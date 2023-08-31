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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1156115711581159
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 10:56

  vitaliiangel написав:
займитесь экстрадикцией всех выехавших по липовым бумажкам, а если еще и примусова репатриация большинства выехавших(ну там исключая стариков) то тогда можно и поиграть в "народное единство", "загартування нації"
это невозможно. Только по линии интерпола.


Вот я и хочу услышать признание от власти, что она наделала ошибок исправить которые невозможно никак
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:04

  fox767676 написав:
  vitaliiangel написав:
займитесь экстрадикцией всех выехавших по липовым бумажкам, а если еще и примусова репатриация большинства выехавших(ну там исключая стариков) то тогда можно и поиграть в "народное единство", "загартування нації"
это невозможно. Только по линии интерпола.


Вот я и хочу услышать признание от власти, что она наделала ошибок исправить которые невозможно никак

и вам сразу полегчает?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.

Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:11

  fox767676 написав:
  rjkz написав:да будут уверены, что раша больше не нападет на Украину и НАТО не придется воевать в связи с этим, но принять Украину с таким боевым опытом и уже с таким вооружением - почему бы и нет? Это уже будет выгодно НАТО, так как в случае чего, Украина будет воевать, если кто-то нападет на страну НАТО.
Скажем, Китай на Македонию.
И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать.


Кстати о Македонии. Страна даже поменяла название на какой-то унизительное, только чтобы вступить в НАТО, а нам парят про "и не селом меньше"

Ну стала Північна Македонія, що саме там принизливе? І референдум провели, більшість погодилася
Faceless
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  #<1 ... 1156115711581159
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