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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1156115711581159>
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:42

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Классная идея - отправить в Африку наших солдат с зарплатами 2-3 тыс. у.е., а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.
бинго, мы с хотабом нашли решение всех наших проблем!


хотабы это проблема. Их выучили за мои деньги, деньги моих родителей.
Они вместо того чтобы исполнять долг, бабки по африкам зашибают.
Я все свои гос.образования и международные сертификации за свои деньгм получил.
И должен выслушивать от хотабов, реусов какой я нищеброд-ухилянт-совок.
Это не нормально и выйдет большим боком тем кто продвигает такие неофедальные нарративы
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:46

  fox767676 написав:
  beee написав:Совок зникне з поколінням 40+.


Давайте тогда не прилекать совок 40+ в свою борьбу за атисовок, покажите на что сами способны, без совков

ну вон полиция прекрасная, несовки, менее 40 лет, просто бездарные некомпетентные мусора, не способные более ни на что кроме как расстрелять безоружного человека на глазах его семьи
это лишь пример деградации, на самом деле подобное кругом, новое поколение совершенно некомпетентно
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  fox767676 написав:хотабы это проблема. Их выучили за мои деньги, деньги моих родителей.
Они вместо того чтобы исполнять долг, бабки по африкам зашибают.
Я все свои гос.образования и международные сертификации за свои деньгм получил.

можно вообще бесплатное образование отменить
только опыт ведущих государств показывает, что лучше таки бы оно было, а то что кто-то не достаточно конкурентно способен чтобы выйти на бесплатное... ну учить за свои деньги...
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 09:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  nekefer написав:можно вообще бесплатное образование отменить
только опыт ведущих государств показывает, что лучше таки бы оно былo

Да, для ведущих стран выгодно и высшее, и научное
А среднее даже в таких "неведущих" как Украина

https://youtu.be/QH3_a80VmiY?t=2211
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  nekefer написав:ну вон полиция прекрасная, несовки, менее 40 лет


Татухи, наверное очень прогрессивные антисовки
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:11

Re: Еміграція, заробітчанство

  nekefer написав:что кто-то не достаточно конкурентно способен чтобы выйти на бесплатное...


недостаточно пронырлив чтобы порешать с профессурой
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:20

  fox767676 написав:хотабы это проблема. Их выучили за мои деньги, деньги моих родителей.
Они вместо того чтобы исполнять долг, бабки по африкам зашибают.
Я все свои гос.образования и международные сертификации за свои деньгм получил.
И должен выслушивать от хотабов, реусов какой я нищеброд-ухилянт-совок.
Это не нормально и выйдет большим боком тем кто продвигает такие неофедальные нарративы
бабки из Африки он потратит в Украине (я надеюсь) это смягчающее его тяжкую вину обстоятельство
  fox767676 написав:Это не нормально и выйдет большим боком тем кто продвигает такие неофедальные нарративы


Экстрапунитивная форма поведения - человек обвиняет в случившемся обстоятельства, других людей. У него появляется раздражительность, досада, озлобленность, упрямство, стремление добиться поставленной цели во что бы то ни стало. Поведение вследствие этого становится мало пластичным и примитивным. Появляются нарративы что другие люди недостаточно отдают себя обществу или Родине, кому-то что-то должны и т.д.

Обычно является частью декомпенсации другой - интрапунитивной формы.


я не имею в виду кого то конкретно вас или хотаба, вам обоим а так же мне и любому другому человеку надо избегать обвинения других в собственных бедах
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:37

Re: Еміграція, заробітчанство

Да, виталиан, выйдет боком. Лучше потихоньку предупреждать, может и пролавируют. Вот уже Зеленский на военной деоккупации Крыма не настаивает. Подсказываю еще - раз уж взялись зачищать военкоматы, влк и мсеки, то займитесь экстрадикцией всех выехавших по липовым бумажкам, а если еще и примусова репатриация большинства выехавших(ну там исключая стариков) то тогда можно и поиграть в "народное единство", "загартування нації" :)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:44

  fox767676 написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Классная идея - отправить в Африку наших солдат с зарплатами 2-3 тыс. у.е., а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.
бинго, мы с хотабом нашли решение всех наших проблем!


хотабы это проблема. Их выучили за мои деньги, деньги моих родителей.
Они вместо того чтобы исполнять долг, бабки по африкам зашибают.
Я все свои гос.образования и международные сертификации за свои деньгм получил.
И должен выслушивать от хотабов, реусов какой я нищеброд-ухилянт-совок.
Это не нормально и выйдет большим боком тем кто продвигает такие неофедальные нарративы

Хотаб з 2014 року на війні. Лише цього року він перейшов на роботу до ООН, причому податки сплачує в Україну. Тобто був на війні майже 10 років (це стрес, між іншим). Нерви не залізні. Крім того, він фактично втратив житло в Херсоні. Шо ви хочете від нього? Нехай людина заробить собі на житло та трохи нерви підлікує.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:50

  fox767676 написав:займитесь экстрадикцией всех выехавших по липовым бумажкам, а если еще и примусова репатриация большинства выехавших(ну там исключая стариков) то тогда можно и поиграть в "народное единство", "загартування нації"
это невозможно. Только по линии интерпола.
  fler написав:Тобто був на війні майже 10 років (це стрес, між іншим). Нерви не залізні
кто б еще за муху заступился
vitaliiangel
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