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#<1 ... 1152115311541155 Додано: Вів 29 сер, 2023 23:00 Shaman написав: й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте. й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте. мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мы конституционная монархия и ст. 10 Конституции Украины никто не отменял. мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мы конституционная монархия и ст. 10 Конституции Украины никто не отменял. vitaliiangel

Повідомлень: 18867 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2185 раз. Подякували: 3130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 23:04 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Shaman написав: й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте. й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте. мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде. Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде. Faceless

Модератор Повідомлень: 33658 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7818 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 23:08 vitaliiangel написав: Shaman написав: й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте. й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте. мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мы конституционная монархия и ст. 10 Конституции Украины никто не отменял. мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мыи ст. 10 Конституции Украины никто не отменял.

а ми давно конституційна монархія? якось пропустив



чи може нас прийняли в Співдружність націй? а ми давно конституційна монархія? якось пропустивчи може нас прийняли в Співдружність націй? Shaman

Повідомлень: 4145 З нами з: 29.09.19 Подякував: 489 раз. Подякували: 1140 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 23:20 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Shaman написав: ви якраз такий малорос, який потрібен Раші - ще й російською розмовляє. ви якраз такий малорос, який потрібен Раші - ще й російською розмовляє. сподіваюсь у вас є інші досягнення окрім вашої мови

на военной ветке есть всушник фриз он тоже по-русски, наверное тоже малорос сподіваюсь у вас є інші досягнення окрім вашої мовина военной ветке есть всушник фриз он тоже по-русски, наверное тоже малорос Я би не став цим докоряти. Це шлях в нікуди.

Совок зникне з поколінням 40+.

Молодь яка знімає в мене квартири, російськомовні з дитинства, але принципово перейшли на українську. Донатять по кілька куе на ЗСУ. Це взагалі новий рівень нації. Не треба насильства в цих речах. Потрібен час Я би не став цим докоряти. Це шлях в нікуди.Совок зникне з поколінням 40+.Молодь яка знімає в мене квартири, російськомовні з дитинства, але принципово перейшли на українську. Донатять по кілька куе на ЗСУ. Це взагалі новий рівень нації. Не треба насильства в цих речах. Потрібен час beee

Повідомлень: 953 З нами з: 17.12.22 Подякував: 53 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 23:34 Faceless написав: Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде. Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде. не можем. Есть Конституция Украины. Там чётко написано что можно, а что нельзя. При чём тут вред русне? Себе можем навредить ограничивая Граждан Украины в их правах и свободах. не можем. Есть Конституция Украины. Там чётко написано что можно, а что нельзя. При чём тут вред русне? Себе можем навредить ограничивая Граждан Украины в их правах и свободах. vitaliiangel

Повідомлень: 18867 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2185 раз. Подякували: 3130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 23:41 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: Faceless написав: Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде. Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде. не можем. Есть Конституция Украины. Там чётко написано что можно, а что нельзя. При чём тут вред русне? Себе можем навредить ограничивая Граждан Украины в их правах и свободах. не можем. Есть Конституция Украины. Там чётко написано что можно, а что нельзя. При чём тут вред русне? Себе можем навредить ограничивая Граждан Украины в их правах и свободах. Головне, що русня ваші права не порушила, напавши на вашу країну, захопивши й сплюндрувавши ваше місто, вбиваючи ваших сусідів.

Про яке саме порушення Конституції мова? Ще навіть не озвучувалося конкретних заборон/обмежень, а вже почали за права скиглити. Головне, що русня ваші права не порушила, напавши на вашу країну, захопивши й сплюндрувавши ваше місто, вбиваючи ваших сусідів.Про яке саме порушення Конституції мова? Ще навіть не озвучувалося конкретних заборон/обмежень, а вже почали за права скиглити. Faceless

Модератор Повідомлень: 33658 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1396 раз. Подякували: 7818 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 сер, 2023 23:44 Faceless написав: а вже почали за права скиглити. а вже почали за права скиглити. просьба соблюдать Конституцию Украины вы называете "скиглити", серьёзно? вы провоцируете конфликт результат которого заранее известен, и кстати это происходит не в 1й раз. Руки чешутся отправить меня в бан?. Можете банить до усрачки. Не знаю чего вы этим добиваетесь. Надеюсь вам от этого легче. просьба соблюдать Конституцию Украины вы называете "скиглити", серьёзно? вы провоцируете конфликт результат которого заранее известен, и кстати это происходит не в 1й раз. Руки чешутся отправить меня в бан?. Можете банить до усрачки. Не знаю чего вы этим добиваетесь. Надеюсь вам от этого легче. vitaliiangel

Повідомлень: 18867 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2185 раз. Подякували: 3130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 сер, 2023 02:15 М-да...

Я посоветовал тем, кто в Украине, посмотреть беседу с Баумейстером.

Я, правда, бОльшую часть знал и понимал, кое-что было новое. Но главное, всё собрано вместе в концентрированном виде.

Посоветовал я правильно. Но боюсь бесполезно. Многие здесь на форуме достаточно ограничены, до них всё равно не дойдёт. В лучшем случае. В худшем посмотрят пару минут, заклеймят и польют грязью и журналиста, и философа, и на этом всё закончится. Журналистку на военной ветке уже облаяли сходу, причём, грязновато.

Если русский язык рассматривается как признак совка, Папа Римский у нас тоже "совок". Воспитано целое поколение, для которого "совок" обычное ругательство, вроде мата. Главное, очень удобно - назвал так и всё ясно, вопросов нет, думать не надо.

А у многих уже и нечем.



Тут обсуждали вопрос образования. Липовые дипломы не просто бесполезны - они крайне вредны. Человек получает "корочку", не получив ни знаний, ни умения анализировать информацию, ни думать. Но при этом человек считает себя крутым и очень умным - а как же, у него же высшее образование! выше не бывает! То, что он возможно, уже забыл, когда в последний раз читал книгу, тоже не важно, это тоже "совок", несовременно, зачем, когда есть мобилка и планшет.

В результате имеем экономиста, знающего экономику на уровне бухгалтера, инженера, не знающего ни физику, ни математику, врача, знающего, что от головы анальгин, и т.д. Но все они считают себя специалистами и с умным видом высказывают мнение по всем вопросам, о которых они зачастую не имеют ни малейшего понятия. Единственный источник знаний - тик-ток, инстаграм, в лучшем случае, ютьюб. Потом из них вырастают такие же кандидаты, а то и доктора всяческих наук. В результате у широкой публики даже настоящие знатоки и специалисты уважением не пользуются: "Знаем мы их!"

Авторитеты - ЛОМы и звёздочки инстаграма, такие же безграмотные и потому близкие и понятные.

И объяснять им что-либо совершенно бесполезно - у них ни логики, ни мышления, ни сомнений. Только самомнение.



О языке.

Сейчас довольно часто говорят о том, что, вероятно, Украине придётся привлекать в страну мигрантов. А если нас примут в ЕС, то их точно придётся принимать. Причём в этом случае не тех, кого мы захотим, а кого бог пошлёт - сирийцев, суданцев, афганцев, не знаю, кого ещё. Да ещё начнут строить здесь мечети или что ещё.

Они точно будут говорить на других языках, даже если выучат украинский. Интересно, их тоже будут попрекать этим? Если так, то в Украине весело будет. Если нет, то почему? Почему крымские татары имеют право на школы с обучением на родном языке (или уже не имеют?), а русские нет? И не надо всё объяснять войной. Война просто резко ускорила процесс, а началось всё до войны.

Харьков, во всяком случае пока, русскоязычный город. Был театр русской драмы им. Пушкина. Сначала убрали имя, потом "русский", теперь театр вообще отказался от русскоязычных спектаклей. Простите, но сколько бы ни ругали совок, но театры укр. драмы вполне существовали. Да, сегодня это можно объяснить войной, но только не надо мне рассказывать, что после войны восстановят.

Можно закрыть и школы, и театры. Но тогда, когда люди перестанут отдавать детей в русские школы и ходить в русские театры. На это нужно время. А мы действуем теми же советскими методами, только ещё жёстче. С той степенью ненависти к чужому мнению, отсутствием любых сомнений в собственной правоте, которая есть у многих на форуме, недалеко и до украинского варианта НКВД. Многим достаточно будет сказать: "Фас!"

Не уверен, что после опыта с Польшей и, особенно, с Венгрией нас будут торопиться принять в ЕС, явно видя, что наша идеология пока далековата от европейской. И не только в вопросе языка. Это только один пример. ЛАД 2 Повідомлень: 25592 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5100 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 сер, 2023 02:18 beee написав: vitaliiangel написав: Shaman написав: ви якраз такий малорос, який потрібен Раші - ще й російською розмовляє. ви якраз такий малорос, який потрібен Раші - ще й російською розмовляє. сподіваюсь у вас є інші досягнення окрім вашої мови

на военной ветке есть всушник фриз он тоже по-русски, наверное тоже малорос сподіваюсь у вас є інші досягнення окрім вашої мовина военной ветке есть всушник фриз он тоже по-русски, наверное тоже малорос Я би не став цим докоряти. Це шлях в нікуди.

Совок зникне з поколінням 40+.

Молодь яка знімає в мене квартири, російськомовні з дитинства, але принципово перейшли на українську. Донатять по кілька куе на ЗСУ. Це взагалі новий рівень нації. Не треба насильства в цих речах. Потрібен час Я би не став цим докоряти. Це шлях в нікуди.Совок зникне з поколінням 40+.Молодь яка знімає в мене квартири, російськомовні з дитинства, але принципово перейшли на українську. Донатять по кілька куе на ЗСУ. Це взагалі новий рівень нації. Не треба насильства в цих речах. Потрібен час

Верно.

Но язык это вообще не признак совка.

Можно вполне быть "совком", разговаривая по-украински.

Точно так же, как язык, на котором говорит человек, не признак ума. Верно.Но язык это вообще не признак совка.Можно вполне быть "совком", разговаривая по-украински.Точно так же, как язык, на котором говорит человек, не признак ума. ЛАД 2 Повідомлень: 25592 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5100 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 сер, 2023 02:32 Faceless написав: ...... У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде. ...... У русні є їхня рф, а у себеі ніякої глобальної шкоди русні не буде.

Вы верно говорите, что у "русні є їхня рф" и они там могут делать, что им угодно. Внутри. Не пытаясь что-либо навязать соседям.

Мы у себя можем делать то, что считаем нужным, но это не означает "що завгодно забороняти чи обмежувати".

vitaliiangel написал Вам только об этом, а Вы начинаете о "русне" и чуть ли не политические обвинения.

С Вами спорить стало крайне опасно. В последний раз меня забанили за то, что даже не назвал, а подтвердил слова Starikan"а, о том, что Вы написали бред.

При этом забанили за оскорбление модератора и осуждение модерации.

Хотя раньше всегда понималось, что с постами на форуме Вы выступаете как обычный форумчанин, а не модератор.

Теперь поменялось?

"Все животные равны, но некоторые животные равнее других"?

Так Вы хоть предупреждайте. Вы верно говорите, что у "русні є їхня рф" и они там могут делать, что им угодно. Внутри. Не пытаясь что-либо навязать соседям.Мы у себя можем делать то, что считаем нужным, но это не означает "забороняти чи обмежувати".написал Вамоб этом, а Вы начинаете о "русне" и чуть ли не политические обвинения.С Вами спорить стало крайне опасно. В последний раз меня забанили за то, что даже не назвал, а подтвердил слова"а, о том, что Вы написали бред.При этом забанили за оскорбление модератора и осуждение модерации.Хотя раньше всегда понималось, что с постами на форуме Вы выступаете как обычный форумчанин, а не модератор.Теперь поменялось?"Все животные равны, но некоторые животные равнее других"?Так Вы хоть предупреждайте. ЛАД 2 Повідомлень: 25592 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5100 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1152115311541155 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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