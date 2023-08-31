|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 сер, 2023 10:56
vitaliiangel написав:
займитесь экстрадикцией всех выехавших по липовым бумажкам, а если еще и примусова репатриация большинства выехавших(ну там исключая стариков) то тогда можно и поиграть в "народное единство", "загартування нації"
это невозможно. Только по линии интерпола.
Вот я и хочу услышать признание от власти, что она наделала ошибок исправить которые невозможно никак
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 700
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 251 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 11:04
fox767676 написав: vitaliiangel написав:
займитесь экстрадикцией всех выехавших по липовым бумажкам, а если еще и примусова репатриация большинства выехавших(ну там исключая стариков) то тогда можно и поиграть в "народное единство", "загартування нації"
это невозможно. Только по линии интерпола.
Вот я и хочу услышать признание от власти, что она наделала ошибок исправить которые невозможно никак
и вам сразу полегчает?
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18896
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2185 раз.
- Подякували: 3131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 сер, 2023 11:06
ЛАД написав:
а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.
Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33665
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1397 раз.
- Подякували: 7819 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Чет 31 сер, 2023 11:11
fox767676 написав: rjkz написав:
да будут уверены, что раша больше не нападет на Украину и НАТО не придется воевать в связи с этим, но принять Украину с таким боевым опытом и уже с таким вооружением - почему бы и нет? Это уже будет выгодно НАТО, так как в случае чего, Украина будет воевать, если кто-то нападет на страну НАТО.
Скажем, Китай на Македонию.
И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать.
Кстати о Македонии. Страна даже поменяла название на какой-то унизительное, только чтобы вступить в НАТО, а нам парят про "и не селом меньше"
Ну стала Північна Македонія, що саме там принизливе? І референдум провели, більшість погодилася
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33665
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1397 раз.
- Подякували: 7819 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|