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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1155115611571158>
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:32

  Hotab написав:8-10 куе в місяць , займаючись справою, яка подобається - я не уявляю чим би я ще займався.
у меня в 2008 был 1й бизнес опасный для жизни, надо было возить крупные суммы в кэше, накосив что-то около 80куе я отказался, нервы и спокойный сон дороже. Через 9 лет в том же Днепре убили моего приятеля - Костю валютчика, тоже возил много кэшем и даже гос.охрана была. https://www.gorod.dp.ua/news/127523

с тех пор я стараюсь не иметь дело с кэшем, и не иметь бизнес который легко отжать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:35

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Тому прилаштувати кілька тисяч профі (force intervention brigade) - взагалі б не було проблемою.
я думаю порядок цифр там будет другой - десятки тысяч. и вряд ли каждый захочет ехать на работу в Африку. Это ты отчаянный. Я бы дальше границы Украины на работу не ехал, другая страна - другой язык, культура, менталитет. Деньги того не стоят.

Ну в одну з языком, культутой, менталитетом точно можеш)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:36

vitaliiangel , у мене нема таких ризиків. Є інші: у кожного пастуха корів (це буквально!) є Калаш або М16.
Жара, і пробач мій расизм, тупі чорні, з якими треба контактувати. Але загалом в цей важкий час заробляти всім нелегко.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 22:40

  Hotab написав:тупі чорні, з якими треба контактувати
с черными как-то не сталкивался, а тупых сограждан видел наверное тысячу.
  gonchik74 написав:менталитетом
ошибаешься, как раз менталитет там другой.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 00:23

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Тому прилаштувати кілька тисяч профі (force intervention brigade) - взагалі б не було проблемою.
я думаю порядок цифр там будет другой - десятки тысяч. и вряд ли каждый захочет ехать на работу в Африку. Это ты отчаянный. Я бы дальше границы Украины на работу не ехал, другая страна - другой язык, культура, менталитет. Деньги того не стоят.

Классная идея - отправить в Африку наших солдат с зарплатами 2-3 тыс. у.е., а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е. :)

А язык там не особо нужен. С сослуживцами будут говорить на родном, а с туземцами особо разговаривать не за чем, на базаре как-нибудь жестами договорятся.
И желающие у нас точно найдутся. Сам когда-то хотел во Вьетнам - не успел. Американцы, видимо, испугались, что я приеду, и сбежали. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 07:21

  flyman написав:
  Ой+ написав:
  nekefer написав:Мексика высокоразвитая демократическая страна

Найкращою країною для експатів визнали Мексику, а найгіршою – Кувейт.
Найкращою країною світу для переїзду за підсумками опитування визнали Мексику. Країна посіла першу сходинку завдяки таким показникам, як дружелюбність місцевих жителів по відношенню до іноземців, рівень підтримки приїжджих, доступність житла і загальна задоволеність фінансовим станом.
Другу сходинку посіла Іспанія, яку хвалили за культурне життя, умови для здоров'я і спорту, клімат і кар'єрні перспективи. Закрила трійку лідерів Панама, де експати особливо задоволені легкістю в облаштуванні та гостинністю з боку місцевих жителів.
Топ-10 найгірших країн світу для експатів
53. Кувейт
52. Норвегія
51. Туреччина
50. Південна Корея
49. Німеччина
47. Італія https://www.unian.ua/tourism/news/naykr ... 70629.html

8. Філіппіни
..
10. Португалія
..
51. Туреччина

это результаты опроса переехавших. Ехали с разными целями, кошельками, профессиями.
люди которые переехали в Турцию высказываю бОльше недовольства чем люди переехавшие в Филиппины. Недовольство может быть совершенно разное, не нужно мыслить по шаблонам или по статистке ВВП и прочего. Где-то хлеб чёрствый, но например на Филиппинах мягкий - люди довольны. А у тех кто в Турции оказались брюли мелкие, понимаете, им плохо, куда не пойдут везде мелкие, и золото поддельное, одним словом турки, недоволен я там жить и точка.
все детально описано же
https://cms.in-cdn.net/cdn/file/cms-med ... Report.pdf
не в деньгах счастье

кого опрашивали, страница 9, Where Do Expats Come From? - Most Common Nationalities
1.US American
2.British
3.Indian
4.German
5.Italian

т.е. состоявшихся людей из благополучных стран, им пофиг почем колбаса в Филипинах, им нравится позитивная обстановка
зато им НЕ нравится закрытые отчужденные Норвежцы
нормальные чувства нормальных людей


не судите нищебродским мышлением
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 08:24

  akurt написав:Ну страшилки - не страшилки, а немного реальных фактов.
А что, разве где-то есть что-то простое?
Думаю, на меня можно обижаться, но лично я НЕ понимаю вот этого, с чем часто сталкиваюсь:
- нет или не было у многих заграничных паспортов;
- паспорта не биометрические - проблема попасть в другую страну;
- нет заграничных паспортов у детей;
- ну и совсем недальновидно: относительно легко было ранее оформить визу в США - в посольстве в Киеве - жалели пошлину в сумме 160 долларов и не оформляли.
Это все: недальновидность и беспечность.

Хотя, конечно, и ранее были отказы в визе. Моим двоим знакомым отказали как бы и без причины (неправильно себя вели на собеседовании).
Но у меня на руках 2 заграничных паспорта - в одном есть виза США, во втором - виза в Канаду. Обоими активно пользуюсь, скоро чистые страницы закончатся в обоих.

Если про страшилки, то для желающих попасть в США через Мексику они реальные, но и не смертельные:
- поборы мексиканской полиции (200$ это как бы дешево отделался).
- мексиканская полиция смотрит на тебя, как на насекомое, случайно и непонятно как севшее на форменные брюки.
- реальная опасность - не буду говорить смертельная - со стороны мексиканской мафии; именно потому наши живут - например - в приграничном городке Тихуана только в отелях на одной центральной улице и ни шагу влево/вправо. Так же и в других приграничних городах.
В то же время в столице Мексики вполне безопасно и вполне прилично.
Трудно попасть в приграничне города: мексиканская полиция старается останавливать насекомых уже по дороге (можно откупиться).
Как вариант относительно безопасно прорваться - это июльский опыт наших украинцев, с которыми я общался: летели к границе на маленьком самолетике на 8 пассажиров марки Сессна.
Такой самолет мексиканская полиция не досматривала в приграничному городке.

Относітєльно лєгко? Зразу видно шпеціаліста по іранцям - 60 відсотків відмов украінцям в візах сша в середньому за 10 років - при мені з групи в 8 чоловік в посольстві відмовили пʼятьом)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:17

  ЛАД написав:Классная идея - отправить в Африку наших солдат с зарплатами 2-3 тыс. у.е., а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.
бинго, мы с хотабом нашли решение всех наших проблем!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:32

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:да будут уверены, что раша больше не нападет на Украину и НАТО не придется воевать в связи с этим, но принять Украину с таким боевым опытом и уже с таким вооружением - почему бы и нет? Это уже будет выгодно НАТО, так как в случае чего, Украина будет воевать, если кто-то нападет на страну НАТО.
Скажем, Китай на Македонию.
И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать.


Кстати о Македонии. Страна даже поменяла название на какой-то унизительное, только чтобы вступить в НАТО, а нам парят про "и не селом меньше"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  beee написав:Совок зникне з поколінням 40+.


Давайте тогда не прилекать совок 40+ в свою борьбу за атисовок, покажите на что сами способны, без совков
fox767676
 
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