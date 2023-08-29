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rjkz написав:Избежать войны было невозможно. Можно было просто сдаться 24.02. И никак иначе. Теперь есть два пути. Сидя в НЙ я не имею морального права иметь своей точки зрения, но если абстрагироваться от моего географического положения, то опять-же есть 3 пути: -воевать до победного конца, в том числе, чтобы те жертвы, которые Украина понесла с 2014 года не были напрасными. После восстановления границ - вступление в НАТО. -сдаться. -заморозить кон...нет, не конфликт, ненавижу это слово применительно к тому что происходит...войну, самую настоящую войну на уничтожение и государства и народа. Поверте, если-бы хуйло мог-бы одолеть Украину, то ни о каком-бы другом варианте и речи-бы ни шло. Не было-бы никаких макроновских и прочих "сохранить лицо", "надо договариваться". Это "договариваться" с убийцей, который хочет и пытается тебя убить, а ты ему даешь отпор и этот убийца уже выдыхается, а вокруг стоят зеваки и говорят "да дайте-же ему отдохнуть, он-же совсем вымотан". Данилов правильно сказал, что если Украина не решит эту проблему сейчас, то она достанется детям и внукам в гораздо более тяжелой форме. Раша подготовится уже более основательно, учтет прежние ошибки, восстановит потери и опять нападет. Будет еще более жестокая и кровопролитная война. - война на истощение обоих сторон. Запад поддерживает Украину, рашу поддерживает Китай. Как вариант, если санкции дадут результат, раша развалится как в свое время союз. Тогда Украина дожмет. Это на очень надолго.
24.02 звичайно вже невозможно. А ось раніше ... хз. Я особисто вважай що перемога Зе це вже був безповоротній шлях до війни. Люди не міняються. Зеленський не міг змінитись на рівному місті і "почати рити окопи" в 2022.
По варіантах. До весни 2024 вже вибраний варіант - продовження війни. Ще однозначно. Ніякої заморозки чи здачі не буде. Після весни 2024 - ніхто зараз не знає що буде.
І таке заключне зауваження. Чомусь всі вважають(впевнені) що при відвоюванні всієї території війна закінчиться і нас приймуть в НАТО(перший варіант). Чому? Чому РФ закінчить війну при втраті Криму? Це ж взагалі не логічно. На місті путіна я б продовжував війну. Втрачати(РФ) фактично вже нічого. Чому нас приймуть в НАТО? РФ може заявити - Крим наш і ми будемо воювати(зі всією Україною) поки Крим не стане наш. І нам(РФ) пофіг - Україна в НАТО чи ні. Цілком логічна позиція. А з цієї позиції випливає що нас не приймуть в НАТО. По інакшому не можна. Не захоче НАТО воювати за Україну(Крим).
Не-не, я не раз писал, что НАТО будет ссать принимать Украину. А хуйлу достаточно будет раз в неделю кошмарить ракетами, чтобы не заканчивать войну. Такой сценарий вполне реален. Я написал как один из сценариев, что Украину таки примут в НАТО. Хотя смотрю я на ту нату и понимаю, что во всех их храбрости меньше чем в одном взводе ЗСУ. Особенно в верхушке. Хотя тоже, Столтенберг явно кукла. Не зря-ж руководство НАТО назначается только после одобрения (неформального) Президентом США. Последняя неудачная попытка назначения более чем показательна. В интересном мире мы живем.
nekefer написав:Мексика высокоразвитая демократическая страна американцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристами туристы для них это источник денег, им улыбаются нищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванных столица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро
Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя?
Это транзитные из бедных стран Латинской Америки типа Гватемалы или Венесуэлы.
andrijk777 написав:.............. 24.02 звичайно вже невозможно. А ось раніше ... хз. Я особисто вважай що перемога Зе це вже був безповоротній шлях до війни. Люди не міняються. Зеленський не міг змінитись на рівному місті і "почати рити окопи" в 2022.
"Рытьё окопов" после 2019 не предотвратило бы войну. Могла бы начаться раньше - весной 2021. Если помните, тогда уже была концентрация войск у наших границ и "обеспокоенность" и предупреждения Запада.
По варіантах. До весни 2024 вже вибраний варіант - продовження війни. Ще однозначно. Ніякої заморозки чи здачі не буде. Після весни 2024 - ніхто зараз не знає що буде.
Не буду спорить, здесь это всё же не по теме, но заморозка вполне возможна. И не всё будет зависеть от нас, но и от поставок орудия Западом. Прошлой зимой практически была заморозка - после освобождения Херсона в начале ноября ничего существенного на фронте не происходило. Фактически всё свелось к обстрелам городов и попыткам разрушить нашу инфраструктуру. С нашей стороны в основном подготовка и накопление сил к летнему наступлению.
І таке заключне зауваження. Чомусь всі вважають(впевнені) що при відвоюванні всієї території війна закінчиться і нас приймуть в НАТО(перший варіант). Чому? Чому РФ закінчить війну при втраті Криму? Це ж взагалі не логічно. На місті путіна я б продовжував війну. Втрачати(РФ) фактично вже нічого.
В то, что нас в скором времени примут в НАТО, тоже не верю. Но с тем, что "Втрачати(РФ) фактично вже нічого", не согласен. Одно дело говорить: "Мы воюем со всем Западом", другое дело реально воевать. Но с учётом того, что мы оба не верим во вступление в НАТО, спор не имеет смысла.
nekefer написав:Мексика высокоразвитая демократическая страна
Найкращою країною для експатів визнали Мексику, а найгіршою – Кувейт. Найкращою країною світу для переїзду за підсумками опитування визнали Мексику. Країна посіла першу сходинку завдяки таким показникам, як дружелюбність місцевих жителів по відношенню до іноземців, рівень підтримки приїжджих, доступність житла і загальна задоволеність фінансовим станом. Другу сходинку посіла Іспанія, яку хвалили за культурне життя, умови для здоров'я і спорту, клімат і кар'єрні перспективи. Закрила трійку лідерів Панама, де експати особливо задоволені легкістю в облаштуванні та гостинністю з боку місцевих жителів. Топ-10 найгірших країн світу для експатів 53. Кувейт 52. Норвегія 51. Туреччина 50. Південна Корея 49. Німеччина 47. Італія https://www.unian.ua/tourism/news/naykr ... 70629.html