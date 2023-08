nekefer написав:

flyman написав: 8. Філіппіни

..

10. Португалія

..

51. Туреччина 8. Філіппіни..10. Португалія..51. Туреччина

это результаты опроса переехавших. Ехали с разными целями, кошельками, профессиями.люди которые переехали в Турцию высказываю бОльше недовольства чем люди переехавшие в Филиппины. Недовольство может быть совершенно разное, не нужно мыслить по шаблонам или по статистке ВВП и прочего. Где-то хлеб чёрствый, но например на Филиппинах мягкий - люди довольны. А у тех кто в Турции оказались брюли мелкие, понимаете, им плохо, куда не пойдут везде мелкие, и золото поддельное, одним словом турки, недоволен я там жить и точка.все детально описано жене в деньгах счастьекого опрашивали, страница 9, Where Do Expats Come From? - Most Common Nationalities1.US American2.British3.Indian4.German5.Italianт.е. состоявшихся людей из благополучных стран, им пофиг почем колбаса в Филипинах, им нравится позитивная обстановказато им НЕ нравится закрытые отчужденные Норвежцынормальные чувства нормальных людейне судите нищебродским мышлением