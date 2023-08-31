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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1155115611571158
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:06

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.

Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:11

  fox767676 написав:
  rjkz написав:да будут уверены, что раша больше не нападет на Украину и НАТО не придется воевать в связи с этим, но принять Украину с таким боевым опытом и уже с таким вооружением - почему бы и нет? Это уже будет выгодно НАТО, так как в случае чего, Украина будет воевать, если кто-то нападет на страну НАТО.
Скажем, Китай на Македонию.
И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать.


Кстати о Македонии. Страна даже поменяла название на какой-то унизительное, только чтобы вступить в НАТО, а нам парят про "и не селом меньше"

Ну стала Північна Македонія, що саме там принизливе? І референдум провели, більшість погодилася
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 11:37

  Faceless написав:
  fox767676 написав:
  rjkz написав:да будут уверены, что раша больше не нападет на Украину и НАТО не придется воевать в связи с этим, но принять Украину с таким боевым опытом и уже с таким вооружением - почему бы и нет? Это уже будет выгодно НАТО, так как в случае чего, Украина будет воевать, если кто-то нападет на страну НАТО.
Скажем, Китай на Македонию.
И Украине, вместо того, чтобы быть озабоченной и обеспокоенной, придется воевать.


Кстати о Македонии. Страна даже поменяла название на какой-то унизительное, только чтобы вступить в НАТО, а нам парят про "и не селом меньше"

Ну стала Північна Македонія, що саме там принизливе? І референдум провели, більшість погодилася


Ну вот и молодцы, реалисты. Унизительно потому что по требованию соседей задекларировали свою вторичность по отношению к их провинции. Я от греков такой жесткости не ожидал
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:17

  nekefer написав:
  flyman написав:8. Філіппіни
..
10. Португалія
..
51. Туреччина

это результаты опроса переехавших. Ехали с разными целями, кошельками, профессиями.
люди которые переехали в Турцию высказываю бОльше недовольства чем люди переехавшие в Филиппины. Недовольство может быть совершенно разное, не нужно мыслить по шаблонам или по статистке ВВП и прочего. Где-то хлеб чёрствый, но например на Филиппинах мягкий - люди довольны. А у тех кто в Турции оказались брюли мелкие, понимаете, им плохо, куда не пойдут везде мелкие, и золото поддельное, одним словом турки, недоволен я там жить и точка.
все детально описано же
https://cms.in-cdn.net/cdn/file/cms-med ... Report.pdf
не в деньгах счастье

кого опрашивали, страница 9, Where Do Expats Come From? - Most Common Nationalities
1.US American
2.British
3.Indian
4.German
5.Italian

т.е. состоявшихся людей из благополучных стран, им пофиг почем колбаса в Филипинах, им нравится позитивная обстановка
зато им НЕ нравится закрытые отчужденные Норвежцы
нормальные чувства нормальных людей


не судите нищебродским мышлением

я про сувору Норвегію нічого не казав, хоча клімат, мабуть дає бали експатам...
тільки чомусь 8 Філіпіни, 10 Португалія, 51 Туреччина

але надабрать нерухомість, будедаражать

і не треба обзивати ніщебродами, бо сам знаєш в нас тут улибацця не будуть по паспорту
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:20

  Faceless написав:
  ЛАД написав:а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.

Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків

дайош філіпінок!!!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:21

Re: Еміграція, заробітчанство

fox767676 написав:
  Faceless написав:
  fox767676 написав:
Кстати о Македонии. Страна даже поменяла название на какой-то унизительное, только чтобы вступить в НАТО, а нам парят про "и не селом меньше"

Ну стала Північна Македонія, що саме там принизливе? І референдум провели, більшість погодилася


Ну вот и молодцы, реалисты. Унизительно потому что по требованию соседей задекларировали свою вторичность по отношению к их провинции. Я от греков такой жесткости не ожидал


Я з цікавості почитав, і тут греків цілком можна зрозуміти. До тої стародавньої Македонії, що грецька і звідки Олександр Македонський, вони мають відношення тільки невеликим шматком території і не більше. Слов'яни туди прийшли сильно пізніше. І тому - так вони дійсно "вторинні". Ну а раз на референдумі підтвердили, значить, їх то не принижує, чогось тільки вам до того діла більше, ніж мамим македонцям (чи македонянам, хз)
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:27

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:чогось тільки вам до того діла більше, ніж мамим македонцям (чи македонянам, хз)


тому що у країни вірогідно попереду теж непрості рішення пов'язанні з рішеннями чи бути нам гордими та великими, чи нарешті увійти до західного світу.
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:30

Re: Еміграція, заробітчанство

fox767676 написав:
  Faceless написав:чогось тільки вам до того діла більше, ніж мамим македонцям (чи македонянам, хз)


тому що у країни вірогідно попереду теж непрості рішення пов'язанні з рішеннями чи бути нам гордими та великими, чи нарешті увійти до західного світу.


Ніби про перейменування країни, та чи існує наша мова, точно не йтиметься. Можна хоча б спробувати ввійти гордими та великими
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:і не треба обзивати ніщебродами, бо сам знаєш в нас тут улибацця не будуть по паспорту

та я ш любя :lol:
на заре карьеры снимали 3х комнатную квартиру на 7 человек недавних выпускников одного вуза, причем все хорошо работали и имели зп в несколько раз выше средней по КИеву, могли позволить отдельную двушку на каждого, ну вот как-то так по инерции.. по студенческому.. по нищебродски :lol: так и осталось по жизни всех подкалывать, хорошие были времена :D
приношу извинения если что :D
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 12:54

Re: Еміграція, заробітчанство

Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соцільної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.
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