мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мы конституционная монархия и ст. 10 Конституции Украины никто не отменял.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:00
мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мы конституционная монархия и ст. 10 Конституции Украины никто не отменял.
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:04
Re: Еміграція, заробітчанство
Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде.
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:08
а ми давно конституційна монархія? якось пропустив
чи може нас прийняли в Співдружність націй?
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:20
Re: Еміграція, заробітчанство
Я би не став цим докоряти. Це шлях в нікуди.
Совок зникне з поколінням 40+.
Молодь яка знімає в мене квартири, російськомовні з дитинства, але принципово перейшли на українську. Донатять по кілька куе на ЗСУ. Це взагалі новий рівень нації. Не треба насильства в цих речах. Потрібен час
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:34
не можем. Есть Конституция Украины. Там чётко написано что можно, а что нельзя. При чём тут вред русне? Себе можем навредить ограничивая Граждан Украины в их правах и свободах.
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:41
Re: Еміграція, заробітчанство
Головне, що русня ваші права не порушила, напавши на вашу країну, захопивши й сплюндрувавши ваше місто, вбиваючи ваших сусідів.
Про яке саме порушення Конституції мова? Ще навіть не озвучувалося конкретних заборон/обмежень, а вже почали за права скиглити.
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:44
просьба соблюдать Конституцию Украины вы называете "скиглити", серьёзно? вы провоцируете конфликт результат которого заранее известен, и кстати это происходит не в 1й раз. Руки чешутся отправить меня в бан?. Можете банить до усрачки. Не знаю чего вы этим добиваетесь. Надеюсь вам от этого легче.
Додано: Сер 30 сер, 2023 02:15
М-да...
Я посоветовал тем, кто в Украине, посмотреть беседу с Баумейстером.
Я, правда, бОльшую часть знал и понимал, кое-что было новое. Но главное, всё собрано вместе в концентрированном виде.
Посоветовал я правильно. Но боюсь бесполезно. Многие здесь на форуме достаточно ограничены, до них всё равно не дойдёт. В лучшем случае. В худшем посмотрят пару минут, заклеймят и польют грязью и журналиста, и философа, и на этом всё закончится. Журналистку на военной ветке уже облаяли сходу, причём, грязновато.
Если русский язык рассматривается как признак совка, Папа Римский у нас тоже "совок". Воспитано целое поколение, для которого "совок" обычное ругательство, вроде мата. Главное, очень удобно - назвал так и всё ясно, вопросов нет, думать не надо.
А у многих уже и нечем.
Тут обсуждали вопрос образования. Липовые дипломы не просто бесполезны - они крайне вредны. Человек получает "корочку", не получив ни знаний, ни умения анализировать информацию, ни думать. Но при этом человек считает себя крутым и очень умным - а как же, у него же высшее образование! выше не бывает! То, что он возможно, уже забыл, когда в последний раз читал книгу, тоже не важно, это тоже "совок", несовременно, зачем, когда есть мобилка и планшет.
В результате имеем экономиста, знающего экономику на уровне бухгалтера, инженера, не знающего ни физику, ни математику, врача, знающего, что от головы анальгин, и т.д. Но все они считают себя специалистами и с умным видом высказывают мнение по всем вопросам, о которых они зачастую не имеют ни малейшего понятия. Единственный источник знаний - тик-ток, инстаграм, в лучшем случае, ютьюб. Потом из них вырастают такие же кандидаты, а то и доктора всяческих наук. В результате у широкой публики даже настоящие знатоки и специалисты уважением не пользуются: "Знаем мы их!"
Авторитеты - ЛОМы и звёздочки инстаграма, такие же безграмотные и потому близкие и понятные.
И объяснять им что-либо совершенно бесполезно - у них ни логики, ни мышления, ни сомнений. Только самомнение.
О языке.
Сейчас довольно часто говорят о том, что, вероятно, Украине придётся привлекать в страну мигрантов. А если нас примут в ЕС, то их точно придётся принимать. Причём в этом случае не тех, кого мы захотим, а кого бог пошлёт - сирийцев, суданцев, афганцев, не знаю, кого ещё. Да ещё начнут строить здесь мечети или что ещё.
Они точно будут говорить на других языках, даже если выучат украинский. Интересно, их тоже будут попрекать этим? Если так, то в Украине весело будет. Если нет, то почему? Почему крымские татары имеют право на школы с обучением на родном языке (или уже не имеют?), а русские нет? И не надо всё объяснять войной. Война просто резко ускорила процесс, а началось всё до войны.
Харьков, во всяком случае пока, русскоязычный город. Был театр русской драмы им. Пушкина. Сначала убрали имя, потом "русский", теперь театр вообще отказался от русскоязычных спектаклей. Простите, но сколько бы ни ругали совок, но театры укр. драмы вполне существовали. Да, сегодня это можно объяснить войной, но только не надо мне рассказывать, что после войны восстановят.
Можно закрыть и школы, и театры. Но тогда, когда люди перестанут отдавать детей в русские школы и ходить в русские театры. На это нужно время. А мы действуем теми же советскими методами, только ещё жёстче. С той степенью ненависти к чужому мнению, отсутствием любых сомнений в собственной правоте, которая есть у многих на форуме, недалеко и до украинского варианта НКВД. Многим достаточно будет сказать: "Фас!"
Не уверен, что после опыта с Польшей и, особенно, с Венгрией нас будут торопиться принять в ЕС, явно видя, что наша идеология пока далековата от европейской. И не только в вопросе языка. Это только один пример.
Додано: Сер 30 сер, 2023 02:18
Верно.
Но язык это вообще не признак совка.
Можно вполне быть "совком", разговаривая по-украински.
Точно так же, как язык, на котором говорит человек, не признак ума.
Додано: Сер 30 сер, 2023 02:32
Вы верно говорите, что у "русні є їхня рф" и они там могут делать, что им угодно. Внутри. Не пытаясь что-либо навязать соседям.
Мы у себя можем делать то, что считаем нужным, но это не означает "що завгодно забороняти чи обмежувати".
vitaliiangel написал Вам только об этом, а Вы начинаете о "русне" и чуть ли не политические обвинения.
С Вами спорить стало крайне опасно. В последний раз меня забанили за то, что даже не назвал, а подтвердил слова Starikan"а, о том, что Вы написали бред.
При этом забанили за оскорбление модератора и осуждение модерации.
Хотя раньше всегда понималось, что с постами на форуме Вы выступаете как обычный форумчанин, а не модератор.
Теперь поменялось?
"Все животные равны, но некоторые животные равнее других"?
Так Вы хоть предупреждайте.
|