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#<1 ... 1151115211531154 Додано: Вів 29 сер, 2023 15:19 andrijk777 написав: rjkz написав: Избежать войны было невозможно.

Можно было просто сдаться 24.02.

И никак иначе.

Теперь есть два пути.

Сидя в НЙ я не имею морального права иметь своей точки зрения, но если абстрагироваться от моего географического положения, то опять-же есть 3 пути:

-воевать до победного конца, в том числе, чтобы те жертвы, которые Украина понесла с 2014 года не были напрасными. После восстановления границ - вступление в НАТО.

-сдаться.

-заморозить кон...нет, не конфликт, ненавижу это слово применительно к тому что происходит...войну, самую настоящую войну на уничтожение и государства и народа. Поверте, если-бы хуйло мог-бы одолеть Украину, то ни о каком-бы другом варианте и речи-бы ни шло. Не было-бы никаких макроновских и прочих "сохранить лицо", "надо договариваться". Это "договариваться" с убийцей, который хочет и пытается тебя убить, а ты ему даешь отпор и этот убийца уже выдыхается, а вокруг стоят зеваки и говорят "да дайте-же ему отдохнуть, он-же совсем вымотан".

Данилов правильно сказал, что если Украина не решит эту проблему сейчас, то она достанется детям и внукам в гораздо более тяжелой форме. Раша подготовится уже более основательно, учтет прежние ошибки, восстановит потери и опять нападет. Будет еще более жестокая и кровопролитная война.

- война на истощение обоих сторон. Запад поддерживает Украину, рашу поддерживает Китай. Как вариант, если санкции дадут результат, раша развалится как в свое время союз. Тогда Украина дожмет. Это на очень надолго. Избежать войны было невозможно.Можно было просто сдаться 24.02.И никак иначе.Теперь есть два пути.Сидя в НЙ я не имею морального права иметь своей точки зрения, но если абстрагироваться от моего географического положения, то опять-же есть 3 пути:-воевать до победного конца, в том числе, чтобы те жертвы, которые Украина понесла с 2014 года не были напрасными. После восстановления границ - вступление в НАТО.-сдаться.-заморозить кон...нет, не конфликт, ненавижу это слово применительно к тому что происходит...войну, самую настоящую войну на уничтожение и государства и народа. Поверте, если-бы хуйло мог-бы одолеть Украину, то ни о каком-бы другом варианте и речи-бы ни шло. Не было-бы никаких макроновских и прочих "сохранить лицо", "надо договариваться". Это "договариваться" с убийцей, который хочет и пытается тебя убить, а ты ему даешь отпор и этот убийца уже выдыхается, а вокруг стоят зеваки и говорят "да дайте-же ему отдохнуть, он-же совсем вымотан".Данилов правильно сказал, что если Украина не решит эту проблему сейчас, то она достанется детям и внукам в гораздо более тяжелой форме. Раша подготовится уже более основательно, учтет прежние ошибки, восстановит потери и опять нападет. Будет еще более жестокая и кровопролитная война.- война на истощение обоих сторон. Запад поддерживает Украину, рашу поддерживает Китай. Как вариант, если санкции дадут результат, раша развалится как в свое время союз. Тогда Украина дожмет. Это на очень надолго.

24.02 звичайно вже невозможно. А ось раніше ... хз. Я особисто вважай що перемога Зе це вже був безповоротній шлях до війни. Люди не міняються. Зеленський не міг змінитись на рівному місті і "почати рити окопи" в 2022.



По варіантах. До весни 2024 вже вибраний варіант - продовження війни. Ще однозначно. Ніякої заморозки чи здачі не буде. Після весни 2024 - ніхто зараз не знає що буде.



І таке заключне зауваження. Чомусь всі вважають(впевнені) що при відвоюванні всієї території війна закінчиться і нас приймуть в НАТО(перший варіант). Чому?

Чому РФ закінчить війну при втраті Криму? Це ж взагалі не логічно. На місті путіна я б продовжував війну. Втрачати(РФ) фактично вже нічого.

Чому нас приймуть в НАТО? РФ може заявити - Крим наш і ми будемо воювати(зі всією Україною) поки Крим не стане наш. І нам(РФ) пофіг - Україна в НАТО чи ні. Цілком логічна позиція. А з цієї позиції випливає що нас не приймуть в НАТО. По інакшому не можна. Не захоче НАТО воювати за Україну(Крим). 24.02 звичайно вже невозможно. А ось раніше ... хз. Я особисто вважай що перемога Зе це вже був безповоротній шлях до війни. Люди не міняються. Зеленський не міг змінитись на рівному місті і "почати рити окопи" в 2022.По варіантах. До весни 2024 вже вибраний варіант - продовження війни. Ще однозначно. Ніякої заморозки чи здачі не буде. Після весни 2024 - ніхто зараз не знає що буде.І таке заключне зауваження. Чомусь всі вважають(впевнені) що при відвоюванні всієї території війна закінчиться і нас приймуть в НАТО(перший варіант). Чому?Чому РФ закінчить війну при втраті Криму? Це ж взагалі не логічно. На місті путіна я б продовжував війну. Втрачати(РФ) фактично вже нічого.Чому нас приймуть в НАТО? РФ може заявити - Крим наш і ми будемо воювати(зі всією Україною) поки Крим не стане наш. І нам(РФ) пофіг - Україна в НАТО чи ні. Цілком логічна позиція. А з цієї позиції випливає що нас не приймуть в НАТО. По інакшому не можна. Не захоче НАТО воювати за Україну(Крим).



Не-не, я не раз писал, что НАТО будет ссать принимать Украину.

А хуйлу достаточно будет раз в неделю кошмарить ракетами, чтобы не заканчивать войну.

Такой сценарий вполне реален.

Я написал как один из сценариев, что Украину таки примут в НАТО.

Хотя смотрю я на ту нату и понимаю, что во всех их храбрости меньше чем в одном взводе ЗСУ. Особенно в верхушке. Хотя тоже, Столтенберг явно кукла. Не зря-ж руководство НАТО назначается только после одобрения (неформального) Президентом США. Последняя неудачная попытка назначения более чем показательна.

В интересном мире мы живем. Не-не, я не раз писал, что НАТО будет ссать принимать Украину.А хуйлу достаточно будет раз в неделю кошмарить ракетами, чтобы не заканчивать войну.Такой сценарий вполне реален.Я написал как один из сценариев, что Украину таки примут в НАТО.Хотя смотрю я на ту нату и понимаю, что во всех их храбрости меньше чем в одном взводе ЗСУ. Особенно в верхушке. Хотя тоже, Столтенберг явно кукла. Не зря-ж руководство НАТО назначается только после одобрения (неформального) Президентом США. Последняя неудачная попытка назначения более чем показательна.В интересном мире мы живем. rjkz

Повідомлень: 15335 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7918 раз. Подякували: 4829 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 16:24 Faceless написав: nekefer написав: Мексика высокоразвитая демократическая страна

американцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристами

туристы для них это источник денег, им улыбаются

нищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванных

столица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро Мексика высокоразвитая демократическая странаамериканцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристамитуристы для них это источник денег, им улыбаютсянищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванныхстолица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро

Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя? Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя?

Это транзитные из бедных стран Латинской Америки типа Гватемалы или Венесуэлы. Это транзитные из бедных стран Латинской Америки типа Гватемалы или Венесуэлы. phantom_systems

Повідомлень: 2272 З нами з: 14.04.15 Подякував: 27 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 17:18 andrijk777 написав: ..............

24.02 звичайно вже невозможно. А ось раніше ... хз. Я особисто вважай що перемога Зе це вже був безповоротній шлях до війни. Люди не міняються. Зеленський не міг змінитись на рівному місті і "почати рити окопи" в 2022. ..............24.02 звичайно вже невозможно. А ось раніше ... хз. Я особисто вважай що перемога Зе це вже був безповоротній шлях до війни. Люди не міняються. Зеленський не міг змінитись на рівному місті і "почати рити окопи" в 2022.

"Рытьё окопов" после 2019 не предотвратило бы войну. Могла бы начаться раньше - весной 2021. Если помните, тогда уже была концентрация войск у наших границ и "обеспокоенность" и предупреждения Запада.



По варіантах. До весни 2024 вже вибраний варіант - продовження війни. Ще однозначно. Ніякої заморозки чи здачі не буде. Після весни 2024 - ніхто зараз не знає що буде.

Не буду спорить, здесь это всё же не по теме, но заморозка вполне возможна. И не всё будет зависеть от нас, но и от поставок орудия Западом. Прошлой зимой практически была заморозка - после освобождения Херсона в начале ноября ничего существенного на фронте не происходило. Фактически всё свелось к обстрелам городов и попыткам разрушить нашу инфраструктуру. С нашей стороны в основном подготовка и накопление сил к летнему наступлению.



І таке заключне зауваження. Чомусь всі вважають(впевнені) що при відвоюванні всієї території війна закінчиться і нас приймуть в НАТО(перший варіант). Чому?

Чому РФ закінчить війну при втраті Криму? Це ж взагалі не логічно. На місті путіна я б продовжував війну. Втрачати(РФ) фактично вже нічого.

В то, что нас в скором времени примут в НАТО, тоже не верю. Но с тем, что "Втрачати(РФ) фактично вже нічого", не согласен. Одно дело говорить : "Мы воюем со всем Западом", другое дело реально воевать. Но с учётом того, что мы оба не верим во вступление в НАТО, спор не имеет смысла. "Рытьё окопов" после 2019 не предотвратило бы войну. Могла бы начаться раньше - весной 2021. Если помните, тогдабыла концентрация войск у наших границ и "обеспокоенность" и предупреждения Запада.Не буду спорить, здесь это всё же не по теме, но заморозка вполне возможна. И не всё будет зависеть от нас, но и от поставок орудия Западом. Прошлой зимой практически была заморозка - после освобождения Херсона в начале ноября ничего существенного на фронте не происходило. Фактически всё свелось к обстрелам городов и попыткам разрушить нашу инфраструктуру. С нашей стороны в основном подготовка и накопление сил к летнему наступлению.В то, что нас в скором времени примут в НАТО, тоже не верю. Но с тем, что "Втрачати(РФ) фактично вже нічого", не согласен. Одно дело: "Мы воюем со всем Западом", другое дело реально воевать. Но с учётом того, что мы оба не верим во вступление в НАТО, спор не имеет смысла. ЛАД 2 Повідомлень: 25590 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5100 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 18:21 Re: Еміграція, заробітчанство nekefer написав: Мексика высокоразвитая демократическая страна Мексика высокоразвитая демократическая страна



Найкращою країною світу для переїзду за підсумками опитування визнали Мексику. Країна посіла першу сходинку завдяки таким показникам, як дружелюбність місцевих жителів по відношенню до іноземців, рівень підтримки приїжджих, доступність житла і загальна задоволеність фінансовим станом.

Другу сходинку посіла Іспанія, яку хвалили за культурне життя, умови для здоров'я і спорту, клімат і кар'єрні перспективи. Закрила трійку лідерів Панама, де експати особливо задоволені легкістю в облаштуванні та гостинністю з боку місцевих жителів.

Топ-10 найгірших країн світу для експатів

53. Кувейт

52. Норвегія

51. Туреччина

50. Південна Корея

49. Німеччина

47. Італія https://www.unian.ua/tourism/news/naykr ... 70629.html Найкращою країною для експатів визнали Мексику, а найгіршою – Кувейт.Найкращою країною світу для переїзду за підсумками опитування визнали Мексику. Країна посіла першу сходинку завдяки таким показникам, як дружелюбність місцевих жителів по відношенню до іноземців, рівень підтримки приїжджих, доступність житла і загальна задоволеність фінансовим станом.Другу сходинку посіла Іспанія, яку хвалили за культурне життя, умови для здоров'я і спорту, клімат і кар'єрні перспективи. Закрила трійку лідерів Панама, де експати особливо задоволені легкістю в облаштуванні та гостинністю з боку місцевих жителів.Топ-10 найгірших країн світу для експатів53. Кувейт52. Норвегія51. Туреччина50. Південна Корея49. Німеччина47. Італія Ой+

Повідомлень: 6097 З нами з: 19.04.12 Подякував: 90 раз. Подякували: 943 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1151115211531154 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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