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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1157115811591160
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:дьявол в деталях. дрон летящий на 50км с гранатой будет стоить 300$, а зенитка с ИИ 30000$ банально потому что в высокоразвитых странах другая себестоимость продукции впк

300 баксів такий дрон коштувати явно не буде, там навіть боєприпас буде дорожче. І що найголовніше, дрон одноразовий, а зенітка - ні
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:58

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.

Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків

Зображення
ссылка на скриншот
Картинка Киншасы.
Я не против таких хібарок.

Ви реально думаєте, що то побудували африканці з ЗП 300 баксів?
П.С. Мало того, і те що на скріні не краще ніж те що ми і так маємо у великих містах, якось немає чим захоплюватися
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:10

  airmax78 написав:Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.


А що сталося-у самій зрадо"бській темі(за оцінкою самі знаєте кого :wink: ) Ейр раптом пише зрадо"бській пост? :mrgreen:
Вітаємо у реальному світі! 8)
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:37

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.


А що сталося-у самій зрадо"бській темі(за оцінкою самі знаєте кого :wink: ) Ейр раптом пише зрадо"бській пост? :mrgreen:
Вітаємо у реальному світі! 8)

Ця тема залишається найогіднішою на всьому форумі. І це не зрадойопський пост. Я хочу для України найкращого майбутнього. Країна - це люди. Люди на Донбасі і в Криму зараз, в більшості своїй - повне лайно. Потрібно про це думати вже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 21:52

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.


А що сталося-у самій зрадо"бській темі(за оцінкою самі знаєте кого :wink: ) Ейр раптом пише зрадо"бській пост? :mrgreen:
Вітаємо у реальному світі! 8)

Ця тема залишається найогіднішою на всьому форумі. І це не зрадойопський пост. Я хочу для України найкращого майбутнього. Країна - це люди. Люди на Донбасі і в Криму зараз, в більшості своїй - повне лайно. Потрібно про це думати вже.


На рахунок людей важко не погодитися, але на що можуть вплинути наші роздуми на форумі-постукали по клаві, випустили трохи пару і розійшлися. Чотириразовий "не ухилянт" же чітко сказав: кордони 1991р. до останнього села з одним дідом а все інше то зрада!
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Лично моё мнение, детей нужно обязательно увозить. Жена не в состоянии, поэтому ждут, пока когда то выпустят меня. У малой подкашиваются ноги от взрывов. Всё это ненормально.
Рано или поздно прийдётся учить язык, осваивать профессию, начинать с 0.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:34

  beee написав:Лично моё мнение, детей нужно обязательно увозить. Жена не в состоянии, поэтому ждут, пока когда то выпустят меня. У малой подкашиваются ноги от взрывов. Всё это ненормально.
Рано или поздно прийдётся учить язык, осваивать профессию, начинать с 0.



Язык учить никогда не рано и не поздно.
Можете начинать прямо сейчас.
Осваивать профессию и начинать с 0?
Да, ладно!
Если у человека есть опыт и знания в той или иной сфере, то за редким исключением, в той или иной мере это можно применить.
Скажем для строителя в Европе можно применить %% 70-80 своего бэкграунда, в СЩА это будет %% 30-40.
Но это не ноль.
Тем более, что вы на лет 10 моложе "предпенсионного" (ТМ) возраста. :lol:
Дети обязаны быть в безопасности. Если родители могут оградить детей от психической травмы войны, они обязаны это сделать. Последствия могут сказаться на всей жизни.
rjkz
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