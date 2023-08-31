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airmax78 написав:Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.
А є програма реінтеграції та відповідні ЗУ. Щоб розуміти куди, як, і чого рухаємося. Референдуми коли будуть, як в Македонії, що не Македонія. Президент обіцяв, що створить стільки демократії, що Швейцарія нервово куритиме самокрутку в стороні. ???
airmax78 написав:Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.
И в Крыму и на Донбассе надо действовать методами товарища Сталина - сперва поощрить немного тех кто будет писать доносы на особо рьяных фанатов параши и балалайки, а потом заняться теми кто писал доносы. Степь у нас большая, кладбищ на всех хватит.
airmax78 написав:Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.
Думаю треба вже розробляти законодавство і вносити відповідні зміни щодо процедур позбавлення громадянства, соціалки, введення категорії "негромадян" як в країнах Балтії. І застосовувати в першу чергу до тих хто встиг понаїхати, до колаборантів (додатково до кримінальної відповідальності) і т п.
airmax78 написав:. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.
любой школьник может управлять дроном с привязанной к нему гранатой. Пока спасает их высокая стоимость и небольшое время в полёте. Но со временем ситуация изменится. И никакой забор яценюка от аттаки тысячей дронов в день не спасёт. 150 км до границы с рф станет санитарной зоной.
airmax78 написав:. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.
любой школьник может управлять дроном с привязанной к нему гранатой. Пока спасает их высокая стоимость и небольшое время в полёте. Но со временем ситуация изменится. И никакой забор яценюка от аттаки тысячей дронов в день не спасёт. 150 км до границы с рф станет санитарной зоной.
немцы нафигачат зенитки с AI Немцы, скандинавы - молодцы.
airmax78 написав:. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.
любой школьник может управлять дроном с привязанной к нему гранатой. Пока спасает их высокая стоимость и небольшое время в полёте. Но со временем ситуация изменится. И никакой забор яценюка от аттаки тысячей дронов в день не спасёт. 150 км до границы с рф станет санитарной зоной.
немцы нафигачат зенитки с AI Немцы, скандинавы - молодцы.
дьявол в деталях. дрон летящий на 50км с гранатой будет стоить 300$, а зенитка с ИИ 30000$ банально потому что в высокоразвитых странах другая себестоимость продукции впк
vitaliiangel написав:любой школьник может управлять дроном с привязанной к нему гранатой. Пока спасает их высокая стоимость и небольшое время в полёте. Но со временем ситуация изменится. И никакой забор яценюка от аттаки тысячей дронов в день не спасёт. 150 км до границы с рф станет санитарной зоной.
немцы нафигачат зенитки с AI Немцы, скандинавы - молодцы.
дьявол в деталях. дрон летящий на 50км с гранатой будет стоить 300$, а зенитка с ИИ 30000$ банально потому что в высокоразвитых странах другая себестоимость продукции впк
але наступне питання - скільки таких дронів може збити зенітка з ШІ