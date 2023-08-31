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Hotab написав:8-10 куе в місяць , займаючись справою, яка подобається - я не уявляю чим би я ще займався.
у меня в 2008 был 1й бизнес опасный для жизни, надо было возить крупные суммы в кэше, накосив что-то около 80куе я отказался, нервы и спокойный сон дороже. Через 9 лет в том же Днепре убили моего приятеля - Костю валютчика, тоже возил много кэшем и даже гос.охрана была. https://www.gorod.dp.ua/news/127523
с тех пор я стараюсь не иметь дело с кэшем, и не иметь бизнес который легко отжать.
Hotab написав:Тому прилаштувати кілька тисяч профі (force intervention brigade) - взагалі б не було проблемою.
я думаю порядок цифр там будет другой - десятки тысяч. и вряд ли каждый захочет ехать на работу в Африку. Это ты отчаянный. Я бы дальше границы Украины на работу не ехал, другая страна - другой язык, культура, менталитет. Деньги того не стоят.
Ну в одну з языком, культутой, менталитетом точно можеш)
vitaliiangel , у мене нема таких ризиків. Є інші: у кожного пастуха корів (це буквально!) є Калаш або М16. Жара, і пробач мій расизм, тупі чорні, з якими треба контактувати. Але загалом в цей важкий час заробляти всім нелегко.
Hotab написав:Тому прилаштувати кілька тисяч профі (force intervention brigade) - взагалі б не було проблемою.
я думаю порядок цифр там будет другой - десятки тысяч. и вряд ли каждый захочет ехать на работу в Африку. Это ты отчаянный. Я бы дальше границы Украины на работу не ехал, другая страна - другой язык, культура, менталитет. Деньги того не стоят.
Классная идея - отправить в Африку наших солдат с зарплатами 2-3 тыс. у.е., а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.
А язык там не особо нужен. С сослуживцами будут говорить на родном, а с туземцами особо разговаривать не за чем, на базаре как-нибудь жестами договорятся. И желающие у нас точно найдутся. Сам когда-то хотел во Вьетнам - не успел. Американцы, видимо, испугались, что я приеду, и сбежали.
nekefer написав:Мексика высокоразвитая демократическая страна
Найкращою країною для експатів визнали Мексику, а найгіршою – Кувейт. Найкращою країною світу для переїзду за підсумками опитування визнали Мексику. Країна посіла першу сходинку завдяки таким показникам, як дружелюбність місцевих жителів по відношенню до іноземців, рівень підтримки приїжджих, доступність житла і загальна задоволеність фінансовим станом. Другу сходинку посіла Іспанія, яку хвалили за культурне життя, умови для здоров'я і спорту, клімат і кар'єрні перспективи. Закрила трійку лідерів Панама, де експати особливо задоволені легкістю в облаштуванні та гостинністю з боку місцевих жителів. Топ-10 найгірших країн світу для експатів 53. Кувейт 52. Норвегія 51. Туреччина 50. Південна Корея 49. Німеччина 47. Італія https://www.unian.ua/tourism/news/naykr ... 70629.html
8. Філіппіни .. 10. Португалія .. 51. Туреччина
это результаты опроса переехавших. Ехали с разными целями, кошельками, профессиями. люди которые переехали в Турцию высказываю бОльше недовольства чем люди переехавшие в Филиппины. Недовольство может быть совершенно разное, не нужно мыслить по шаблонам или по статистке ВВП и прочего. Где-то хлеб чёрствый, но например на Филиппинах мягкий - люди довольны. А у тех кто в Турции оказались брюли мелкие, понимаете, им плохо, куда не пойдут везде мелкие, и золото поддельное, одним словом турки, недоволен я там жить и точка. все детально описано же https://cms.in-cdn.net/cdn/file/cms-med ... Report.pdf не в деньгах счастье
кого опрашивали, страница 9, Where Do Expats Come From? - Most Common Nationalities 1.US American 2.British 3.Indian 4.German 5.Italian
т.е. состоявшихся людей из благополучных стран, им пофиг почем колбаса в Филипинах, им нравится позитивная обстановка зато им НЕ нравится закрытые отчужденные Норвежцы нормальные чувства нормальных людей
akurt написав:Ну страшилки - не страшилки, а немного реальных фактов. А что, разве где-то есть что-то простое? Думаю, на меня можно обижаться, но лично я НЕ понимаю вот этого, с чем часто сталкиваюсь: - нет или не было у многих заграничных паспортов; - паспорта не биометрические - проблема попасть в другую страну; - нет заграничных паспортов у детей; - ну и совсем недальновидно: относительно легко было ранее оформить визу в США - в посольстве в Киеве - жалели пошлину в сумме 160 долларов и не оформляли. Это все: недальновидность и беспечность.
Хотя, конечно, и ранее были отказы в визе. Моим двоим знакомым отказали как бы и без причины (неправильно себя вели на собеседовании). Но у меня на руках 2 заграничных паспорта - в одном есть виза США, во втором - виза в Канаду. Обоими активно пользуюсь, скоро чистые страницы закончатся в обоих.
Если про страшилки, то для желающих попасть в США через Мексику они реальные, но и не смертельные: - поборы мексиканской полиции (200$ это как бы дешево отделался). - мексиканская полиция смотрит на тебя, как на насекомое, случайно и непонятно как севшее на форменные брюки. - реальная опасность - не буду говорить смертельная - со стороны мексиканской мафии; именно потому наши живут - например - в приграничном городке Тихуана только в отелях на одной центральной улице и ни шагу влево/вправо. Так же и в других приграничних городах. В то же время в столице Мексики вполне безопасно и вполне прилично. Трудно попасть в приграничне города: мексиканская полиция старается останавливать насекомых уже по дороге (можно откупиться). Как вариант относительно безопасно прорваться - это июльский опыт наших украинцев, с которыми я общался: летели к границе на маленьком самолетике на 8 пассажиров марки Сессна. Такой самолет мексиканская полиция не досматривала в приграничному городке.
Относітєльно лєгко? Зразу видно шпеціаліста по іранцям - 60 відсотків відмов украінцям в візах сша в середньому за 10 років - при мені з групи в 8 чоловік в посольстві відмовили пʼятьом)
rjkz написав:да будут уверены, что раша больше не нападет на Украину и НАТО не придется воевать в связи с этим, но принять Украину с таким боевым опытом и уже с таким вооружением - почему бы и нет? Это уже будет выгодно НАТО, так как в случае чего, Украина будет воевать, если кто-то нападет на страну НАТО. Скажем, Китай на Македонию. И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать.
Кстати о Македонии. Страна даже поменяла название на какой-то унизительное, только чтобы вступить в НАТО, а нам парят про "и не селом меньше"