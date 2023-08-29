Додано: Вів 29 сер, 2023 09:27

nekefer написав: опять страшилки... ну значит не очень то и хочется в америку

вот живые обычные люди едут а вы бойтесь

https://t.me/mooreamerica опять страшилки... ну значит не очень то и хочется в америкувот живые обычные люди едут а вы бойтесь

Интересный ресурс.Я вот на это обратил внимание, просто потому что не раз был в месте событий:После разрушительного пожара, который начался на Гавайях 8 августа, местные жители до сих пор не могут оправиться от последствий произошедшего.Правительство Гавайев в лице Джоша Грина заявило, что “армия поисково-спасательных команд” с 41 собакой провела осмотр только 85% пострадавшей территории.Друзья, так как сейчас на Гавайях прошли сильные пожары, в связи с этим в этом штате требуется много рабочей силы для восстановительных работ.К данной работе привлекаются мигранты. За это местные власти платят хорошие деньги. И даже вы со своим набором документов сможете работать в данной сфере.Но находясь там, будьте осторожны, не забывайте про природные катаклизмы этого штата.Не раз бывая на Гавайях, никогда бы не подумал, что там такое может случиться.