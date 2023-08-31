Додано: Чет 31 сер, 2023 10:20

fox767676 написав: хотабы это проблема. Их выучили за мои деньги, деньги моих родителей.

Они вместо того чтобы исполнять долг, бабки по африкам зашибают.

Я все свои гос.образования и международные сертификации за свои деньгм получил.

И должен выслушивать от хотабов, реусов какой я нищеброд-ухилянт-совок.

Это не нормально и выйдет большим боком тем кто продвигает такие неофедальные нарративы хотабы это проблема. Их выучили за мои деньги, деньги моих родителей.Они вместо того чтобы исполнять долг, бабки по африкам зашибают.Я все свои гос.образования и международные сертификации за свои деньгм получил.И должен выслушивать от хотабов, реусов какой я нищеброд-ухилянт-совок.Это не нормально и выйдет большим боком тем кто продвигает такие неофедальные нарративы

fox767676 написав: Это не нормально и выйдет большим боком тем кто продвигает такие неофедальные нарративы Это не нормально и выйдет большим боком тем кто продвигает такие неофедальные нарративы

Экстрапунитивная форма поведения - человек обвиняет в случившемся обстоятельства, других людей. У него появляется раздражительность, досада, озлобленность, упрямство, стремление добиться поставленной цели во что бы то ни стало. Поведение вследствие этого становится мало пластичным и примитивным. Появляются нарративы что другие люди недостаточно отдают себя обществу или Родине, кому-то что-то должны и т.д.



Обычно является частью декомпенсации другой - интрапунитивной формы.

бабки из Африки он потратит в Украине (я надеюсь) это смягчающее его тяжкую вину обстоятельствоя не имею в виду кого то конкретно вас или хотаба, вам обоим а так же мне и любому другому человеку надо избегать обвинения других в собственных бедах