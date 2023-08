Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1154115511561157 Додано: Сер 30 сер, 2023 22:32 Hotab написав: 8-10 куе в місяць , займаючись справою, яка подобається - я не уявляю чим би я ще займався. 8-10 куе в місяць , займаючись справою, яка подобається - я не уявляю чим би я ще займався. у меня в 2008 был 1й бизнес опасный для жизни, надо было возить крупные суммы в кэше, накосив что-то около 80куе я отказался, нервы и спокойный сон дороже. Через 9 лет в том же Днепре убили моего приятеля - Костю валютчика, тоже возил много кэшем и даже гос.охрана была. https://www.gorod.dp.ua/news/127523



с тех пор я стараюсь не иметь дело с кэшем, и не иметь бизнес который легко отжать.

vitaliiangel написав: Hotab написав: Тому прилаштувати кілька тисяч профі (force intervention brigade) - взагалі б не було проблемою. Тому прилаштувати кілька тисяч профі (force intervention brigade) - взагалі б не було проблемою. я думаю порядок цифр там будет другой - десятки тысяч. и вряд ли каждый захочет ехать на работу в Африку. Это ты отчаянный. Я бы дальше границы Украины на работу не ехал, другая страна - другой язык, культура, менталитет. Деньги того не стоят.

Ну в одну з языком, культутой, менталитетом точно можеш)

vitaliiangel , у мене нема таких ризиків. Є інші: у кожного пастуха корів (це буквально!) є Калаш або М16.

Жара, і пробач мій расизм, тупі чорні, з якими треба контактувати. Але загалом в цей важкий час заробляти всім нелегко.

Hotab написав: тупі чорні, з якими треба контактувати тупі чорні, з якими треба контактувати с черными как-то не сталкивался, а тупых сограждан видел наверное тысячу. gonchik74 написав: менталитетом менталитетом ошибаешься, как раз менталитет там другой.

vitaliiangel написав: Hotab написав: Тому прилаштувати кілька тисяч профі (force intervention brigade) - взагалі б не було проблемою. Тому прилаштувати кілька тисяч профі (force intervention brigade) - взагалі б не було проблемою. я думаю порядок цифр там будет другой - десятки тысяч. и вряд ли каждый захочет ехать на работу в Африку. Это ты отчаянный. Я бы дальше границы Украины на работу не ехал, другая страна - другой язык, культура, менталитет. Деньги того не стоят.

Классная идея - отправить в Африку наших солдат с зарплатами 2-3 тыс. у.е., а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.



А язык там не особо нужен. С сослуживцами будут говорить на родном, а с туземцами особо разговаривать не за чем, на базаре как-нибудь жестами договорятся.

И желающие у нас точно найдутся. Сам когда-то хотел во Вьетнам - не успел. Американцы, видимо, испугались, что я приеду, и сбежали.



Найкращою країною світу для переїзду за підсумками опитування визнали Мексику. Країна посіла першу сходинку завдяки таким показникам, як дружелюбність місцевих жителів по відношенню до іноземців, рівень підтримки приїжджих, доступність житла і загальна задоволеність фінансовим станом.

Другу сходинку посіла Іспанія, яку хвалили за культурне життя, умови для здоров'я і спорту, клімат і кар'єрні перспективи. Закрила трійку лідерів Панама, де експати особливо задоволені легкістю в облаштуванні та гостинністю з боку місцевих жителів.

Топ-10 найгірших країн світу для експатів

53. Кувейт

52. Норвегія

51. Туреччина

50. Південна Корея

49. Німеччина

47. Італія https://www.unian.ua/tourism/news/naykr ... 70629.html Найкращою країною для експатів визнали Мексику, а найгіршою – Кувейт.Найкращою країною світу для переїзду за підсумками опитування визнали Мексику. Країна посіла першу сходинку завдяки таким показникам, як дружелюбність місцевих жителів по відношенню до іноземців, рівень підтримки приїжджих, доступність житла і загальна задоволеність фінансовим станом.Другу сходинку посіла Іспанія, яку хвалили за культурне життя, умови для здоров'я і спорту, клімат і кар'єрні перспективи. Закрила трійку лідерів Панама, де експати особливо задоволені легкістю в облаштуванні та гостинністю з боку місцевих жителів.Топ-10 найгірших країн світу для експатів53. Кувейт52. Норвегія51. Туреччина50. Південна Корея49. Німеччина47. Італія

8. Філіппіни

..

10. Португалія

..

51. Туреччина 8. Філіппіни..10. Португалія..51. Туреччина

це результаты опроса переехавших. Ехали с разными целями, кошельками, профессиями.

люди которые переехали в Турцию высказываю бОльше недовольства чем люди переехавшие в Филиппины. Недовольство может быть совершенно разное, не нужно мыслить по шаблонам или по статистке ВВП и прочего. Где-то хлеб чёрствый, но например на Филиппинах мягкий - люди довольны. А у тех кто в Турции оказались брюли мелкие, понимаете, им плохо, куда не пойдут везде мелкие, и золото поддельное, одним словом турки, недоволен я там жить и точка.

все детально описано же

https://cms.in-cdn.net/cdn/file/cms-med ... Report.pdf

не в деньгах счастье



кого опрашивали, страница 9, Where Do Expats Come From? - Most Common Nationalities

1.US American

2.British

3.Indian

4.German

5.Italian



т.е. состоявшихся людей из благополучных стран, им пофиг почем колбаса в Филипинах, им нравится позитивная обстановка

зато им НЕ нравится закрытые отчужденные Норвежцы

нормальные чувства нормальных людей





не судите нищебродским мышлением это результаты опроса переехавших. Ехали с разными целями, кошельками, профессиями.люди которые переехали в Турцию высказываю бОльше недовольства чем люди переехавшие в Филиппины. Недовольство может быть совершенно разное, не нужно мыслить по шаблонам или по статистке ВВП и прочего. Где-то хлеб чёрствый, но например на Филиппинах мягкий - люди довольны. А у тех кто в Турции оказались брюли мелкие, понимаете, им плохо, куда не пойдут везде мелкие, и золото поддельное, одним словом турки, недоволен я там жить и точка.все детально описано жене в деньгах счастьекого опрашивали, страница 9, Where Do Expats Come From? - Most Common Nationalities1.US American2.British3.Indian4.German5.Italianт.е. состоявшихся людей из благополучных стран, им пофиг почем колбаса в Филипинах, им нравится позитивная обстановказато им НЕ нравится закрытые отчужденные Норвежцынормальные чувства нормальных людейне судите нищебродским мышлением nekefer

