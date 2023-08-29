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#<1 ... 1152115311541155 Додано: Вів 29 сер, 2023 23:00 Shaman написав: й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте. й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте. мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мы конституционная монархия и ст. 10 Конституции Украины никто не отменял. мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мы конституционная монархия и ст. 10 Конституции Украины никто не отменял. vitaliiangel

Повідомлень: 18867 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2185 раз. Подякували: 3130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 23:04 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Shaman написав: й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте. й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте. мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде. Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде. Faceless

Модератор Повідомлень: 33658 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7818 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 23:08 vitaliiangel написав: Shaman написав: й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте. й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте. мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мы конституционная монархия и ст. 10 Конституции Украины никто не отменял. мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мыи ст. 10 Конституции Украины никто не отменял.

а ми давно конституційна монархія? якось пропустив



чи може нас прийняли в Співдружність націй? а ми давно конституційна монархія? якось пропустивчи може нас прийняли в Співдружність націй? Shaman

Повідомлень: 4145 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 23:20 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Shaman написав: ви якраз такий малорос, який потрібен Раші - ще й російською розмовляє. ви якраз такий малорос, який потрібен Раші - ще й російською розмовляє. сподіваюсь у вас є інші досягнення окрім вашої мови

на военной ветке есть всушник фриз он тоже по-русски, наверное тоже малорос сподіваюсь у вас є інші досягнення окрім вашої мовина военной ветке есть всушник фриз он тоже по-русски, наверное тоже малорос Я би не став цим докоряти. Це шлях в нікуди.

Совок зникне з поколінням 40+.

Молодь яка знімає в мене квартири, російськомовні з дитинства, але принципово перейшли на українську. Донатять по кілька куе на ЗСУ. Це взагалі новий рівень нації. Не треба насильства в цих речах. Потрібен час Я би не став цим докоряти. Це шлях в нікуди.Совок зникне з поколінням 40+.Молодь яка знімає в мене квартири, російськомовні з дитинства, але принципово перейшли на українську. Донатять по кілька куе на ЗСУ. Це взагалі новий рівень нації. Не треба насильства в цих речах. Потрібен час beee

Повідомлень: 953 З нами з: 17.12.22 Подякував: 53 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 23:34 Faceless написав: Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде. Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде. не можем. Есть Конституция Украины. Там чётко написано что можно, а что нельзя. При чём тут вред русне? Себе можем навредить ограничивая Граждан Украины в их правах и свободах. не можем. Есть Конституция Украины. Там чётко написано что можно, а что нельзя. При чём тут вред русне? Себе можем навредить ограничивая Граждан Украины в их правах и свободах. vitaliiangel

Повідомлень: 18867 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2185 раз. Подякували: 3130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 23:41 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Faceless написав: Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде. Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде. не можем. Есть Конституция Украины. Там чётко написано что можно, а что нельзя. При чём тут вред русне? Себе можем навредить ограничивая Граждан Украины в их правах и свободах. не можем. Есть Конституция Украины. Там чётко написано что можно, а что нельзя. При чём тут вред русне? Себе можем навредить ограничивая Граждан Украины в их правах и свободах. Головне, що русня ваші права не порушила, напавши на вашу країну, захопивши й сплюндрувавши ваше місто, вбиваючи ваших сусідів.

Про яке саме порушення Конституції мова? Ще навіть не озвучувалося конкретних заборон/обмежень, а вже почали за права скиглити. Головне, що русня ваші права не порушила, напавши на вашу країну, захопивши й сплюндрувавши ваше місто, вбиваючи ваших сусідів.Про яке саме порушення Конституції мова? Ще навіть не озвучувалося конкретних заборон/обмежень, а вже почали за права скиглити. Faceless

Модератор Повідомлень: 33658 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7818 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 23:44 Faceless написав: а вже почали за права скиглити. а вже почали за права скиглити. вы меня троллите? я ни на кого не жалуюсь и вас в частности не боюсь. Можете банить и мстить мне до усрачки. вы меня троллите? я ни на кого не жалуюсь и вас в частности не боюсь. Можете банить и мстить мне до усрачки. vitaliiangel

Повідомлень: 18867 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2185 раз. Подякували: 3130 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1152115311541155 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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