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rjkz написав:да будут уверены, что раша больше не нападет на Украину и НАТО не придется воевать в связи с этим, но принять Украину с таким боевым опытом и уже с таким вооружением - почему бы и нет? Это уже будет выгодно НАТО, так как в случае чего, Украина будет воевать, если кто-то нападет на страну НАТО. Скажем, Китай на Македонию. И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать.
Кстати о Македонии. Страна даже поменяла название на какой-то унизительное, только чтобы вступить в НАТО, а нам парят про "и не селом меньше"
Ну стала Північна Македонія, що саме там принизливе? І референдум провели, більшість погодилася
rjkz написав:да будут уверены, что раша больше не нападет на Украину и НАТО не придется воевать в связи с этим, но принять Украину с таким боевым опытом и уже с таким вооружением - почему бы и нет? Это уже будет выгодно НАТО, так как в случае чего, Украина будет воевать, если кто-то нападет на страну НАТО. Скажем, Китай на Македонию. И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать.
Кстати о Македонии. Страна даже поменяла название на какой-то унизительное, только чтобы вступить в НАТО, а нам парят про "и не селом меньше"
Ну стала Північна Македонія, що саме там принизливе? І референдум провели, більшість погодилася
Ну вот и молодцы, реалисты. Унизительно потому что по требованию соседей задекларировали свою вторичность по отношению к их провинции. Я от греков такой жесткости не ожидал
это результаты опроса переехавших. Ехали с разными целями, кошельками, профессиями. люди которые переехали в Турцию высказываю бОльше недовольства чем люди переехавшие в Филиппины. Недовольство может быть совершенно разное, не нужно мыслить по шаблонам или по статистке ВВП и прочего. Где-то хлеб чёрствый, но например на Филиппинах мягкий - люди довольны. А у тех кто в Турции оказались брюли мелкие, понимаете, им плохо, куда не пойдут везде мелкие, и золото поддельное, одним словом турки, недоволен я там жить и точка. все детально описано же https://cms.in-cdn.net/cdn/file/cms-med ... Report.pdf не в деньгах счастье
кого опрашивали, страница 9, Where Do Expats Come From? - Most Common Nationalities 1.US American 2.British 3.Indian 4.German 5.Italian
т.е. состоявшихся людей из благополучных стран, им пофиг почем колбаса в Филипинах, им нравится позитивная обстановка зато им НЕ нравится закрытые отчужденные Норвежцы нормальные чувства нормальных людей
не судите нищебродским мышлением
я про сувору Норвегію нічого не казав, хоча клімат, мабуть дає бали експатам... тільки чомусь 8 Філіпіни, 10 Португалія, 51 Туреччина
але надабрать нерухомість, будедаражать
і не треба обзивати ніщебродами, бо сам знаєш в нас тут улибацця не будуть по паспорту
fox767676 написав: Кстати о Македонии. Страна даже поменяла название на какой-то унизительное, только чтобы вступить в НАТО, а нам парят про "и не селом меньше"
Ну стала Північна Македонія, що саме там принизливе? І референдум провели, більшість погодилася
Ну вот и молодцы, реалисты. Унизительно потому что по требованию соседей задекларировали свою вторичность по отношению к их провинции. Я от греков такой жесткости не ожидал
Я з цікавості почитав, і тут греків цілком можна зрозуміти. До тої стародавньої Македонії, що грецька і звідки Олександр Македонський, вони мають відношення тільки невеликим шматком території і не більше. Слов'яни туди прийшли сильно пізніше. І тому - так вони дійсно "вторинні". Ну а раз на референдумі підтвердили, значить, їх то не принижує, чогось тільки вам до того діла більше, ніж мамим македонцям (чи македонянам, хз)
flyman написав:і не треба обзивати ніщебродами, бо сам знаєш в нас тут улибацця не будуть по паспорту
та я ш любя на заре карьеры снимали 3х комнатную квартиру на 7 человек недавних выпускников одного вуза, причем все хорошо работали и имели зп в несколько раз выше средней по КИеву, могли позволить отдельную двушку на каждого, ну вот как-то так по инерции.. по студенческому.. по нищебродски так и осталось по жизни всех подкалывать, хорошие были времена приношу извинения если что
Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соцільної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.