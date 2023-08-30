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#<1 ... 1153115411551156 Додано: Сер 30 сер, 2023 14:54 andrijk777 написав: ЛАД написав: Но с учётом того, что мы оба не верим во вступление в НАТО, спор не имеет смысла. Но с учётом того, что мы оба не верим во вступление в НАТО, спор не имеет смысла.

Нас приймуть в НАТО, я вірю в це.

Просто нас приймуть тоді коли будуть на 99% впевнені що нової війни не буде. Нас приймуть в НАТО, я вірю в це.Просто нас приймуть тоді коли будуть на 99% впевнені що нової війни не буде.

В то, что примут когда-нибудь я тоже практически уверен.

Но у нас разговор был о вступлении в скором времени для поддержки в войне или хотя бы сразу после выхода на границы, а не тогда, "коли будуть на 99% впевнені що нової війни не буде". В то, что примутя тоже практически уверен.Но у нас разговор был о вступлениидля поддержки в войне или хотя бы сразу после выхода на границы, а не тогда, "коли будуть на 99% впевнені що нової війни не буде". ЛАД 2 Повідомлень: 25593 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5100 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 сер, 2023 14:56 ЛАД написав: или хотя бы сразу после выхода на границы. или хотя бы сразу после выхода на границы.

то есть НАТО вступит в боевые действия, когда мы выйдем на границу? то есть НАТО вступит в боевые действия, когда мы выйдем на границу? Примат Повідомлень: 265 З нами з: 09.12.21 Подякував: 15 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 сер, 2023 15:37 Примат написав: ЛАД написав: или хотя бы сразу после выхода на границы. или хотя бы сразу после выхода на границы.

то есть НАТО вступит в боевые действия, когда мы выйдем на границу? то есть НАТО вступит в боевые действия, когда мы выйдем на границу?

Прочитайте начало разговора. Это недалеко, легко проследить по якорькам в уитатах постов - при нажатии на них открывается цитируемый пост.

rjkz написал в одном из вариантов: "После восстановления границ - вступление в НАТО."

В ответе :

Чому нас приймуть в НАТО? РФ може заявити - Крим наш і ми будемо воювати(зі всією Україною) поки Крим не стане наш. І нам(РФ) пофіг - Україна в НАТО чи ні. Цілком логічна позиція. А з цієї позиції випливає що нас не приймуть в НАТО. По інакшому не можна. Не захоче НАТО воювати за Україну(Крим).

Ну и т.д.

О вступлении НАТО в войну речи вообще не было. Прочитайте начало разговора. Это недалеко, легко проследить по якорькам в уитатах постов - при нажатии на них открывается цитируемый пост.написал в одном из вариантов: "После восстановления границ - вступление в НАТО."В ответе :Ну и т.д.О вступлении НАТО в войну речи вообще не было. ЛАД 2 Повідомлень: 25593 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5100 раз. Подякували: 4747 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 сер, 2023 18:26 andrijk777 написав: ЛАД написав: Но с учётом того, что мы оба не верим во вступление в НАТО, спор не имеет смысла. Но с учётом того, что мы оба не верим во вступление в НАТО, спор не имеет смысла.

Нас приймуть в НАТО, я вірю в це.

Просто нас приймуть тоді коли будуть на 99% впевнені що нової війни не буде. Нас приймуть в НАТО, я вірю в це.Просто нас приймуть тоді коли будуть на 99% впевнені що нової війни не буде.



То есть, когда будут уверены, что раша больше не нападет на Украину и НАТО не придется воевать в связи с этим, но принять Украину с таким боевым опытом и уже с таким вооружением - почему бы и нет? Это уже будет выгодно НАТО, так как в случае чего, Украина будет воевать, если кто-то нападет на страну НАТО.

Скажем, Китай на Македонию.

И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать. То есть, когда будут уверены, что раша больше не нападет на Украину и НАТО не придется воевать в связи с этим, но принять Украину с таким боевым опытом и уже с таким вооружением - почему бы и нет? Это уже будет выгодно НАТО, так как в случае чего, Украина будет воевать, если кто-то нападет на страну НАТО.Скажем, Китай на Македонию.И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать. rjkz

Повідомлень: 15336 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7918 раз. Подякували: 4829 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 сер, 2023 18:50 rjkz написав: И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать. И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать. и что не так? нам льют кредиты, дают ультрасовременное вооружение и ещё воевать за нас должны? конечно примут кто от миллионной армии откажется, зато свою смогут сократить. И нам тоже надо будет куда-то трудоустраивать бойцов с боевым опытом, не на заводы же. и что не так? нам льют кредиты, дают ультрасовременное вооружение и ещё воевать за нас должны? конечно примут кто от миллионной армии откажется, зато свою смогут сократить. И нам тоже надо будет куда-то трудоустраивать бойцов с боевым опытом, не на заводы же. vitaliiangel

Повідомлень: 18874 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2185 раз. Подякували: 3130 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1153115411551156 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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