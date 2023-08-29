|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:00
Shaman написав:
й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте.
мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мы конституционная монархия и ст. 10 Конституции Украины никто не отменял.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18867
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2185 раз.
- Подякували: 3130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:04
vitaliiangel написав: Shaman написав:
й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте.
мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме.
Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33658
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1396 раз.
- Подякували: 7818 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:08
vitaliiangel написав: Shaman написав:
й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте.
мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мы конституционная монархия
и ст. 10 Конституции Украины никто не отменял.
а ми давно конституційна монархія? якось пропустив
чи може нас прийняли в Співдружність націй?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4145
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 489 раз.
- Подякували: 1140 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:20
vitaliiangel написав: Shaman написав:
ви якраз такий малорос, який потрібен Раші - ще й російською розмовляє.
сподіваюсь у вас є інші досягнення окрім вашої мови
на военной ветке есть всушник фриз он тоже по-русски, наверное тоже малорос
Я би не став цим докоряти. Це шлях в нікуди.
Совок зникне з поколінням 40+.
Молодь яка знімає в мене квартири, російськомовні з дитинства, але принципово перейшли на українську. Донатять по кілька куе на ЗСУ. Це взагалі новий рівень нації. Не треба насильства в цих речах. Потрібен час
-
beee
-
-
- Повідомлень: 953
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:34
Faceless написав:
Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде.
не можем. Есть Конституция Украины. Там чётко написано что можно, а что нельзя. При чём тут вред русне? Себе можем навредить ограничивая Граждан Украины в их правах и свободах.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18867
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2185 раз.
- Подякували: 3130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:41
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде.
не можем. Есть Конституция Украины. Там чётко написано что можно, а что нельзя. При чём тут вред русне? Себе можем навредить ограничивая Граждан Украины в их правах и свободах.
Головне, що русня ваші права не порушила, напавши на вашу країну, захопивши й сплюндрувавши ваше місто, вбиваючи ваших сусідів.
Про яке саме порушення Конституції мова? Ще навіть не озвучувалося конкретних заборон/обмежень, а вже почали за права скиглити.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33658
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1396 раз.
- Подякували: 7818 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:44
Faceless написав:
а вже почали за права скиглити.
вы меня троллите? я ни на кого не жалуюсь и вас в частности не боюсь. Можете банить и мстить мне до усрачки.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18867
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2185 раз.
- Подякували: 3130 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|