1. Используется как РФ, так и её противниками для сегодняшней пропаганды.
2. Во многих войнах есть очень схожие черты. Поэтому "разбор полётов" предыдущей войны может быть вполне полезен для анализа и прогнозирования новой.
Додано: Пон 28 сер, 2023 20:49
Хотя у меня сейчас и нет мотивации интересоваться подробностями получения виз в США по причине того, что СВОИ вопросы я решил, а остальные желающие могут заниматься ИХ вопросами, но я не думаю, что что-то радикально изменилось со времен, когда для меня это было актуально.
НО!
Сейчас есть Ю4Ю, чего не было раньше. И хотя это временный статус, но как показывает практика, нет ничего более постоянного, чем временное.
Я не совсем в курсе как скоро после начала процесса по Ю4Ю, если хотите спрошу, человек оказывается в США, но дальше - зеленый свет.
Как минимум, до апреля 2025 года можно быть в США с разрешением на работу.
Потом даже если не будет принято решение о продлении и/или предоставлении гринкард, то если совесть позволит, могут податься на ПУ.
Я не тяну одеяло на США, но если люди именно в США и хотели, то через Канаду путь дольше.
Хотя, напомню, сам я тоже хотел в США, но так как процесс не гарантированный, готовился сначала попасть в Канаду. Но ситуации сейчас и тогда разнятся.
Додано: Пон 28 сер, 2023 21:44
стадія "сам дурак". як ви ловко перекинули обвинувачення про парторга. але я то не застав цей час, на відміну від вас
спробую чітко сформувати, що ви насправді робите отими своїми всі воюють однаково. ви маскуєте одну річ. а саме - війни дійсно йдуть всі історію людства, але геноцидні війни - набагато рідше. таку війну вела фашистська Німеччина, знищуючи євреїв, й таку війну зараз веде рашистська РФ, знищуючи українців. саме так - йде геноцид. про це свідчить й це безглузде мінування, й підрив ГЕС, й ці знищення міст, й депортація дітей. завдання - знищити Україну. а як зазвичай у Раші у боротьбі з міфічними бандерівцями знищують реальних російськомовних. дебіли, б.я.
а ось це в вашій голові не укладається. чи може укладається, но визнати це ви не хочете. тому оці - всі так роблять, а подивиться на Амеріку й таке інше.
rjkz, ви до речі питали про антиамериканізм - ось класичний приклад. але тут ще старі радянські шаблони
...
всі ці приклади жорстокості є. але подивиться - є розслідування, є публічність, є обговорення. а в Раші - там про це взагалі мовчать, це там норма. прикро, що цей нюанс ви не можете зрозуміти. як й частоту таких випадків - вона різна, але так, статистика, яка це підтверджує - немає. є лише розуміння кожною людиною окремо
а ось це взагалі якась маячня. це коли хтось не хоче визнавати очевидне, починає щось горлати. погоджусь, що в світі достатньо цинічних лідерів авторитарного розливу, яким начхати на нашу війну, вони лише думають як виловити свою рибку в цій каламутній воді. але тому й розвинені країни, які ще живуть за певними правилами - тому вони й розвинені, на відміну від різних бантустанів, хоч й з ракетами
я давно кажу, не подобається - не читайте але оцю рашистську фігню - всі однаково погані пропагувати я вам не дам - бо це не так. тому згадуйте СРСР, смак ковбаси та пломбіру та рідну проходну заводу
ps а ваші бани - це цілком ваша заслуга, я тут ні до чого ви ж самі почали оцю всю свару отим своим "а на хрена я это написал"
Додано: Вів 29 сер, 2023 01:44
Вы не застали.
Но это не мешает Вам быть не парторгом, а типичным советским партполитработником невысокого уровня. Вы даже не видите разницу между этими понятиями, а о Союзе писать берётесь
Чтобы "чітко формулювати" (а не "сформувати"), надо разбираться в вопросе. Хоть немного.
Вы, похоже, историю не учили от слова совсем. Да и ещё многое не учили. Выучили несколько слов - "нацизм", "геноцид",- и швыряетесь ими налево и направо. Евреи заплатили за признание нацистского геноцида 6 млн жизней, причём, не на войне. А сейчас каждый полуграмотный...
Вы сами упомянули о войнах Америки во Вьетнаме и Иране как образцах "культурных войн". Упомянули по неграмотности, но признаться, что, простите, обосрались...
Нет, Вы мне приписываете антиамериканизм и "старі радянські шаблони". Я предпочитаю трезвый взгляд на вещи и разоблачать преступление, кто бы его не совершил - друг или враг.
А Вы действуете по принципу: "Это сукин сын, но он наш сукин сын", поэтому нельзя говорить о его ошибках и, тем более, преступлениях. На письма Рональда Райденаура о преступлениях в Сонгми Вы среагировали бы так же, как "президент Ніксон, Пентагон, Держдепартамент та багато конгресменів", т.е. никак, попытались бы замять.
Методы "экономиста"- политработника.
Вы приводите цитату как мои слова. Но это слова из цитаты с DW и сказаны не мной, а Каем Амбосом. Мелочь, но Вас характеризует.
Кто такой Кай Амбос, можете посмотреть, например, здесь -
Ну а "розвинені країни, які ще живуть за певними правилами - тому вони й розвинені"...
Простите, Вам 10 лет? Или детство затянулось? Оно, конечно, в розовых очках жить легче. В 30-е Вы бы так же свято верили товарищу Сталину и истово доносили на друзей и соседей?
Не много ли на себя берёте: "Не дам". Это каким же образом? Безграмотными постами?
Бедный Вы, несчастный.
"Не виновата я, он сам пришёл!"
Ещё раз. Повышайте свой уровень. Знаний Вам явно не хватает.
Для начала почитайте хотя бы те ссылки, которые я дал из английской Вики.
Ещё советую послушать беседу с известным украинским философом Андреем Баумейстером
Кстати, рекомендую всем, кто не уехал. Возможно, как-то поможет в принятии решения. Решение о том, ехать или оставаться, должно быть осознанным, с пониманием того, на что идёшь в обоих случаях.
Для уже уехавших это может быть интересно, но уже не очень актуально. У них есть другие проблемы.
Только не подумайте, что он обсуждает ехать или нет. Там под видео есть поминутная расшифровка вопросов. Можно посмотреть, прежде, чем слушать.
P.s. Shaman, простите за то, что ответил Вам, но ночью что-то сделал не так и игнор не сработал. Сейчас сделаю аккуратнее и Ваших суперценных и суперидейных постов больше не увижу. Так что можете писать любую чушь.
Додано: Вів 29 сер, 2023 07:06
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 29 сер, 2023 07:10
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Вів 29 сер, 2023 07:53
Нет, не открыта для всех.
Ее наоборот, плотнее закрыли с мая этого года.
Это я вам рассказываю как человек, который реально был на связи с нашими, которые провели несколько дней на мексиканско/американской границе.
На сегодня например приграничный мексиканский город Тихуана (недалеко от Американского San Diego - рекомендую посетить очень интересный город - сможете лично походить по палубе тяжелого авианосца Midway и посетить микрорайоны частных домов на полуострове Coronado - так вот приграничный город Тихуана уже стал говорить на всех языках народов СССР. Там уже и вывески на языках народов СССР.
Это в смысле столько там сейчас людей, я думаю десятки, если не сотни тысяч, которые хотят пробиться в США.
Еще до мая 2023 было 4 возможности попасть в США через Мексику:
- купить у мексиканцев любое авто с автономером США - сесть в такое авто и тупо проехать КПП. Идут потоки авто все авто не проверяли никак - достаточно было ехать на авто с американским номером. Обычно такое авто можно было купить за 1500…3500$. Покупали в складчину.
- тупо перейти границу через отверстие в ограждении или в одну из технологических дверей в заборе - они иногда были открыты для возможности ТО забора (далеко за пределами населенных пунктов). Такие «дырки» в заборе под контролем мексиканской мафии.
- тупо явиться на КПП и «постучаться» с заявлением о том, что человек просит политическое убежище.
- получить возможность личного приема у визового офицера - в назначенный день и час. Такую дату можно было получить с помощью мобильного приложения на смартфоне.
На сегодня остался только последний метод.
За прекрасно работавшие ранее 3 первых метода человек получает «транзитный бан» на 5 или 10 лет (!). То есть запрет на въезд в США.
В связи с невероятным наплывом желающих попасть в США, получить официальную дату рандеву с визовым офицером невероятно сложно - квота на 7 КПП кажется в 1400 человек в день (могу ошибаться). Народ бывшего СССР очень умный и умелый: начали регистрировать по 50 аккаунтов на одно лицо (делают перестановку букв в имени/фамилии), собираются в тематические группы и клацают кнопками круглосуточно и так далее, с этими хитростями тоже начали бороться.
На сегодня можно поймать дату рандеву после 2-6 недель клацания кнопками на смартфоне. Но есть случаи и 3-х месячного клацания. То есть люди живут в отеле в Мексике три месяца и не знают о дальнейшей перспективе.
Поскольку в приграничных городах очень опасно и жить, и находиться, то рекомендуют клацать кнопками далеко от границы, например в столице, а если выиграл дату - срочно и точно прибыть на КПП.
Видосиков про ситуацию на мексиканско-американской границе много на YouTube, но меня вчера удивил сериал «Бесстыжие» (Shameless) - сезон 3 серия 1 можно посмотреть на эту ситуацию глазами американских кинематографистов: там один из главных героев «по пьяне» попал в Мексику и пытался вернуться назад в США.
Рекомендую:
Примечание: если все же повезло выиграть дату рандеву встречи с визовым офицером, то на американской стороне должен быть человек, который возьмёт @на поруки@ (ему звонят и проверяют), который гарантирует прибытие «счастливчика» на назначенный через 1 или 2 года суд, который решит, оставить человека далее в США или депортировать.
Додано: Вів 29 сер, 2023 08:17
Re: Еміграція, заробітчанство
опять страшилки... ну значит не очень то и хочется в америку
вот живые обычные люди едут а вы бойтесь
Додано: Вів 29 сер, 2023 09:24
Ну страшилки - не страшилки, а немного реальных фактов.
А что, разве где-то есть что-то простое?
Думаю, на меня можно обижаться, но лично я НЕ понимаю вот этого, с чем часто сталкиваюсь:
- нет или не было у многих заграничных паспортов;
- паспорта не биометрические - проблема попасть в другую страну;
- нет заграничных паспортов у детей;
- ну и совсем недальновидно: относительно легко было ранее оформить визу в США - в посольстве в Киеве - жалели пошлину в сумме 160 долларов и не оформляли.
Это все: недальновидность и беспечность.
Хотя, конечно, и ранее были отказы в визе. Моим двоим знакомым отказали как бы и без причины (неправильно себя вели на собеседовании).
Но у меня на руках 2 заграничных паспорта - в одном есть виза США, во втором - виза в Канаду. Обоими активно пользуюсь, скоро чистые страницы закончатся в обоих.
Если про страшилки, то для желающих попасть в США через Мексику они реальные, но и не смертельные:
- поборы мексиканской полиции (200$ это как бы дешево отделался).
- мексиканская полиция смотрит на тебя, как на насекомое, случайно и непонятно как севшее на форменные брюки.
- реальная опасность - не буду говорить смертельная - со стороны мексиканской мафии; именно потому наши живут - например - в приграничном городке Тихуана только в отелях на одной центральной улице и ни шагу влево/вправо. Так же и в других приграничних городах.
В то же время в столице Мексики вполне безопасно и вполне прилично.
Трудно попасть в приграничне города: мексиканская полиция старается останавливать насекомых уже по дороге (можно откупиться).
Как вариант относительно безопасно прорваться - это июльский опыт наших украинцев, с которыми я общался: летели к границе на маленьком самолетике на 8 пассажиров марки Сессна.
Такой самолет мексиканская полиция не досматривала в приграничному городке.
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