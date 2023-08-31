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#<1 ... 1156115711581159 Додано: Чет 31 сер, 2023 13:13 airmax78 написав: Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього. Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.

А є програма реінтеграції та відповідні ЗУ. Щоб розуміти куди, як, і чого рухаємося.

Референдуми коли будуть, як в Македонії, що не Македонія. Президент обіцяв, що створить стільки демократії, що Швейцарія нервово куритиме самокрутку в стороні.

??? А є програма реінтеграції та відповідні ЗУ. Щоб розуміти куди, як, і чого рухаємося.Референдуми коли будуть, як в Македонії, що не Македонія. Президент обіцяв, що створить стільки демократії, що Швейцарія нервово куритиме самокрутку в стороні.??? flyman

Повідомлень: 32200 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1529 раз. Подякували: 2682 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 сер, 2023 13:19 Faceless написав: ЛАД написав: а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е. а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.

Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків



ссылка на скриншот

Картинка Киншасы.

Я не против таких хібарок. Картинка Киншасы.Я не против таких хібарок. ЛАД 2 Повідомлень: 25597 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5100 раз. Подякували: 4749 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 сер, 2023 13:21 airmax78 написав: Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього. Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.

И в Крыму и на Донбассе надо действовать методами товарища Сталина - сперва поощрить немного тех кто будет писать доносы на особо рьяных фанатов параши и балалайки, а потом заняться теми кто писал доносы.

Степь у нас большая, кладбищ на всех хватит. И в Крыму и на Донбассе надо действовать методами товарища Сталина - сперва поощрить немного тех кто будет писать доносы на особо рьяных фанатов параши и балалайки, а потом заняться теми кто писал доносы.Степь у нас большая, кладбищ на всех хватит. барабашов Повідомлень: 3417 З нами з: 16.06.15 Подякував: 257 раз. Подякували: 319 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 сер, 2023 13:28 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього. Думаю треба вже розробляти законодавство і вносити відповідні зміни щодо процедур позбавлення громадянства, соціалки, введення категорії "негромадян" як в країнах Балтії. І застосовувати в першу чергу до тих хто встиг понаїхати, до колаборантів (додатково до кримінальної відповідальності) і т п. Думаю треба вже розробляти законодавство і вносити відповідні зміни щодо процедур позбавлення громадянства, соціалки, введення категорії "негромадян" як в країнах Балтії. І застосовувати в першу чергу до тих хто встиг понаїхати, до колаборантів (додатково до кримінальної відповідальності) і т п. Faceless

Модератор Повідомлень: 33675 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1397 раз. Подякували: 7819 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 сер, 2023 13:50 airmax78 написав: Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього. Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.

Блестящий геостратегический анализ!

Крым - это плацдарм. Правда, хреновенький - перегородить перешеек укреплениями и плацдарм теряет своё значение. А перешеек небольшой.

А Донбасс - "пох". А можно уточнить, что Вы называете Донбассом? Донецкую и Луганскую области? Но тогда не очень понятно насчёт побережья Азовского моря - если что, то Мариуполь тоже Донецкая область. Ну и основные промышленные центры Украины становятся пограничными - и Днепр, и Запорожье. + Харьков таким и был.

Вам осталось предложить переместить всю промышленность на запад и плевать на ту Восточную Украину. Или вообще - "на хрена нам те жалкие остатки неэффективной совковой промышленности, мы гордая и великая с/х держава"? Блестящий геостратегический анализ!Крым - это плацдарм. Правда, хреновенький - перегородить перешеек укреплениями и плацдарм теряет своё значение. А перешеек небольшой.А Донбасс - "пох". А можно уточнить, что Вы называете Донбассом? Донецкую и Луганскую области? Но тогда не очень понятно насчёт побережья Азовского моря - если что, то Мариуполь тоже Донецкая область. Ну и основные промышленные центры Украины становятся пограничными - и Днепр, и Запорожье. + Харьков таким и был.Вам осталось предложить переместить всю промышленность на запад и плевать на ту Восточную Украину. Или вообще - "на хрена нам те жалкие остатки неэффективной совковой промышленности, мы гордая и великая с/х держава"? ЛАД 2 Повідомлень: 25597 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5100 раз. Подякували: 4749 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 сер, 2023 13:54

И эти люди "ярые противники "совка" и "жестокого коммунистического режима" и называют меня совком! Предыдущие 2 поста вообще перлы!И эти люди "ярые противники "совка" и "жестокого коммунистического режима" и называют меня совком! ЛАД 2 Повідомлень: 25597 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5100 раз. Подякували: 4749 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 сер, 2023 14:05 не будет Крыма без непосредственного участия США и Турции.

Донбасс да, надо рихтовать с т.з удобства обороны fox767676 Повідомлень: 699 З нами з: 13.06.20 Подякував: 252 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 сер, 2023 14:07 airmax78 написав: . Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього. . Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього. любой школьник может управлять дроном с привязанной к нему гранатой. Пока спасает их высокая стоимость и небольшое время в полёте. Но со временем ситуация изменится. И никакой забор яценюка от аттаки тысячей дронов в день не спасёт. 150 км до границы с рф станет санитарной зоной. любой школьник может управлять дроном с привязанной к нему гранатой. Пока спасает их высокая стоимость и небольшое время в полёте. Но со временем ситуация изменится. И никакой забор яценюка от аттаки тысячей дронов в день не спасёт. 150 км до границы с рф станет санитарной зоной. vitaliiangel

Повідомлень: 18897 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2186 раз. Подякували: 3131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 сер, 2023 14:11 vitaliiangel написав: airmax78 написав: . Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього. . Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього. любой школьник может управлять дроном с привязанной к нему гранатой. Пока спасает их высокая стоимость и небольшое время в полёте. Но со временем ситуация изменится. И никакой забор яценюка от аттаки тысячей дронов в день не спасёт. 150 км до границы с рф станет санитарной зоной. любой школьник может управлять дроном с привязанной к нему гранатой. Пока спасает их высокая стоимость и небольшое время в полёте. Но со временем ситуация изменится. И никакой забор яценюка от аттаки тысячей дронов в день не спасёт. 150 км до границы с рф станет санитарной зоной.

немцы нафигачат зенитки с AI

Немцы, скандинавы - молодцы. немцы нафигачат зенитки с AIНемцы, скандинавы - молодцы. fox767676 Повідомлень: 699 З нами з: 13.06.20 Подякував: 252 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1156115711581159 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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