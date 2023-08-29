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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1151115211531154
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 15:19

  andrijk777 написав:
  rjkz написав:Избежать войны было невозможно.
Можно было просто сдаться 24.02.
И никак иначе.
Теперь есть два пути.
Сидя в НЙ я не имею морального права иметь своей точки зрения, но если абстрагироваться от моего географического положения, то опять-же есть 3 пути:
-воевать до победного конца, в том числе, чтобы те жертвы, которые Украина понесла с 2014 года не были напрасными. После восстановления границ - вступление в НАТО.
-сдаться.
-заморозить кон...нет, не конфликт, ненавижу это слово применительно к тому что происходит...войну, самую настоящую войну на уничтожение и государства и народа. Поверте, если-бы хуйло мог-бы одолеть Украину, то ни о каком-бы другом варианте и речи-бы ни шло. Не было-бы никаких макроновских и прочих "сохранить лицо", "надо договариваться". Это "договариваться" с убийцей, который хочет и пытается тебя убить, а ты ему даешь отпор и этот убийца уже выдыхается, а вокруг стоят зеваки и говорят "да дайте-же ему отдохнуть, он-же совсем вымотан".
Данилов правильно сказал, что если Украина не решит эту проблему сейчас, то она достанется детям и внукам в гораздо более тяжелой форме. Раша подготовится уже более основательно, учтет прежние ошибки, восстановит потери и опять нападет. Будет еще более жестокая и кровопролитная война.
- война на истощение обоих сторон. Запад поддерживает Украину, рашу поддерживает Китай. Как вариант, если санкции дадут результат, раша развалится как в свое время союз. Тогда Украина дожмет. Это на очень надолго.

24.02 звичайно вже невозможно. А ось раніше ... хз. Я особисто вважай що перемога Зе це вже був безповоротній шлях до війни. Люди не міняються. Зеленський не міг змінитись на рівному місті і "почати рити окопи" в 2022.

По варіантах. До весни 2024 вже вибраний варіант - продовження війни. Ще однозначно. Ніякої заморозки чи здачі не буде. Після весни 2024 - ніхто зараз не знає що буде.

І таке заключне зауваження. Чомусь всі вважають(впевнені) що при відвоюванні всієї території війна закінчиться і нас приймуть в НАТО(перший варіант). Чому?
Чому РФ закінчить війну при втраті Криму? Це ж взагалі не логічно. На місті путіна я б продовжував війну. Втрачати(РФ) фактично вже нічого.
Чому нас приймуть в НАТО? РФ може заявити - Крим наш і ми будемо воювати(зі всією Україною) поки Крим не стане наш. І нам(РФ) пофіг - Україна в НАТО чи ні. Цілком логічна позиція. А з цієї позиції випливає що нас не приймуть в НАТО. По інакшому не можна. Не захоче НАТО воювати за Україну(Крим).


Не-не, я не раз писал, что НАТО будет ссать принимать Украину.
А хуйлу достаточно будет раз в неделю кошмарить ракетами, чтобы не заканчивать войну.
Такой сценарий вполне реален.
Я написал как один из сценариев, что Украину таки примут в НАТО.
Хотя смотрю я на ту нату и понимаю, что во всех их храбрости меньше чем в одном взводе ЗСУ. Особенно в верхушке. Хотя тоже, Столтенберг явно кукла. Не зря-ж руководство НАТО назначается только после одобрения (неформального) Президентом США. Последняя неудачная попытка назначения более чем показательна.
В интересном мире мы живем.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 16:24

  Faceless написав:
  nekefer написав:Мексика высокоразвитая демократическая страна
американцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристами
туристы для них это источник денег, им улыбаются
нищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванных
столица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро

Звідки ж тоді стільки емігратів? Тікають від щастя?

Это транзитные из бедных стран Латинской Америки типа Гватемалы или Венесуэлы.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 17:18

  andrijk777 написав:..............
24.02 звичайно вже невозможно. А ось раніше ... хз. Я особисто вважай що перемога Зе це вже був безповоротній шлях до війни. Люди не міняються. Зеленський не міг змінитись на рівному місті і "почати рити окопи" в 2022.

"Рытьё окопов" после 2019 не предотвратило бы войну. Могла бы начаться раньше - весной 2021. Если помните, тогда уже была концентрация войск у наших границ и "обеспокоенность" и предупреждения Запада.

По варіантах. До весни 2024 вже вибраний варіант - продовження війни. Ще однозначно. Ніякої заморозки чи здачі не буде. Після весни 2024 - ніхто зараз не знає що буде.

Не буду спорить, здесь это всё же не по теме, но заморозка вполне возможна. И не всё будет зависеть от нас, но и от поставок орудия Западом. Прошлой зимой практически была заморозка - после освобождения Херсона в начале ноября ничего существенного на фронте не происходило. Фактически всё свелось к обстрелам городов и попыткам разрушить нашу инфраструктуру. С нашей стороны в основном подготовка и накопление сил к летнему наступлению.

І таке заключне зауваження. Чомусь всі вважають(впевнені) що при відвоюванні всієї території війна закінчиться і нас приймуть в НАТО(перший варіант). Чому?
Чому РФ закінчить війну при втраті Криму? Це ж взагалі не логічно. На місті путіна я б продовжував війну. Втрачати(РФ) фактично вже нічого.

В то, что нас в скором времени примут в НАТО, тоже не верю. Но с тем, что "Втрачати(РФ) фактично вже нічого", не согласен. Одно дело говорить: "Мы воюем со всем Западом", другое дело реально воевать. Но с учётом того, что мы оба не верим во вступление в НАТО, спор не имеет смысла.
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 18:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  nekefer написав:Мексика высокоразвитая демократическая страна

Найкращою країною для експатів визнали Мексику, а найгіршою – Кувейт.
Найкращою країною світу для переїзду за підсумками опитування визнали Мексику. Країна посіла першу сходинку завдяки таким показникам, як дружелюбність місцевих жителів по відношенню до іноземців, рівень підтримки приїжджих, доступність житла і загальна задоволеність фінансовим станом.
Другу сходинку посіла Іспанія, яку хвалили за культурне життя, умови для здоров'я і спорту, клімат і кар'єрні перспективи. Закрила трійку лідерів Панама, де експати особливо задоволені легкістю в облаштуванні та гостинністю з боку місцевих жителів.
Топ-10 найгірших країн світу для експатів
53. Кувейт
52. Норвегія
51. Туреччина
50. Південна Корея
49. Німеччина
47. Італія https://www.unian.ua/tourism/news/naykr ... 70629.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 19:42

ЛАД
не буду цитувати всю вашу маячню.

аргументи закінчились, переходимо на особистості - класика. бо коли розмовляємо на цифрах, вам щось відповісти нічого. відкрию таємницю - я зазвичай в цифрах сперечаюсь там, де розуміюсь ;)

ви дуже хитро переходите на іншу тему, коли нема що відповісти. а саме - я вам про геноцидну війну, яку веде раша проти України, а ви мені - а ти почитай, що США робило у В'єтнамі чи Іраку. але й там США, які б жахи ви не понавикопували, США за мету не ставило знищити В'єтнам та в'єтнамців, Ірак та іракців. у Раші є така мета.

але є нюанс - вас з вашими поглядами це не зачіпає. може зачепити мене, Хотаба, Долярчика. ви якраз такий малорос, який потрібен Раші - ще й російською розмовляє. тому у вас оці ідеї - а всі так роблять. може й роблять, але рашу за це знищать :D

я от дуже переймаюсь, чому за ресурси Саха-Якутії жирують Москва та Пітер. якути могли б жити як в ОАЕ, а живуть, як чукчи з анекдотів. :D гадаю цим переймаюсь не лише я.

а ви почитайте Грицака - теж багато нового дізнаєтесь.

тому СРСР, пломбір, ковбаса, рідний завод. а будете писати прорашинську дурню - будемо ввічливо вказувати на ваше місце біля...
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 20:00

  nekefer написав:
  akurt написав:мексиканская полиция смотрит на тебя, как на насекомое

Мексика высокоразвитая демократическая страна
американцы с удовольствием ведут там бизнес и ездят туда туристами
туристы для них это источник денег, им улыбаются
нищие селяне с мотыгами в пустыне за фунт кукурузы работающие на наркокартели это мифы Голливуда, развлекуха для диванных
столица так вообще, на уровне Парижа, только без крыс в метро

я щось пропустив - наркомафію в Мексиці знищили? журналістів та студентів вже ніхто не вбиває, показово так? Монтерей вже туристське місце?

в США достатньо мексиканців, й ідуть вони за тим самим, що й інші - за більш якісним життям.

який там приклад наводять в дуже часто цитованій тут книзі "Чому нації занепадають? походження влади багатства і бідності" - місто Ногалес. це вже неактуально?

досить розвинена країна, але далеко не демократична, за своїми олігархами, як Карлос Слім. тобто може проблема не в олігархах, просто треба дружити з США? :lol:
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