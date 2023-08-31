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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1157115811591160
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:дьявол в деталях. дрон летящий на 50км с гранатой будет стоить 300$, а зенитка с ИИ 30000$ банально потому что в высокоразвитых странах другая себестоимость продукции впк

300 баксів такий дрон коштувати явно не буде, там навіть боєприпас буде дорожче. І що найголовніше, дрон одноразовий, а зенітка - ні
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:58

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.

Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків

Зображення
ссылка на скриншот
Картинка Киншасы.
Я не против таких хібарок.

Ви реально думаєте, що то побудували африканці з ЗП 300 баксів?
П.С. Мало того, і те що на скріні не краще ніж те що ми і так маємо у великих містах, якось немає чим захоплюватися
Faceless
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  #<1 ... 1157115811591160
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