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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1152115311541155
Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:00

  Shaman написав:й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте.
мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мы конституционная монархия и ст. 10 Конституции Украины никто не отменял.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:04

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliiangel написав:
  Shaman написав:й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте.
мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме.
Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:08

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:й так, гадаю в фільтраційному таборі доведеться розмовляти російською мовою. гадаю нічого гарного людину з українською мовою там не чекає - ви про це теж не забувайте.
мне бы хотелось, чтобы вы не опускались до уровня русни, которая де факто запретило Украину в любой её форме. Всё таки мы конституционная монархия и ст. 10 Конституции Украины никто не отменял.

а ми давно конституційна монархія? якось пропустив :lol:

чи може нас прийняли в Співдружність націй? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:20

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliiangel написав:
  Shaman написав:ви якраз такий малорос, який потрібен Раші - ще й російською розмовляє.
сподіваюсь у вас є інші досягнення окрім вашої мови
на военной ветке есть всушник фриз он тоже по-русски, наверное тоже малорос :D
Я би не став цим докоряти. Це шлях в нікуди.
Совок зникне з поколінням 40+.
Молодь яка знімає в мене квартири, російськомовні з дитинства, але принципово перейшли на українську. Донатять по кілька куе на ЗСУ. Це взагалі новий рівень нації. Не треба насильства в цих речах. Потрібен час
beee
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:34

  Faceless написав:Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде.
не можем. Есть Конституция Украины. Там чётко написано что можно, а что нельзя. При чём тут вред русне? Себе можем навредить ограничивая Граждан Украины в их правах и свободах.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:41

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Це непорівнюване. Русня зазіхає на нашу державу, ми ж - ні. У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде.
не можем. Есть Конституция Украины. Там чётко написано что можно, а что нельзя. При чём тут вред русне? Себе можем навредить ограничивая Граждан Украины в их правах и свободах.
Головне, що русня ваші права не порушила, напавши на вашу країну, захопивши й сплюндрувавши ваше місто, вбиваючи ваших сусідів.
Про яке саме порушення Конституції мова? Ще навіть не озвучувалося конкретних заборон/обмежень, а вже почали за права скиглити.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 сер, 2023 23:44

  Faceless написав:а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати
  Faceless написав:Про яке саме порушення Конституції мова? Ще навіть не озвучувалося конкретних заборон/обмежень, а вже почали за права скиглити.
давайте определяться можем, что угодно ограничивать или все таки есть Конституция? а то сильно противоречиво и обтекаемо. Тут можем, и тут же не можем.
  Faceless написав:Головне, що русня ваші права не порушила, напавши на вашу країну,
любой буллинг это режим самоуничтожения. на рф конституцией подтёрлись. не рекомендую брать с них пример. право сильного такое зыбкое. У меня был одноклассник крепкий чувак спортом занимался, полшколы булил. Но судьба не сложилась, сейчас он наркоман с удовольствием занимающий 100 грн на сигареты.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 30 сер, 2023 10:55, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 02:18

  beee написав:
vitaliiangel написав:
  Shaman написав:ви якраз такий малорос, який потрібен Раші - ще й російською розмовляє.
сподіваюсь у вас є інші досягнення окрім вашої мови
на военной ветке есть всушник фриз он тоже по-русски, наверное тоже малорос :D
Я би не став цим докоряти. Це шлях в нікуди.
Совок зникне з поколінням 40+.
Молодь яка знімає в мене квартири, російськомовні з дитинства, але принципово перейшли на українську. Донатять по кілька куе на ЗСУ. Це взагалі новий рівень нації. Не треба насильства в цих речах. Потрібен час

Верно.
Но язык это вообще не признак совка.
Можно вполне быть "совком", разговаривая по-украински.
Точно так же, как язык, на котором говорит человек, не признак ума.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 02:32

  Faceless написав:...... У русні є їхня рф, а у себе ми можемо що завгодно забороняти чи обмежувати і ніякої глобальної шкоди русні не буде.

Вы верно говорите, что у "русні є їхня рф" и они там могут делать, что им угодно. Внутри. Не пытаясь что-либо навязать соседям.
Мы у себя можем делать то, что считаем нужным, но это не означает "що завгодно забороняти чи обмежувати".
vitaliiangel написал Вам только об этом, а Вы начинаете о "русне" и чуть ли не политические обвинения.
С Вами спорить стало крайне опасно. В последний раз меня забанили за то, что даже не назвал, а подтвердил слова Starikan"а, о том, что Вы написали бред.
При этом забанили за оскорбление модератора и осуждение модерации.
Хотя раньше всегда понималось, что с постами на форуме Вы выступаете как обычный форумчанин, а не модератор.
Теперь поменялось?
"Все животные равны, но некоторые животные равнее других"?
Так Вы хоть предупреждайте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 12:50

  ЛАД написав: Но с учётом того, что мы оба не верим во вступление в НАТО, спор не имеет смысла.

Нас приймуть в НАТО, я вірю в це.
Просто нас приймуть тоді коли будуть на 99% впевнені що нової війни не буде. :D :D
andrijk777
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