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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1150115111521153
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:27

  nekefer написав:опять страшилки... ну значит не очень то и хочется в америку
вот живые обычные люди едут а вы бойтесь
https://t.me/mooreamerica

Интересный ресурс.
Я вот на это обратил внимание, просто потому что не раз был в месте событий:

После разрушительного пожара, который начался на Гавайях 8 августа, местные жители до сих пор не могут оправиться от последствий произошедшего.

Правительство Гавайев в лице Джоша Грина заявило, что “армия поисково-спасательных команд” с 41 собакой провела осмотр только 85% пострадавшей территории.

Друзья, так как сейчас на Гавайях прошли сильные пожары, в связи с этим в этом штате требуется много рабочей силы для восстановительных работ.

К данной работе привлекаются мигранты. За это местные власти платят хорошие деньги. И даже вы со своим набором документов сможете работать в данной сфере.
Но находясь там, будьте осторожны, не забывайте про природные катаклизмы этого штата.

Не раз бывая на Гавайях, никогда бы не подумал, что там такое может случиться.
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