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#<1 ... 1151115211531154> Додано: Вів 29 сер, 2023 09:27 nekefer написав: опять страшилки... ну значит не очень то и хочется в америку

вот живые обычные люди едут а вы бойтесь

https://t.me/mooreamerica опять страшилки... ну значит не очень то и хочется в америкувот живые обычные люди едут а вы бойтесь

Интересный ресурс.

Я вот на это обратил внимание, просто потому что не раз был в месте событий:



После разрушительного пожара, который начался на Гавайях 8 августа, местные жители до сих пор не могут оправиться от последствий произошедшего.



Правительство Гавайев в лице Джоша Грина заявило, что “армия поисково-спасательных команд” с 41 собакой провела осмотр только 85% пострадавшей территории.



Друзья, так как сейчас на Гавайях прошли сильные пожары, в связи с этим в этом штате требуется много рабочей силы для восстановительных работ.



К данной работе привлекаются мигранты. За это местные власти платят хорошие деньги. И даже вы со своим набором документов сможете работать в данной сфере.

Но находясь там, будьте осторожны, не забывайте про природные катаклизмы этого штата.



Не раз бывая на Гавайях, никогда бы не подумал, что там такое может случиться. Интересный ресурс.Я вот на это обратил внимание, просто потому что не раз был в месте событий:После разрушительного пожара, который начался на Гавайях 8 августа, местные жители до сих пор не могут оправиться от последствий произошедшего.Правительство Гавайев в лице Джоша Грина заявило, что “армия поисково-спасательных команд” с 41 собакой провела осмотр только 85% пострадавшей территории.Друзья, так как сейчас на Гавайях прошли сильные пожары, в связи с этим в этом штате требуется много рабочей силы для восстановительных работ.К данной работе привлекаются мигранты. За это местные власти платят хорошие деньги. И даже вы со своим набором документов сможете работать в данной сфере.Но находясь там, будьте осторожны, не забывайте про природные катаклизмы этого штата.Не раз бывая на Гавайях, никогда бы не подумал, что там такое может случиться. akurt

Повідомлень: 8255 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3249 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 11:27 akurt написав: nekefer написав: опять страшилки... ну значит не очень то и хочется в америку

вот живые обычные люди едут а вы бойтесь

https://t.me/mooreamerica опять страшилки... ну значит не очень то и хочется в америкувот живые обычные люди едут а вы бойтесь

Интересный ресурс.

Я вот на это обратил внимание, просто потому что не раз был в месте событий:



После разрушительного пожара, который начался на Гавайях 8 августа, местные жители до сих пор не могут оправиться от последствий произошедшего.



Правительство Гавайев в лице Джоша Грина заявило, что “армия поисково-спасательных команд” с 41 собакой провела осмотр только 85% пострадавшей территории.



Друзья, так как сейчас на Гавайях прошли сильные пожары, в связи с этим в этом штате требуется много рабочей силы для восстановительных работ.



К данной работе привлекаются мигранты. За это местные власти платят хорошие деньги. И даже вы со своим набором документов сможете работать в данной сфере.

Но находясь там, будьте осторожны, не забывайте про природные катаклизмы этого штата.



Не раз бывая на Гавайях, никогда бы не подумал, что там такое может случиться. Интересный ресурс.Я вот на это обратил внимание, просто потому что не раз был в месте событий:После разрушительного пожара, который начался на Гавайях 8 августа, местные жители до сих пор не могут оправиться от последствий произошедшего.Правительство Гавайев в лице Джоша Грина заявило, что “армия поисково-спасательных команд” с 41 собакой провела осмотр только 85% пострадавшей территории.Друзья, так как сейчас на Гавайях прошли сильные пожары, в связи с этим в этом штате требуется много рабочей силы для восстановительных работ.К данной работе привлекаются мигранты. За это местные власти платят хорошие деньги. И даже вы со своим набором документов сможете работать в данной сфере.Но находясь там, будьте осторожны, не забывайте про природные катаклизмы этого штата.Не раз бывая на Гавайях, никогда бы не подумал, что там такое может случиться.

там какая-то теория заговора, люди не хотели продавать землю миллионерам и тут случился пожар в котором сгорели дома но не соседние деревья

https://www.tiktok.com/discover/%D0%B3% ... 0%BE%D1%80 там какая-то теория заговора, люди не хотели продавать землю миллионерам и тут случился пожар в котором сгорели дома но не соседние деревья nekefer

Повідомлень: 649 З нами з: 24.10.14 Подякував: 43 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 11:36 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: мексиканская полиция смотрит на тебя, как на насекомое мексиканская полиция смотрит на тебя, как на насекомое

Мексика высокоразвитая демократическая страна

американцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристами

туристы для них это источник денег, им улыбаются

нищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванных

столица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро

Мексика высокоразвитая демократическая странаамериканцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристамитуристы для них это источник денег, им улыбаютсянищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванныхстолица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро nekefer

Повідомлень: 649 З нами з: 24.10.14 Подякував: 43 раз. Подякували: 85 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 12:05 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: Мексика высокоразвитая демократическая страна

американцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристами

туристы для них это источник денег, им улыбаются

нищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванных

столица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро Мексика высокоразвитая демократическая странаамериканцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристамитуристы для них это источник денег, им улыбаютсянищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванныхстолица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро

Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя? Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя? Faceless

Модератор Повідомлень: 33656 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7818 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 12:17 Faceless написав: nekefer написав: Мексика высокоразвитая демократическая страна

американцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристами

туристы для них это источник денег, им улыбаются

нищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванных

столица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро Мексика высокоразвитая демократическая странаамериканцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристамитуристы для них это источник денег, им улыбаютсянищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванныхстолица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро

Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя? Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя?

свободные люди, кто же их удержит, перешел границу и стал жить лучше, почему нет? или мигрант это обязательно грязный бездомный негр готовый любого ограбить?

их предки 500 лет уже не служат царям и панам, у них настоящая свобода, даже когда заключённый сбегает из тюрьмы и при этом не совершает других нарушений (насилия, грабежа) его не наказывают, это считается природным естественным поведением человека

https://fishki.net/4300634-pochemu-za-p ... zanij.html

закрытые границы не слышали свободные люди, кто же их удержит, перешел границу и стал жить лучше, почему нет? или мигрант это обязательно грязный бездомный негр готовый любого ограбить?их предки 500 лет уже не служат царям и панам, у них настоящая свобода, даже когда заключённый сбегает из тюрьмы и при этом не совершает других нарушений (насилия, грабежа) его не наказывают, это считается природным естественным поведением человеказакрытые границыне слышали nekefer

Повідомлень: 649 З нами з: 24.10.14 Подякував: 43 раз. Подякували: 85 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 12:48 Faceless написав: Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя? Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя?

Населення Мексики майже 130 000 000 мешканців - одна з найбільших країн світу, але для життя є придатним тільки невеликий "горизонтальний пояс" приблизно посередині країни.

Тому все економічно, географічно та соціально виправдане.

До речі, з числа тих, хто переходить кордон, мексиканці НЕ на першому місці: на перших місцях росіяни, венесуельці та китайці.

А так і Мехіко, і Канкун і на міста на сході цілком європейські.

Діти приятелів були і в Канкуні, і в Мехіко, і брали авто напрокат і проїхали за кермом аж до Ермосільо

(Hermosillo) і здається далі. Місцями на трасах супроводжувала поліція. Але в цілому - безпечно і цивілізовано.

Там напружена ситуація тільки у прикордонних з США містах. Населення Мексики майже 130 000 000 мешканців - одна з найбільших країн світу, але для життя є придатним тільки невеликий "горизонтальний пояс" приблизно посередині країни.Тому все економічно, географічно та соціально виправдане.До речі, з числа тих, хто переходить кордон, мексиканці НЕ на першому місці: на перших місцях росіяни, венесуельці та китайці.А так і Мехіко, і Канкун і на міста на сході цілком європейські.Діти приятелів були і в Канкуні, і в Мехіко, і брали авто напрокат і проїхали за кермом аж до Ермосільо(Hermosillo) і здається далі. Місцями на трасах супроводжувала поліція. Але в цілому - безпечно і цивілізовано.Там напружена ситуація тільки у прикордонних з США містах. Востаннє редагувалось akurt в Вів 29 сер, 2023 12:53, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8255 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3249 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 12:51 Re: Еміграція, заробітчанство

https://gidonline.io/title/svodnye-bratya-2/ вот вспомнил прикольное киношко про стереотипы Мексики nekefer

Повідомлень: 649 З нами з: 24.10.14 Подякував: 43 раз. Подякували: 85 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 12:57 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: Faceless написав: nekefer написав: Мексика высокоразвитая демократическая страна

американцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристами

туристы для них это источник денег, им улыбаются

нищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванных

столица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро Мексика высокоразвитая демократическая странаамериканцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристамитуристы для них это источник денег, им улыбаютсянищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванныхстолица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро

Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя? Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя?

свободные люди, кто же их удержит, перешел границу и стал жить лучше, почему нет? или мигрант это обязательно грязный бездомный негр готовый любого ограбить?

их предки 500 лет уже не служат царям и панам, у них настоящая свобода, даже когда заключённый сбегает из тюрьмы и при этом не совершает других нарушений (насилия, грабежа) его не наказывают, это считается природным естественным поведением человека

https://fishki.net/4300634-pochemu-za-p ... zanij.html

закрытые границы не слышали свободные люди, кто же их удержит, перешел границу и стал жить лучше, почему нет? или мигрант это обязательно грязный бездомный негр готовый любого ограбить?их предки 500 лет уже не служат царям и панам, у них настоящая свобода, даже когда заключённый сбегает из тюрьмы и при этом не совершает других нарушений (насилия, грабежа) его не наказывают, это считается природным естественным поведением человеказакрытые границыне слышали Про 500 років ви перегнули, колонією Мексика перестала бути тільки в 19 ст Про 500 років ви перегнули, колонією Мексика перестала бути тільки в 19 ст Faceless

Модератор Повідомлень: 33656 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7818 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 13:00 Ось те, що я рекомендував глянути - якраз прикордонне місто - головний герой серіалу випадково опинився в Мексиці (вхід з боку США вільний - проблема була попасти назад в США - епізод 1 сезону 3 як раз про спробу повернення):

akurt

Повідомлень: 8255 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3249 раз. Подякували: 1127 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 14:47 rjkz написав: Избежать войны было невозможно.

Можно было просто сдаться 24.02.

И никак иначе.

Теперь есть два пути.

Сидя в НЙ я не имею морального права иметь своей точки зрения, но если абстрагироваться от моего географического положения, то опять-же есть 3 пути:

-воевать до победного конца, в том числе, чтобы те жертвы, которые Украина понесла с 2014 года не были напрасными. После восстановления границ - вступление в НАТО.

-сдаться.

-заморозить кон...нет, не конфликт, ненавижу это слово применительно к тому что происходит...войну, самую настоящую войну на уничтожение и государства и народа. Поверте, если-бы хуйло мог-бы одолеть Украину, то ни о каком-бы другом варианте и речи-бы ни шло. Не было-бы никаких макроновских и прочих "сохранить лицо", "надо договариваться". Это "договариваться" с убийцей, который хочет и пытается тебя убить, а ты ему даешь отпор и этот убийца уже выдыхается, а вокруг стоят зеваки и говорят "да дайте-же ему отдохнуть, он-же совсем вымотан".

Данилов правильно сказал, что если Украина не решит эту проблему сейчас, то она достанется детям и внукам в гораздо более тяжелой форме. Раша подготовится уже более основательно, учтет прежние ошибки, восстановит потери и опять нападет. Будет еще более жестокая и кровопролитная война.

- война на истощение обоих сторон. Запад поддерживает Украину, рашу поддерживает Китай. Как вариант, если санкции дадут результат, раша развалится как в свое время союз. Тогда Украина дожмет. Это на очень надолго. Избежать войны было невозможно.Можно было просто сдаться 24.02.И никак иначе.Теперь есть два пути.Сидя в НЙ я не имею морального права иметь своей точки зрения, но если абстрагироваться от моего географического положения, то опять-же есть 3 пути:-воевать до победного конца, в том числе, чтобы те жертвы, которые Украина понесла с 2014 года не были напрасными. После восстановления границ - вступление в НАТО.-сдаться.-заморозить кон...нет, не конфликт, ненавижу это слово применительно к тому что происходит...войну, самую настоящую войну на уничтожение и государства и народа. Поверте, если-бы хуйло мог-бы одолеть Украину, то ни о каком-бы другом варианте и речи-бы ни шло. Не было-бы никаких макроновских и прочих "сохранить лицо", "надо договариваться". Это "договариваться" с убийцей, который хочет и пытается тебя убить, а ты ему даешь отпор и этот убийца уже выдыхается, а вокруг стоят зеваки и говорят "да дайте-же ему отдохнуть, он-же совсем вымотан".Данилов правильно сказал, что если Украина не решит эту проблему сейчас, то она достанется детям и внукам в гораздо более тяжелой форме. Раша подготовится уже более основательно, учтет прежние ошибки, восстановит потери и опять нападет. Будет еще более жестокая и кровопролитная война.- война на истощение обоих сторон. Запад поддерживает Украину, рашу поддерживает Китай. Как вариант, если санкции дадут результат, раша развалится как в свое время союз. Тогда Украина дожмет. Это на очень надолго.

24.02 звичайно вже невозможно. А ось раніше ... хз. Я особисто вважай що перемога Зе це вже був безповоротній шлях до війни. Люди не міняються. Зеленський не міг змінитись на рівному місті і "почати рити окопи" в 2022.



По варіантах. До весни 2024 вже вибраний варіант - продовження війни. Ще однозначно. Ніякої заморозки чи здачі не буде. Після весни 2024 - ніхто зараз не знає що буде.



І таке заключне зауваження. Чомусь всі вважають(впевнені) що при відвоюванні всієї території війна закінчиться і нас приймуть в НАТО(перший варіант). Чому?

Чому РФ закінчить війну при втраті Криму? Це ж взагалі не логічно. На місті путіна я б продовжував війну. Втрачати(РФ) фактично вже нічого.

Чому нас приймуть в НАТО? РФ може заявити - Крим наш і ми будемо воювати(зі всією Україною) поки Крим не стане наш. І нам(РФ) пофіг - Україна в НАТО чи ні. Цілком логічна позиція. А з цієї позиції випливає що нас не приймуть в НАТО. По інакшому не можна. Не захоче НАТО воювати за Україну(Крим). 24.02 звичайно вже невозможно. А ось раніше ... хз. Я особисто вважай що перемога Зе це вже був безповоротній шлях до війни. Люди не міняються. Зеленський не міг змінитись на рівному місті і "почати рити окопи" в 2022.По варіантах. До весни 2024 вже вибраний варіант - продовження війни. Ще однозначно. Ніякої заморозки чи здачі не буде. Після весни 2024 - ніхто зараз не знає що буде.І таке заключне зауваження. Чомусь всі вважають(впевнені) що при відвоюванні всієї території війна закінчиться і нас приймуть в НАТО(перший варіант). Чому?Чому РФ закінчить війну при втраті Криму? Це ж взагалі не логічно. На місті путіна я б продовжував війну. Втрачати(РФ) фактично вже нічого.Чому нас приймуть в НАТО? РФ може заявити - Крим наш і ми будемо воювати(зі всією Україною) поки Крим не стане наш. І нам(РФ) пофіг - Україна в НАТО чи ні. Цілком логічна позиція. А з цієї позиції випливає що нас не приймуть в НАТО. По інакшому не можна. Не захоче НАТО воювати за Україну(Крим). andrijk777

Повідомлень: 5064 З нами з: 11.11.14 Подякував: 189 раз. Подякували: 285 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1151115211531154> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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