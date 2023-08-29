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nekefer написав:опять страшилки... ну значит не очень то и хочется в америку вот живые обычные люди едут а вы бойтесь https://t.me/mooreamerica
Интересный ресурс. Я вот на это обратил внимание, просто потому что не раз был в месте событий:
После разрушительного пожара, который начался на Гавайях 8 августа, местные жители до сих пор не могут оправиться от последствий произошедшего.
Правительство Гавайев в лице Джоша Грина заявило, что “армия поисково-спасательных команд” с 41 собакой провела осмотр только 85% пострадавшей территории.
Друзья, так как сейчас на Гавайях прошли сильные пожары, в связи с этим в этом штате требуется много рабочей силы для восстановительных работ.
К данной работе привлекаются мигранты. За это местные власти платят хорошие деньги. И даже вы со своим набором документов сможете работать в данной сфере. Но находясь там, будьте осторожны, не забывайте про природные катаклизмы этого штата.
Не раз бывая на Гавайях, никогда бы не подумал, что там такое может случиться.
nekefer написав:опять страшилки... ну значит не очень то и хочется в америку вот живые обычные люди едут а вы бойтесь https://t.me/mooreamerica
Интересный ресурс. Я вот на это обратил внимание, просто потому что не раз был в месте событий:
После разрушительного пожара, который начался на Гавайях 8 августа, местные жители до сих пор не могут оправиться от последствий произошедшего.
Правительство Гавайев в лице Джоша Грина заявило, что “армия поисково-спасательных команд” с 41 собакой провела осмотр только 85% пострадавшей территории.
Друзья, так как сейчас на Гавайях прошли сильные пожары, в связи с этим в этом штате требуется много рабочей силы для восстановительных работ.
К данной работе привлекаются мигранты. За это местные власти платят хорошие деньги. И даже вы со своим набором документов сможете работать в данной сфере. Но находясь там, будьте осторожны, не забывайте про природные катаклизмы этого штата.
Не раз бывая на Гавайях, никогда бы не подумал, что там такое может случиться.
akurt написав:мексиканская полиция смотрит на тебя, как на насекомое
Мексика высокоразвитая демократическая страна американцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристами туристы для них это источник денег, им улыбаются нищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванных столица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро
nekefer написав:Мексика высокоразвитая демократическая страна американцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристами туристы для них это источник денег, им улыбаются нищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванных столица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро
Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя?
nekefer написав:Мексика высокоразвитая демократическая страна американцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристами туристы для них это источник денег, им улыбаются нищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванных столица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро
Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя?
свободные люди, кто же их удержит, перешел границу и стал жить лучше, почему нет? или мигрант это обязательно грязный бездомный негр готовый любого ограбить? их предки 500 лет уже не служат царям и панам, у них настоящая свобода, даже когда заключённый сбегает из тюрьмы и при этом не совершает других нарушений (насилия, грабежа) его не наказывают, это считается природным естественным поведением человека https://fishki.net/4300634-pochemu-za-p ... zanij.html закрытые границы не слышали
Faceless написав:Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя?
Населення Мексики майже 130 000 000 мешканців - одна з найбільших країн світу, але для життя є придатним тільки невеликий "горизонтальний пояс" приблизно посередині країни. Тому все економічно, географічно та соціально виправдане. До речі, з числа тих, хто переходить кордон, мексиканці НЕ на першому місці: на перших місцях росіяни, венесуельці та китайці. А так і Мехіко, і Канкун і на міста на сході цілком європейські. Діти приятелів були і в Канкуні, і в Мехіко, і брали авто напрокат і проїхали за кермом аж до Ермосільо (Hermosillo) і здається далі. Місцями на трасах супроводжувала поліція. Але в цілому - безпечно і цивілізовано. Там напружена ситуація тільки у прикордонних з США містах.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 29 сер, 2023 12:53, всього редагувалось 1 раз.
nekefer написав:Мексика высокоразвитая демократическая страна американцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристами туристы для них это источник денег, им улыбаются нищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванных столица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро
Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя?
свободные люди, кто же их удержит, перешел границу и стал жить лучше, почему нет? или мигрант это обязательно грязный бездомный негр готовый любого ограбить? их предки 500 лет уже не служат царям и панам, у них настоящая свобода, даже когда заключённый сбегает из тюрьмы и при этом не совершает других нарушений (насилия, грабежа) его не наказывают, это считается природным естественным поведением человека https://fishki.net/4300634-pochemu-za-p ... zanij.html закрытые границы не слышали
Про 500 років ви перегнули, колонією Мексика перестала бути тільки в 19 ст
Ось те, що я рекомендував глянути - якраз прикордонне місто - головний герой серіалу випадково опинився в Мексиці (вхід з боку США вільний - проблема була попасти назад в США - епізод 1 сезону 3 як раз про спробу повернення):