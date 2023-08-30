мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мы конституционная монархия и ст. 10 Конституции Украины никто не отменял.
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Додано: Вів 29 сер, 2023 23:00
мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мы конституционная монархия и ст. 10 Конституции Украины никто не отменял.
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:04
Re: Еміграція, заробітчанство
Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде.
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:08
а ми давно конституційна монархія? якось пропустив
чи може нас прийняли в Співдружність націй?
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:20
Re: Еміграція, заробітчанство
Я би не став цим докоряти. Це шлях в нікуди.
Совок зникне з поколінням 40+.
Молодь яка знімає в мене квартири, російськомовні з дитинства, але принципово перейшли на українську. Донатять по кілька куе на ЗСУ. Це взагалі новий рівень нації. Не треба насильства в цих речах. Потрібен час
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:34
не можем. Есть Конституция Украины. Там чётко написано что можно, а что нельзя. При чём тут вред русне? Себе можем навредить ограничивая Граждан Украины в их правах и свободах.
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:41
Re: Еміграція, заробітчанство
Головне, що русня ваші права не порушила, напавши на вашу країну, захопивши й сплюндрувавши ваше місто, вбиваючи ваших сусідів.
Про яке саме порушення Конституції мова? Ще навіть не озвучувалося конкретних заборон/обмежень, а вже почали за права скиглити.
Додано: Вів 29 сер, 2023 23:44
давайте определяться можем, что угодно ограничивать или все таки есть Конституция? а то сильно противоречиво и обтекаемо. Тут можем, и тут же не можем.
любой буллинг это режим самоуничтожения. на рф конституцией подтёрлись. не рекомендую брать с них пример. право сильного такое зыбкое. У меня был одноклассник крепкий чувак спортом занимался, полшколы булил. Но судьба не сложилась, сейчас он наркоман с удовольствием занимающий 100 грн на сигареты.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 30 сер, 2023 10:55, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Сер 30 сер, 2023 02:18
Верно.
Но язык это вообще не признак совка.
Можно вполне быть "совком", разговаривая по-украински.
Точно так же, как язык, на котором говорит человек, не признак ума.
Додано: Сер 30 сер, 2023 02:32
Вы верно говорите, что у "русні є їхня рф" и они там могут делать, что им угодно. Внутри. Не пытаясь что-либо навязать соседям.
Мы у себя можем делать то, что считаем нужным, но это не означает "що завгодно забороняти чи обмежувати".
vitaliiangel написал Вам только об этом, а Вы начинаете о "русне" и чуть ли не политические обвинения.
С Вами спорить стало крайне опасно. В последний раз меня забанили за то, что даже не назвал, а подтвердил слова Starikan"а, о том, что Вы написали бред.
При этом забанили за оскорбление модератора и осуждение модерации.
Хотя раньше всегда понималось, что с постами на форуме Вы выступаете как обычный форумчанин, а не модератор.
Теперь поменялось?
"Все животные равны, но некоторые животные равнее других"?
Так Вы хоть предупреждайте.
Додано: Сер 30 сер, 2023 12:50
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