RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1156115711581159
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:13

  airmax78 написав:Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.

А є програма реінтеграції та відповідні ЗУ. Щоб розуміти куди, як, і чого рухаємося.
Референдуми коли будуть, як в Македонії, що не Македонія. Президент обіцяв, що створить стільки демократії, що Швейцарія нервово куритиме самокрутку в стороні.
???
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32200
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1529 раз.
Подякували: 2682 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:19

  Faceless написав:
  ЛАД написав:а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.

Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків

Зображення
ссылка на скриншот
Картинка Киншасы.
Я не против таких хібарок.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25597
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5100 раз.
Подякували: 4749 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:21

  airmax78 написав:Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.

И в Крыму и на Донбассе надо действовать методами товарища Сталина - сперва поощрить немного тех кто будет писать доносы на особо рьяных фанатов параши и балалайки, а потом заняться теми кто писал доносы.
Степь у нас большая, кладбищ на всех хватит.
барабашов
 
Повідомлень: 3417
З нами з: 16.06.15
Подякував: 257 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:28

Re: Еміграція, заробітчанство

airmax78 написав:Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.
Думаю треба вже розробляти законодавство і вносити відповідні зміни щодо процедур позбавлення громадянства, соціалки, введення категорії "негромадян" як в країнах Балтії. І застосовувати в першу чергу до тих хто встиг понаїхати, до колаборантів (додатково до кримінальної відповідальності) і т п.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33675
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 7819 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:50

  airmax78 написав:Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.

Блестящий геостратегический анализ!
Крым - это плацдарм. Правда, хреновенький - перегородить перешеек укреплениями и плацдарм теряет своё значение. А перешеек небольшой.
А Донбасс - "пох". А можно уточнить, что Вы называете Донбассом? Донецкую и Луганскую области? Но тогда не очень понятно насчёт побережья Азовского моря - если что, то Мариуполь тоже Донецкая область. Ну и основные промышленные центры Украины становятся пограничными - и Днепр, и Запорожье. + Харьков таким и был.
Вам осталось предложить переместить всю промышленность на запад и плевать на ту Восточную Украину. Или вообще - "на хрена нам те жалкие остатки неэффективной совковой промышленности, мы гордая и великая с/х держава"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25597
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5100 раз.
Подякували: 4749 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 13:54

Предыдущие 2 поста вообще перлы!
И эти люди "ярые противники "совка" и "жестокого коммунистического режима" и называют меня совком! :mrgreen:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25597
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5100 раз.
Подякували: 4749 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:05

не будет Крыма без непосредственного участия США и Турции.
Донбасс да, надо рихтовать с т.з удобства обороны
fox767676
 
Повідомлень: 699
З нами з: 13.06.20
Подякував: 252 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:07

  airmax78 написав:. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.
любой школьник может управлять дроном с привязанной к нему гранатой. Пока спасает их высокая стоимость и небольшое время в полёте. Но со временем ситуация изменится. И никакой забор яценюка от аттаки тысячей дронов в день не спасёт. 150 км до границы с рф станет санитарной зоной.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18897
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2186 раз.
Подякували: 3131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 14:11

  vitaliiangel написав:
  airmax78 написав:. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.
любой школьник может управлять дроном с привязанной к нему гранатой. Пока спасает их высокая стоимость и небольшое время в полёте. Но со временем ситуация изменится. И никакой забор яценюка от аттаки тысячей дронов в день не спасёт. 150 км до границы с рф станет санитарной зоной.

немцы нафигачат зенитки с AI
Немцы, скандинавы - молодцы.
fox767676
 
Повідомлень: 699
З нами з: 13.06.20
Подякував: 252 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1156115711581159
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3149)
31.08.2023 14:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.