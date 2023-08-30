В то, что примут когда-нибудь я тоже практически уверен.
Но у нас разговор был о вступлении в скором времени для поддержки в войне или хотя бы сразу после выхода на границы, а не тогда, "коли будуть на 99% впевнені що нової війни не буде".
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Додано: Сер 30 сер, 2023 14:54
В то, что примут когда-нибудь я тоже практически уверен.
Но у нас разговор был о вступлении в скором времени для поддержки в войне или хотя бы сразу после выхода на границы, а не тогда, "коли будуть на 99% впевнені що нової війни не буде".
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:56
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:37
Прочитайте начало разговора. Это недалеко, легко проследить по якорькам в уитатах постов - при нажатии на них открывается цитируемый пост.
rjkz написал в одном из вариантов: "После восстановления границ - вступление в НАТО."
В ответе :
Ну и т.д.
О вступлении НАТО в войну речи вообще не было.
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