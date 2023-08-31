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airmax78 написав:Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.
А що сталося-у самій зрадо"бській темі(за оцінкою самі знаєте кого ) Ейр раптом пише зрадо"бській пост? Вітаємо у реальному світі!
airmax78 написав:Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.
А що сталося-у самій зрадо"бській темі(за оцінкою самі знаєте кого ) Ейр раптом пише зрадо"бській пост? Вітаємо у реальному світі!
Ця тема залишається найогіднішою на всьому форумі. І це не зрадойопський пост. Я хочу для України найкращого майбутнього. Країна - це люди. Люди на Донбасі і в Криму зараз, в більшості своїй - повне лайно. Потрібно про це думати вже.
airmax78 написав:Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.
А що сталося-у самій зрадо"бській темі(за оцінкою самі знаєте кого ) Ейр раптом пише зрадо"бській пост? Вітаємо у реальному світі!
Ця тема залишається найогіднішою на всьому форумі. І це не зрадойопський пост. Я хочу для України найкращого майбутнього. Країна - це люди. Люди на Донбасі і в Криму зараз, в більшості своїй - повне лайно. Потрібно про це думати вже.
На рахунок людей важко не погодитися, але на що можуть вплинути наші роздуми на форумі-постукали по клаві, випустили трохи пару і розійшлися. Чотириразовий "не ухилянт" же чітко сказав: кордони 1991р. до останнього села з одним дідом а все інше то зрада!