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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1154115511561157
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:32

  Hotab написав:8-10 куе в місяць , займаючись справою, яка подобається - я не уявляю чим би я ще займався.
у меня в 2008 был 1й бизнес опасный для жизни, надо было возить крупные суммы в кэше, накосив что-то около 80куе я отказался, нервы и спокойный сон дороже. Через 9 лет в том же Днепре убили моего приятеля - Костю валютчика, тоже возил много кэшем и даже гос.охрана была. https://www.gorod.dp.ua/news/127523

с тех пор я стараюсь не иметь дело с кэшем, и не иметь бизнес который легко отжать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:35

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Тому прилаштувати кілька тисяч профі (force intervention brigade) - взагалі б не було проблемою.
я думаю порядок цифр там будет другой - десятки тысяч. и вряд ли каждый захочет ехать на работу в Африку. Это ты отчаянный. Я бы дальше границы Украины на работу не ехал, другая страна - другой язык, культура, менталитет. Деньги того не стоят.

Ну в одну з языком, культутой, менталитетом точно можеш)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:36

vitaliiangel , у мене нема таких ризиків. Є інші: у кожного пастуха корів (це буквально!) є Калаш або М16.
Жара, і пробач мій расизм, тупі чорні, з якими треба контактувати. Але загалом в цей важкий час заробляти всім нелегко.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:40

  Hotab написав:тупі чорні, з якими треба контактувати
с черными как-то не сталкивался, а тупых сограждан видел наверное тысячу.
  gonchik74 написав:менталитетом
ошибаешься, как раз менталитет там другой.
vitaliiangel
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  #<1 ... 1154115511561157
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