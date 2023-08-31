300 баксів такий дрон коштувати явно не буде, там навіть боєприпас буде дорожче. І що найголовніше, дрон одноразовий, а зенітка - ні
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Додано: Чет 31 сер, 2023 17:53
Re: Еміграція, заробітчанство
300 баксів такий дрон коштувати явно не буде, там навіть боєприпас буде дорожче. І що найголовніше, дрон одноразовий, а зенітка - ні
Додано: Чет 31 сер, 2023 17:58
Ви реально думаєте, що то побудували африканці з ЗП 300 баксів?
П.С. Мало того, і те що на скріні не краще ніж те що ми і так маємо у великих містах, якось немає чим захоплюватися
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