В то, что примут когда-нибудь я тоже практически уверен.
Но у нас разговор был о вступлении в скором времени для поддержки в войне или хотя бы сразу после выхода на границы, а не тогда, "коли будуть на 99% впевнені що нової війни не буде".
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Додано: Сер 30 сер, 2023 14:54
В то, что примут когда-нибудь я тоже практически уверен.
Но у нас разговор был о вступлении в скором времени для поддержки в войне или хотя бы сразу после выхода на границы, а не тогда, "коли будуть на 99% впевнені що нової війни не буде".
Додано: Сер 30 сер, 2023 14:56
Додано: Сер 30 сер, 2023 15:37
Прочитайте начало разговора. Это недалеко, легко проследить по якорькам в уитатах постов - при нажатии на них открывается цитируемый пост.
rjkz написал в одном из вариантов: "После восстановления границ - вступление в НАТО."
В ответе :
Ну и т.д.
О вступлении НАТО в войну речи вообще не было.
Додано: Сер 30 сер, 2023 18:26
То есть, когда будут уверены, что раша больше не нападет на Украину и НАТО не придется воевать в связи с этим, но принять Украину с таким боевым опытом и уже с таким вооружением - почему бы и нет? Это уже будет выгодно НАТО, так как в случае чего, Украина будет воевать, если кто-то нападет на страну НАТО.
Скажем, Китай на Македонию.
И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать.
Додано: Сер 30 сер, 2023 18:50
и что не так? нам льют кредиты, дают ультрасовременное вооружение и ещё воевать за нас должны? конечно примут кто от миллионной армии откажется, зато свою смогут сократить. И нам тоже надо будет куда-то трудоустраивать бойцов с боевым опытом, не на заводы же.
Додано: Сер 30 сер, 2023 20:17
vitaliiangel , для бажаючих заробляти і далі (після перемоги) , перебуваючи в бронежилеті, є навіть законні місця. Сили ООН в тій самій Африці.
Звичайно, що це має бути на державному рівні, щоб країна своїми ЗС туди зайшла.
Зараз там представлено чимало країн. Особливо багато африканських, але є і індуси (дуже багато), і Уругвай, і Аргентина, і Монголія, і Південна Корея. Причому я ж бачу, що наші і професійніші (за багатьох інших) , і сміливіші. Хіба що у наших традиційно були б проблеми з алкоголем. Але це вирішується системою штрафів і заохочень.
Тому прилаштувати кілька тисяч профі (force intervention brigade) - взагалі б не було проблемою.
Додано: Сер 30 сер, 2023 21:01
я думаю порядок цифр там будет другой - десятки тысяч. и вряд ли каждый захочет ехать на работу в Африку. Это ты отчаянный. Я бы дальше границы Украины на работу не ехал, другая страна - другой язык, культура, менталитет. Деньги того не стоят.
Додано: Сер 30 сер, 2023 21:03
8. Філіппіни
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10. Португалія
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51. Туреччина
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