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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1152115311541155
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:00

  Shaman написав:й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте.
мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мы конституционная монархия и ст. 10 Конституции Украины никто не отменял.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:04

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliiangel написав:
  Shaman написав:й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте.
мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме.
Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:08

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте.
мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мы конституционная монархия и ст. 10 Конституции Украины никто не отменял.

а ми давно конституційна монархія? якось пропустив :lol:

чи може нас прийняли в Співдружність націй? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:20

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliiangel написав:
  Shaman написав:ви якраз такий малорос, який потрібен Раші - ще й російською розмовляє.
сподіваюсь у вас є інші досягнення окрім вашої мови
на военной ветке есть всушник фриз он тоже по-русски, наверное тоже малорос :D
Я би не став цим докоряти. Це шлях в нікуди.
Совок зникне з поколінням 40+.
Молодь яка знімає в мене квартири, російськомовні з дитинства, але принципово перейшли на українську. Донатять по кілька куе на ЗСУ. Це взагалі новий рівень нації. Не треба насильства в цих речах. Потрібен час
beee
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:34

  Faceless написав:Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде.
не можем. Есть Конституция Украины. Там чётко написано что можно, а что нельзя. При чём тут вред русне? Себе можем навредить ограничивая Граждан Украины в их правах и свободах.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:41

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде.
не можем. Есть Конституция Украины. Там чётко написано что можно, а что нельзя. При чём тут вред русне? Себе можем навредить ограничивая Граждан Украины в их правах и свободах.
Головне, що русня ваші права не порушила, напавши на вашу країну, захопивши й сплюндрувавши ваше місто, вбиваючи ваших сусідів.
Про яке саме порушення Конституції мова? Ще навіть не озвучувалося конкретних заборон/обмежень, а вже почали за права скиглити.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:44

  Faceless написав:а вже почали за права скиглити.
вы меня троллите? я ни на кого не жалуюсь и вас в частности не боюсь. Можете банить и мстить мне до усрачки.
vitaliiangel
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