300 баксів такий дрон коштувати явно не буде, там навіть боєприпас буде дорожче. І що найголовніше, дрон одноразовий, а зенітка - ні
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Додано: Чет 31 сер, 2023 17:53
Re: Еміграція, заробітчанство
300 баксів такий дрон коштувати явно не буде, там навіть боєприпас буде дорожче. І що найголовніше, дрон одноразовий, а зенітка - ні
Додано: Чет 31 сер, 2023 17:58
Ви реально думаєте, що то побудували африканці з ЗП 300 баксів?
П.С. Мало того, і те що на скріні не краще ніж те що ми і так маємо у великих містах, якось немає чим захоплюватися
Додано: Чет 31 сер, 2023 20:10
А що сталося-у самій зрадо"бській темі(за оцінкою самі знаєте кого ) Ейр раптом пише зрадо"бській пост?
Вітаємо у реальному світі!
Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:18
Re: Еміграція, заробітчанство
Лично моё мнение, детей нужно обязательно увозить. Жена не в состоянии, поэтому ждут, пока когда то выпустят меня. У малой подкашиваются ноги от взрывов. Всё это ненормально.
Рано или поздно прийдётся учить язык, осваивать профессию, начинать с 0.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:34
Язык учить никогда не рано и не поздно.
Можете начинать прямо сейчас.
Осваивать профессию и начинать с 0?
Да, ладно!
Если у человека есть опыт и знания в той или иной сфере, то за редким исключением, в той или иной мере это можно применить.
Скажем для строителя в Европе можно применить %% 70-80 своего бэкграунда, в СЩА это будет %% 30-40.
Но это не ноль.
Тем более, что вы на лет 10 моложе "предпенсионного" (ТМ) возраста.
Дети обязаны быть в безопасности. Если родители могут оградить детей от психической травмы войны, они обязаны это сделать. Последствия могут сказаться на всей жизни.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 02:18
Глубокий геополитический анализ.
Крым как плацдарм...
Перешеек достаточно узкий. Легко создать сильный укрепрайон, и плацдарм теряет сколько-нибудь серьёзное значение.
Что Вы понимаете под Донбассом? Донецкую и Луганскую области? Напомню, что Мариуполь тоже Донецкая область. Тогда о каком "узбережжі Азовського моря" Вы говорите? Кроме того, в этом случае Днепр и Запорожье становятся приграничными городами. Каким был и остаётся Харьков. Убирать оттуда промышленность и переносить на Западную Украину?
Чем граница с Донбассом лучше/хуже, чем любая другая? Тогда "замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди" надо все 2 тыс. км (3, если с учётом Беларуси)? Мин хватит?
На Донбасс "пох". Ладно. Но почему Вы не предлагали это 9 лет назад? Тогда, возможно, сегодня и войны бы не было.
"80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав" - Украина при этом будет глубоко демократическим государством. В развитие этой идеи тут уже прозвучали очень интересные предложения. Ещё неплохо возродить НКВД и в целом сталинский режим. И продолжать клеймить позором "террористический совок".
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