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Hotab написав:8-10 куе в місяць , займаючись справою, яка подобається - я не уявляю чим би я ще займався.
у меня в 2008 был 1й бизнес опасный для жизни, надо было возить крупные суммы в кэше, накосив что-то около 80куе я отказался, нервы и спокойный сон дороже. Через 9 лет в том же Днепре убили моего приятеля - Костю валютчика, тоже возил много кэшем и даже гос.охрана была. https://www.gorod.dp.ua/news/127523
с тех пор я стараюсь не иметь дело с кэшем, и не иметь бизнес который легко отжать.
Hotab написав:Тому прилаштувати кілька тисяч профі (force intervention brigade) - взагалі б не було проблемою.
я думаю порядок цифр там будет другой - десятки тысяч. и вряд ли каждый захочет ехать на работу в Африку. Это ты отчаянный. Я бы дальше границы Украины на работу не ехал, другая страна - другой язык, культура, менталитет. Деньги того не стоят.
Ну в одну з языком, культутой, менталитетом точно можеш)
vitaliiangel , у мене нема таких ризиків. Є інші: у кожного пастуха корів (це буквально!) є Калаш або М16. Жара, і пробач мій расизм, тупі чорні, з якими треба контактувати. Але загалом в цей важкий час заробляти всім нелегко.
Hotab написав:Тому прилаштувати кілька тисяч профі (force intervention brigade) - взагалі б не було проблемою.
я думаю порядок цифр там будет другой - десятки тысяч. и вряд ли каждый захочет ехать на работу в Африку. Это ты отчаянный. Я бы дальше границы Украины на работу не ехал, другая страна - другой язык, культура, менталитет. Деньги того не стоят.
Классная идея - отправить в Африку наших солдат с зарплатами 2-3 тыс. у.е., а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.
А язык там не особо нужен. С сослуживцами будут говорить на родном, а с туземцами особо разговаривать не за чем, на базаре как-нибудь жестами договорятся. И желающие у нас точно найдутся. Сам когда-то хотел во Вьетнам - не успел. Американцы, видимо, испугались, что я приеду, и сбежали.
nekefer написав:Мексика высокоразвитая демократическая страна
Найкращою країною для експатів визнали Мексику, а найгіршою – Кувейт. Найкращою країною світу для переїзду за підсумками опитування визнали Мексику. Країна посіла першу сходинку завдяки таким показникам, як дружелюбність місцевих жителів по відношенню до іноземців, рівень підтримки приїжджих, доступність житла і загальна задоволеність фінансовим станом. Другу сходинку посіла Іспанія, яку хвалили за культурне життя, умови для здоров'я і спорту, клімат і кар'єрні перспективи. Закрила трійку лідерів Панама, де експати особливо задоволені легкістю в облаштуванні та гостинністю з боку місцевих жителів. Топ-10 найгірших країн світу для експатів 53. Кувейт 52. Норвегія 51. Туреччина 50. Південна Корея 49. Німеччина 47. Італія https://www.unian.ua/tourism/news/naykr ... 70629.html
8. Філіппіни .. 10. Португалія .. 51. Туреччина
это результаты опроса переехавших. Ехали с разными целями, кошельками, профессиями. люди которые переехали в Турцию высказываю бОльше недовольства чем люди переехавшие в Филиппины. Недовольство может быть совершенно разное, не нужно мыслить по шаблонам или по статистке ВВП и прочего. Где-то хлеб чёрствый, но например на Филиппинах мягкий - люди довольны. А у тех кто в Турции оказались брюли мелкие, понимаете, им плохо, куда не пойдут везде мелкие, и золото поддельное, одним словом турки, недоволен я там жить и точка. все детально описано же https://cms.in-cdn.net/cdn/file/cms-med ... Report.pdf не в деньгах счастье
кого опрашивали, страница 9, Where Do Expats Come From? - Most Common Nationalities 1.US American 2.British 3.Indian 4.German 5.Italian
т.е. состоявшихся людей из благополучных стран, им пофиг почем колбаса в Филипинах, им нравится позитивная обстановка зато им НЕ нравится закрытые отчужденные Норвежцы нормальные чувства нормальных людей