Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1156115711581159 Додано: Чет 31 сер, 2023 10:56 vitaliiangel написав: займитесь экстрадикцией всех выехавших по липовым бумажкам, а если еще и примусова репатриация большинства выехавших(ну там исключая стариков) то тогда можно и поиграть в "народное единство", "загартування нації" это невозможно. Только по линии интерпола. это невозможно. Только по линии интерпола.



Вот я и хочу услышать признание от власти, что она наделала ошибок исправить которые невозможно никак Вот я и хочу услышать признание от власти, что она наделала ошибок исправить которые невозможно никак fox767676 Повідомлень: 700 З нами з: 13.06.20 Подякував: 251 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 сер, 2023 11:04 fox767676 написав: vitaliiangel написав: займитесь экстрадикцией всех выехавших по липовым бумажкам, а если еще и примусова репатриация большинства выехавших(ну там исключая стариков) то тогда можно и поиграть в "народное единство", "загартування нації" это невозможно. Только по линии интерпола. это невозможно. Только по линии интерпола.



Вот я и хочу услышать признание от власти, что она наделала ошибок исправить которые невозможно никак Вот я и хочу услышать признание от власти, что она наделала ошибок исправить которые невозможно никак

и вам сразу полегчает? и вам сразу полегчает? vitaliiangel

Повідомлень: 18896 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2185 раз. Подякували: 3131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 сер, 2023 11:06 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е. а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.

Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків Faceless

Модератор Повідомлень: 33665 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1397 раз. Подякували: 7819 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 сер, 2023 11:11 fox767676 написав: rjkz написав: да будут уверены, что раша больше не нападет на Украину и НАТО не придется воевать в связи с этим, но принять Украину с таким боевым опытом и уже с таким вооружением - почему бы и нет? Это уже будет выгодно НАТО, так как в случае чего, Украина будет воевать, если кто-то нападет на страну НАТО.

Скажем, Китай на Македонию.

И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать. да будут уверены, что раша больше не нападет на Украину и НАТО не придется воевать в связи с этим, но принять Украину с таким боевым опытом и уже с таким вооружением - почему бы и нет? Это уже будет выгодно НАТО, так как в случае чего, Украина будет воевать, если кто-то нападет на страну НАТО.Скажем, Китай на Македонию.И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать.



Кстати о Македонии. Страна даже поменяла название на какой-то унизительное, только чтобы вступить в НАТО, а нам парят про "и не селом меньше" Кстати о Македонии. Страна даже поменяла название на какой-то унизительное, только чтобы вступить в НАТО, а нам парят про "и не селом меньше"

Ну стала Північна Македонія, що саме там принизливе? І референдум провели, більшість погодилася Ну стала Північна Македонія, що саме там принизливе? І референдум провели, більшість погодилася Faceless

Модератор Повідомлень: 33665 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1397 раз. Подякували: 7819 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1156115711581159 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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