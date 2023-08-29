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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1151115211531154>
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 09:27

  nekefer написав:опять страшилки... ну значит не очень то и хочется в америку
вот живые обычные люди едут а вы бойтесь
https://t.me/mooreamerica

Интересный ресурс.
Я вот на это обратил внимание, просто потому что не раз был в месте событий:

После разрушительного пожара, который начался на Гавайях 8 августа, местные жители до сих пор не могут оправиться от последствий произошедшего.

Правительство Гавайев в лице Джоша Грина заявило, что “армия поисково-спасательных команд” с 41 собакой провела осмотр только 85% пострадавшей территории.

Друзья, так как сейчас на Гавайях прошли сильные пожары, в связи с этим в этом штате требуется много рабочей силы для восстановительных работ.

К данной работе привлекаются мигранты. За это местные власти платят хорошие деньги. И даже вы со своим набором документов сможете работать в данной сфере.
Но находясь там, будьте осторожны, не забывайте про природные катаклизмы этого штата.

Не раз бывая на Гавайях, никогда бы не подумал, что там такое может случиться.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:27

  akurt написав:
  nekefer написав:опять страшилки... ну значит не очень то и хочется в америку
вот живые обычные люди едут а вы бойтесь
https://t.me/mooreamerica

Интересный ресурс.
Я вот на это обратил внимание, просто потому что не раз был в месте событий:

После разрушительного пожара, который начался на Гавайях 8 августа, местные жители до сих пор не могут оправиться от последствий произошедшего.

Правительство Гавайев в лице Джоша Грина заявило, что “армия поисково-спасательных команд” с 41 собакой провела осмотр только 85% пострадавшей территории.

Друзья, так как сейчас на Гавайях прошли сильные пожары, в связи с этим в этом штате требуется много рабочей силы для восстановительных работ.

К данной работе привлекаются мигранты. За это местные власти платят хорошие деньги. И даже вы со своим набором документов сможете работать в данной сфере.
Но находясь там, будьте осторожны, не забывайте про природные катаклизмы этого штата.

Не раз бывая на Гавайях, никогда бы не подумал, что там такое может случиться.

там какая-то теория заговора, люди не хотели продавать землю миллионерам и тут случился пожар в котором сгорели дома но не соседние деревья
https://www.tiktok.com/discover/%D0%B3% ... 0%BE%D1%80
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 11:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:мексиканская полиция смотрит на тебя, как на насекомое

Мексика высокоразвитая демократическая страна
американцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристами
туристы для них это источник денег, им улыбаются
нищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванных
столица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:05

Re: Еміграція, заробітчанство

  nekefer написав:Мексика высокоразвитая демократическая страна
американцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристами
туристы для них это источник денег, им улыбаются
нищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванных
столица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро

Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:17

  Faceless написав:
  nekefer написав:Мексика высокоразвитая демократическая страна
американцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристами
туристы для них это источник денег, им улыбаются
нищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванных
столица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро

Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя?

свободные люди, кто же их удержит, перешел границу и стал жить лучше, почему нет? или мигрант это обязательно грязный бездомный негр готовый любого ограбить?
их предки 500 лет уже не служат царям и панам, у них настоящая свобода, даже когда заключённый сбегает из тюрьмы и при этом не совершает других нарушений (насилия, грабежа) его не наказывают, это считается природным естественным поведением человека
https://fishki.net/4300634-pochemu-za-p ... zanij.html
закрытые границы :?: :lol: не слышали
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:48

  Faceless написав:Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя?

Населення Мексики майже 130 000 000 мешканців - одна з найбільших країн світу, але для життя є придатним тільки невеликий "горизонтальний пояс" приблизно посередині країни.
Тому все економічно, географічно та соціально виправдане.
До речі, з числа тих, хто переходить кордон, мексиканці НЕ на першому місці: на перших місцях росіяни, венесуельці та китайці.
А так і Мехіко, і Канкун і на міста на сході цілком європейські.
Діти приятелів були і в Канкуні, і в Мехіко, і брали авто напрокат і проїхали за кермом аж до Ермосільо
(Hermosillo) і здається далі. Місцями на трасах супроводжувала поліція. Але в цілому - безпечно і цивілізовано.
Там напружена ситуація тільки у прикордонних з США містах.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 29 сер, 2023 12:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:51

Re: Еміграція, заробітчанство

вот вспомнил прикольное киношко про стереотипы Мексики
https://gidonline.io/title/svodnye-bratya-2/
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 12:57

Re: Еміграція, заробітчанство

nekefer написав:
  Faceless написав:
  nekefer написав:Мексика высокоразвитая демократическая страна
американцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристами
туристы для них это источник денег, им улыбаются
нищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванных
столица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро

Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя?

свободные люди, кто же их удержит, перешел границу и стал жить лучше, почему нет? или мигрант это обязательно грязный бездомный негр готовый любого ограбить?
их предки 500 лет уже не служат царям и панам, у них настоящая свобода, даже когда заключённый сбегает из тюрьмы и при этом не совершает других нарушений (насилия, грабежа) его не наказывают, это считается природным естественным поведением человека
https://fishki.net/4300634-pochemu-za-p ... zanij.html
закрытые границы :?: не слышали
Про 500 років ви перегнули, колонією Мексика перестала бути тільки в 19 ст
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 13:00

Ось те, що я рекомендував глянути - якраз прикордонне місто - головний герой серіалу випадково опинився в Мексиці (вхід з боку США вільний - проблема була попасти назад в США - епізод 1 сезону 3 як раз про спробу повернення):
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 14:47

  rjkz написав:Избежать войны было невозможно.
Можно было просто сдаться 24.02.
И никак иначе.
Теперь есть два пути.
Сидя в НЙ я не имею морального права иметь своей точки зрения, но если абстрагироваться от моего географического положения, то опять-же есть 3 пути:
-воевать до победного конца, в том числе, чтобы те жертвы, которые Украина понесла с 2014 года не были напрасными. После восстановления границ - вступление в НАТО.
-сдаться.
-заморозить кон...нет, не конфликт, ненавижу это слово применительно к тому что происходит...войну, самую настоящую войну на уничтожение и государства и народа. Поверте, если-бы хуйло мог-бы одолеть Украину, то ни о каком-бы другом варианте и речи-бы ни шло. Не было-бы никаких макроновских и прочих "сохранить лицо", "надо договариваться". Это "договариваться" с убийцей, который хочет и пытается тебя убить, а ты ему даешь отпор и этот убийца уже выдыхается, а вокруг стоят зеваки и говорят "да дайте-же ему отдохнуть, он-же совсем вымотан".
Данилов правильно сказал, что если Украина не решит эту проблему сейчас, то она достанется детям и внукам в гораздо более тяжелой форме. Раша подготовится уже более основательно, учтет прежние ошибки, восстановит потери и опять нападет. Будет еще более жестокая и кровопролитная война.
- война на истощение обоих сторон. Запад поддерживает Украину, рашу поддерживает Китай. Как вариант, если санкции дадут результат, раша развалится как в свое время союз. Тогда Украина дожмет. Это на очень надолго.

24.02 звичайно вже невозможно. А ось раніше ... хз. Я особисто вважай що перемога Зе це вже був безповоротній шлях до війни. Люди не міняються. Зеленський не міг змінитись на рівному місті і "почати рити окопи" в 2022.

По варіантах. До весни 2024 вже вибраний варіант - продовження війни. Ще однозначно. Ніякої заморозки чи здачі не буде. Після весни 2024 - ніхто зараз не знає що буде.

І таке заключне зауваження. Чомусь всі вважають(впевнені) що при відвоюванні всієї території війна закінчиться і нас приймуть в НАТО(перший варіант). Чому?
Чому РФ закінчить війну при втраті Криму? Це ж взагалі не логічно. На місті путіна я б продовжував війну. Втрачати(РФ) фактично вже нічого.
Чому нас приймуть в НАТО? РФ може заявити - Крим наш і ми будемо воювати(зі всією Україною) поки Крим не стане наш. І нам(РФ) пофіг - Україна в НАТО чи ні. Цілком логічна позиція. А з цієї позиції випливає що нас не приймуть в НАТО. По інакшому не можна. Не захоче НАТО воювати за Україну(Крим).
andrijk777
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