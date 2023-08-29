andrijk777 написав:rjkz написав:Избежать войны было невозможно.
Можно было просто сдаться 24.02.
И никак иначе.
Теперь есть два пути.
Сидя в НЙ я не имею морального права иметь своей точки зрения, но если абстрагироваться от моего географического положения, то опять-же есть 3 пути:
-воевать до победного конца, в том числе, чтобы те жертвы, которые Украина понесла с 2014 года не были напрасными. После восстановления границ - вступление в НАТО.
-сдаться.
-заморозить кон...нет, не конфликт, ненавижу это слово применительно к тому что происходит...войну, самую настоящую войну на уничтожение и государства и народа. Поверте, если-бы хуйло мог-бы одолеть Украину, то ни о каком-бы другом варианте и речи-бы ни шло. Не было-бы никаких макроновских и прочих "сохранить лицо", "надо договариваться". Это "договариваться" с убийцей, который хочет и пытается тебя убить, а ты ему даешь отпор и этот убийца уже выдыхается, а вокруг стоят зеваки и говорят "да дайте-же ему отдохнуть, он-же совсем вымотан".
Данилов правильно сказал, что если Украина не решит эту проблему сейчас, то она достанется детям и внукам в гораздо более тяжелой форме. Раша подготовится уже более основательно, учтет прежние ошибки, восстановит потери и опять нападет. Будет еще более жестокая и кровопролитная война.
- война на истощение обоих сторон. Запад поддерживает Украину, рашу поддерживает Китай. Как вариант, если санкции дадут результат, раша развалится как в свое время союз. Тогда Украина дожмет. Это на очень надолго.
24.02 звичайно вже невозможно. А ось раніше ... хз. Я особисто вважай що перемога Зе це вже був безповоротній шлях до війни. Люди не міняються. Зеленський не міг змінитись на рівному місті і "почати рити окопи" в 2022.
По варіантах. До весни 2024 вже вибраний варіант - продовження війни. Ще однозначно. Ніякої заморозки чи здачі не буде. Після весни 2024 - ніхто зараз не знає що буде.
І таке заключне зауваження. Чомусь всі вважають(впевнені) що при відвоюванні всієї території війна закінчиться і нас приймуть в НАТО(перший варіант). Чому?
Чому РФ закінчить війну при втраті Криму? Це ж взагалі не логічно. На місті путіна я б продовжував війну. Втрачати(РФ) фактично вже нічого.
Чому нас приймуть в НАТО? РФ може заявити - Крим наш і ми будемо воювати(зі всією Україною) поки Крим не стане наш. І нам(РФ) пофіг - Україна в НАТО чи ні. Цілком логічна позиція. А з цієї позиції випливає що нас не приймуть в НАТО. По інакшому не можна. Не захоче НАТО воювати за Україну(Крим).
Не-не, я не раз писал, что НАТО будет ссать принимать Украину.
А хуйлу достаточно будет раз в неделю кошмарить ракетами, чтобы не заканчивать войну.
Такой сценарий вполне реален.
Я написал как один из сценариев, что Украину таки примут в НАТО.
Хотя смотрю я на ту нату и понимаю, что во всех их храбрости меньше чем в одном взводе ЗСУ. Особенно в верхушке. Хотя тоже, Столтенберг явно кукла. Не зря-ж руководство НАТО назначается только после одобрения (неформального) Президентом США. Последняя неудачная попытка назначения более чем показательна.
В интересном мире мы живем.