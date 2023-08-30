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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 1153115411551156
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:54

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав: Но с учётом того, что мы оба не верим во вступление в НАТО, спор не имеет смысла.

Нас приймуть в НАТО, я вірю в це.
Просто нас приймуть тоді коли будуть на 99% впевнені що нової війни не буде. :D :D

В то, что примут когда-нибудь я тоже практически уверен.
Но у нас разговор был о вступлении в скором времени для поддержки в войне или хотя бы сразу после выхода на границы, а не тогда, "коли будуть на 99% впевнені що нової війни не буде". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 14:56

  ЛАД написав:или хотя бы сразу после выхода на границы.

то есть НАТО вступит в боевые действия, когда мы выйдем на границу?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 15:37

  Примат написав:
  ЛАД написав:или хотя бы сразу после выхода на границы.

то есть НАТО вступит в боевые действия, когда мы выйдем на границу?

Прочитайте начало разговора. Это недалеко, легко проследить по якорькам в уитатах постов - при нажатии на них открывается цитируемый пост.
rjkz написал в одном из вариантов: "После восстановления границ - вступление в НАТО."
В ответе :
Чому нас приймуть в НАТО? РФ може заявити - Крим наш і ми будемо воювати(зі всією Україною) поки Крим не стане наш. І нам(РФ) пофіг - Україна в НАТО чи ні. Цілком логічна позиція. А з цієї позиції випливає що нас не приймуть в НАТО. По інакшому не можна. Не захоче НАТО воювати за Україну(Крим).

Ну и т.д.
О вступлении НАТО в войну речи вообще не было.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:26

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав: Но с учётом того, что мы оба не верим во вступление в НАТО, спор не имеет смысла.

Нас приймуть в НАТО, я вірю в це.
Просто нас приймуть тоді коли будуть на 99% впевнені що нової війни не буде. :D :D


То есть, когда будут уверены, что раша больше не нападет на Украину и НАТО не придется воевать в связи с этим, но принять Украину с таким боевым опытом и уже с таким вооружением - почему бы и нет? Это уже будет выгодно НАТО, так как в случае чего, Украина будет воевать, если кто-то нападет на страну НАТО.
Скажем, Китай на Македонию. :lol:
И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 18:50

  rjkz написав:И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать.
и что не так? нам льют кредиты, дают ультрасовременное вооружение и ещё воевать за нас должны? конечно примут кто от миллионной армии откажется, зато свою смогут сократить. И нам тоже надо будет куда-то трудоустраивать бойцов с боевым опытом, не на заводы же.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 20:17

vitaliiangel , для бажаючих заробляти і далі (після перемоги) , перебуваючи в бронежилеті, є навіть законні місця. Сили ООН в тій самій Африці.
Звичайно, що це має бути на державному рівні, щоб країна своїми ЗС туди зайшла.
Зараз там представлено чимало країн. Особливо багато африканських, але є і індуси (дуже багато), і Уругвай, і Аргентина, і Монголія, і Південна Корея. Причому я ж бачу, що наші і професійніші (за багатьох інших) , і сміливіші. Хіба що у наших традиційно були б проблеми з алкоголем. Але це вирішується системою штрафів і заохочень.
Тому прилаштувати кілька тисяч профі (force intervention brigade) - взагалі б не було проблемою.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:01

  Hotab написав:Тому прилаштувати кілька тисяч профі (force intervention brigade) - взагалі б не було проблемою.
я думаю порядок цифр там будет другой - десятки тысяч. и вряд ли каждый захочет ехать на работу в Африку. Это ты отчаянный. Я бы дальше границы Украины на работу не ехал, другая страна - другой язык, культура, менталитет. Деньги того не стоят.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 21:03

  Ой+ написав:
  nekefer написав:Мексика высокоразвитая демократическая страна

Найкращою країною для експатів визнали Мексику, а найгіршою – Кувейт.
Найкращою країною світу для переїзду за підсумками опитування визнали Мексику. Країна посіла першу сходинку завдяки таким показникам, як дружелюбність місцевих жителів по відношенню до іноземців, рівень підтримки приїжджих, доступність житла і загальна задоволеність фінансовим станом.
Другу сходинку посіла Іспанія, яку хвалили за культурне життя, умови для здоров'я і спорту, клімат і кар'єрні перспективи. Закрила трійку лідерів Панама, де експати особливо задоволені легкістю в облаштуванні та гостинністю з боку місцевих жителів.
Топ-10 найгірших країн світу для експатів
53. Кувейт
52. Норвегія
51. Туреччина
50. Південна Корея
49. Німеччина
47. Італія https://www.unian.ua/tourism/news/naykr ... 70629.html

8. Філіппіни
..
10. Португалія
..
51. Туреччина
flyman
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