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ЛАД написав: Но с учётом того, что мы оба не верим во вступление в НАТО, спор не имеет смысла.
Нас приймуть в НАТО, я вірю в це. Просто нас приймуть тоді коли будуть на 99% впевнені що нової війни не буде.
В то, что примут когда-нибудь я тоже практически уверен. Но у нас разговор был о вступлении в скором времени для поддержки в войне или хотя бы сразу после выхода на границы, а не тогда, "коли будуть на 99% впевнені що нової війни не буде".
ЛАД написав:или хотя бы сразу после выхода на границы.
то есть НАТО вступит в боевые действия, когда мы выйдем на границу?
Прочитайте начало разговора. Это недалеко, легко проследить по якорькам в уитатах постов - при нажатии на них открывается цитируемый пост. rjkz написал в одном из вариантов: "После восстановления границ - вступление в НАТО." В ответе :
Чому нас приймуть в НАТО? РФ може заявити - Крим наш і ми будемо воювати(зі всією Україною) поки Крим не стане наш. І нам(РФ) пофіг - Україна в НАТО чи ні. Цілком логічна позиція. А з цієї позиції випливає що нас не приймуть в НАТО. По інакшому не можна. Не захоче НАТО воювати за Україну(Крим).
Ну и т.д. О вступлении НАТО в войну речи вообще не было.
ЛАД написав: Но с учётом того, что мы оба не верим во вступление в НАТО, спор не имеет смысла.
Нас приймуть в НАТО, я вірю в це. Просто нас приймуть тоді коли будуть на 99% впевнені що нової війни не буде.
То есть, когда будут уверены, что раша больше не нападет на Украину и НАТО не придется воевать в связи с этим, но принять Украину с таким боевым опытом и уже с таким вооружением - почему бы и нет? Это уже будет выгодно НАТО, так как в случае чего, Украина будет воевать, если кто-то нападет на страну НАТО. Скажем, Китай на Македонию. И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать.
rjkz написав:И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать.
и что не так? нам льют кредиты, дают ультрасовременное вооружение и ещё воевать за нас должны? конечно примут кто от миллионной армии откажется, зато свою смогут сократить. И нам тоже надо будет куда-то трудоустраивать бойцов с боевым опытом, не на заводы же.
vitaliiangel , для бажаючих заробляти і далі (після перемоги) , перебуваючи в бронежилеті, є навіть законні місця. Сили ООН в тій самій Африці. Звичайно, що це має бути на державному рівні, щоб країна своїми ЗС туди зайшла. Зараз там представлено чимало країн. Особливо багато африканських, але є і індуси (дуже багато), і Уругвай, і Аргентина, і Монголія, і Південна Корея. Причому я ж бачу, що наші і професійніші (за багатьох інших) , і сміливіші. Хіба що у наших традиційно були б проблеми з алкоголем. Але це вирішується системою штрафів і заохочень. Тому прилаштувати кілька тисяч профі (force intervention brigade) - взагалі б не було проблемою.
Hotab написав:Тому прилаштувати кілька тисяч профі (force intervention brigade) - взагалі б не було проблемою.
я думаю порядок цифр там будет другой - десятки тысяч. и вряд ли каждый захочет ехать на работу в Африку. Это ты отчаянный. Я бы дальше границы Украины на работу не ехал, другая страна - другой язык, культура, менталитет. Деньги того не стоят.
nekefer написав:Мексика высокоразвитая демократическая страна
Найкращою країною для експатів визнали Мексику, а найгіршою – Кувейт. Найкращою країною світу для переїзду за підсумками опитування визнали Мексику. Країна посіла першу сходинку завдяки таким показникам, як дружелюбність місцевих жителів по відношенню до іноземців, рівень підтримки приїжджих, доступність житла і загальна задоволеність фінансовим станом. Другу сходинку посіла Іспанія, яку хвалили за культурне життя, умови для здоров'я і спорту, клімат і кар'єрні перспективи. Закрила трійку лідерів Панама, де експати особливо задоволені легкістю в облаштуванні та гостинністю з боку місцевих жителів. Топ-10 найгірших країн світу для експатів 53. Кувейт 52. Норвегія 51. Туреччина 50. Південна Корея 49. Німеччина 47. Італія https://www.unian.ua/tourism/news/naykr ... 70629.html
Hotab написав:Тому прилаштувати кілька тисяч профі (force intervention brigade) - взагалі б не було проблемою.
я думаю порядок цифр там будет другой - десятки тысяч. и вряд ли каждый захочет ехать на работу в Африку. Это ты отчаянный. Я бы дальше границы Украины на работу не ехал, другая страна - другой язык, культура, менталитет. Деньги того не стоят.
Ну і мріють і далі про зброю в руках далеко не всі. Щодо грошей… Як писали вище, в ЗСУ вигребли хлопців з сіл і містечок. Для них 1-2 куе шалені гроші. Поїдуть в Африку аж бігом. І мова їм там не потрібна. Лише офіцерам може.
Это ты отчаянный. ….
Деньги того не стоят.
8-10 куе в місяць , займаючись справою, яка подобається - я не уявляю чим би я ще займався.
nekefer написав:Мексика высокоразвитая демократическая страна
Найкращою країною для експатів визнали Мексику, а найгіршою – Кувейт. Найкращою країною світу для переїзду за підсумками опитування визнали Мексику. Країна посіла першу сходинку завдяки таким показникам, як дружелюбність місцевих жителів по відношенню до іноземців, рівень підтримки приїжджих, доступність житла і загальна задоволеність фінансовим станом. Другу сходинку посіла Іспанія, яку хвалили за культурне життя, умови для здоров'я і спорту, клімат і кар'єрні перспективи. Закрила трійку лідерів Панама, де експати особливо задоволені легкістю в облаштуванні та гостинністю з боку місцевих жителів. Топ-10 найгірших країн світу для експатів 53. Кувейт 52. Норвегія 51. Туреччина 50. Південна Корея 49. Німеччина 47. Італія https://www.unian.ua/tourism/news/naykr ... 70629.html
8. Філіппіни .. 10. Португалія .. 51. Туреччина
Як там проходить процес вивчення тобою "легких" філіпінської чи португальської мов? А рейтинг цей просто якась шляпа - найдешевше житло в Сомаліленді чи в Республіці Чад .