Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1157115811591160 Додано: Чет 31 сер, 2023 17:53 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: дьявол в деталях. дрон летящий на 50км с гранатой будет стоить 300$, а зенитка с ИИ 30000$ банально потому что в высокоразвитых странах другая себестоимость продукции впк дьявол в деталях. дрон летящий на 50км с гранатой будет стоить 300$, а зенитка с ИИ 30000$ банально потому что в высокоразвитых странах другая себестоимость продукции впк

300 баксів такий дрон коштувати явно не буде, там навіть боєприпас буде дорожче. І що найголовніше, дрон одноразовий, а зенітка - ні 300 баксів такий дрон коштувати явно не буде, там навіть боєприпас буде дорожче. І що найголовніше, дрон одноразовий, а зенітка - ні Faceless

Модератор Повідомлень: 33687 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1397 раз. Подякували: 7819 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 сер, 2023 17:58 ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е. а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.

Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків



ссылка на скриншот

Картинка Киншасы.

Я не против таких хібарок. Картинка Киншасы.Я не против таких хібарок.

Ви реально думаєте, що то побудували африканці з ЗП 300 баксів?

П.С. Мало того, і те що на скріні не краще ніж те що ми і так маємо у великих містах, якось немає чим захоплюватися Ви реально думаєте, що то побудували африканці з ЗП 300 баксів?П.С. Мало того, і те що на скріні не краще ніж те що ми і так маємо у великих містах, якось немає чим захоплюватися Faceless

Модератор Повідомлень: 33687 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1397 раз. Подякували: 7819 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 сер, 2023 20:10 airmax78 написав: Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього. Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.



А що сталося-у самій зрадо"бській темі(за оцінкою самі знаєте кого ) Ейр раптом пише зрадо"бській пост?

Вітаємо у реальному світі! А що сталося-у самій зрадо"бській темі(за оцінкою самі знаєте кого) Ейр раптом пише зрадо"бській пост?Вітаємо у реальному світі! drevlyanin Повідомлень: 1324 З нами з: 01.04.20 Подякував: 469 раз. Подякували: 463 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:18 Re: Еміграція, заробітчанство Лично моё мнение, детей нужно обязательно увозить. Жена не в состоянии, поэтому ждут, пока когда то выпустят меня. У малой подкашиваются ноги от взрывов. Всё это ненормально.

Рано или поздно прийдётся учить язык, осваивать профессию, начинать с 0. beee

Повідомлень: 971 З нами з: 17.12.22 Подякував: 53 раз. Подякували: 93 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:34 beee написав: Лично моё мнение, детей нужно обязательно увозить. Жена не в состоянии, поэтому ждут, пока когда то выпустят меня. У малой подкашиваются ноги от взрывов. Всё это ненормально.

Рано или поздно прийдётся учить язык, осваивать профессию, начинать с 0. Лично моё мнение, детей нужно обязательно увозить. Жена не в состоянии, поэтому ждут, пока когда то выпустят меня. У малой подкашиваются ноги от взрывов. Всё это ненормально.Рано или поздно прийдётся учить язык, осваивать профессию, начинать с 0.





Язык учить никогда не рано и не поздно.

Можете начинать прямо сейчас.

Осваивать профессию и начинать с 0?

Да, ладно!

Если у человека есть опыт и знания в той или иной сфере, то за редким исключением, в той или иной мере это можно применить.

Скажем для строителя в Европе можно применить %% 70-80 своего бэкграунда, в СЩА это будет %% 30-40.

Но это не ноль.

Тем более, что вы на лет 10 моложе "предпенсионного" (ТМ) возраста.

Дети обязаны быть в безопасности. Если родители могут оградить детей от психической травмы войны, они обязаны это сделать. Последствия могут сказаться на всей жизни. Язык учить никогда не рано и не поздно.Можете начинать прямо сейчас.Осваивать профессию и начинать с 0?Да, ладно!Если у человека есть опыт и знания в той или иной сфере, то за редким исключением, в той или иной мере это можно применить.Скажем для строителя в Европе можно применить %% 70-80 своего бэкграунда, в СЩА это будет %% 30-40.Но это не ноль.Тем более, что вы на лет 10 моложе "предпенсионного" (ТМ) возраста.Дети обязаны быть в безопасности. Если родители могут оградить детей от психической травмы войны, они обязаны это сделать. Последствия могут сказаться на всей жизни. rjkz

Повідомлень: 15337 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7919 раз. Подякували: 4829 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 02:18 airmax78 написав: Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього. Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.

Глубокий геополитический анализ.

Крым как плацдарм...

Перешеек достаточно узкий. Легко создать сильный укрепрайон, и плацдарм теряет сколько-нибудь серьёзное значение.

Что Вы понимаете под Донбассом? Донецкую и Луганскую области? Напомню, что Мариуполь тоже Донецкая область. Тогда о каком "узбережжі Азовського моря" Вы говорите? Кроме того, в этом случае Днепр и Запорожье становятся приграничными городами. Каким был и остаётся Харьков. Убирать оттуда промышленность и переносить на Западную Украину?

Чем граница с Донбассом лучше/хуже, чем любая другая? Тогда "замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди" надо все 2 тыс. км (3, если с учётом Беларуси)? Мин хватит?

На Донбасс "пох". Ладно. Но почему Вы не предлагали это 9 лет назад? Тогда, возможно, сегодня и войны бы не было.

"80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав" - Украина при этом будет глубоко демократическим государством. В развитие этой идеи тут уже прозвучали очень интересные предложения. Ещё неплохо возродить НКВД и в целом сталинский режим. И продолжать клеймить позором "террористический совок". Глубокий геополитический анализ.Крым как плацдарм...Перешеек достаточно узкий. Легко создать сильный укрепрайон, и плацдарм теряет сколько-нибудь серьёзное значение.Что Вы понимаете под Донбассом? Донецкую и Луганскую области? Напомню, что Мариуполь тоже Донецкая область. Тогда о каком "узбережжі Азовського моря" Вы говорите? Кроме того, в этом случае Днепр и Запорожье становятся приграничными городами. Каким был и остаётся Харьков. Убирать оттуда промышленность и переносить на Западную Украину?Чем граница с Донбассом лучше/хуже, чем любая другая? Тогда "замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди" надо все 2 тыс. км (3, если с учётом Беларуси)? Мин хватит?На Донбасс "пох". Ладно. Но почему Вы не предлагали это 9 лет назад? Тогда, возможно, сегодня и войны бы не было."80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав" - Украина при этом будет глубоко демократическим государством. В развитие этой идеи тут уже прозвучали очень интересные предложения. Ещё неплохо возродить НКВД и в целом сталинский режим. И продолжать клеймить позором "террористический совок". ЛАД 2 Повідомлень: 25598 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5100 раз. Подякували: 4749 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 02:35 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: ---------------

ЛАД

а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.-----------------

Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків ---------------а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.-----------------Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків

..... https://i.ibb.co/crbX0k9/image.jpg.... .

Картинка Киншасы.

Я не против таких хібарок. .....Картинка Киншасы.Я не против таких хібарок.

Ви реально думаєте, що то побудували африканці з ЗП 300 баксів?

П.С. Мало того, і те що на скріні не краще ніж те що ми і так маємо у великих містах, якось немає чим захоплюватися Ви реально думаєте, що то побудували африканці з ЗП 300 баксів?П.С. Мало того, і те що на скріні не краще ніж те що ми і так маємо у великих містах, якось немає чим захоплюватися

Я и не захоплююсь, просто показал вполне обычный вид без хибарок "з очерету і кізяків".

Хотя можно найти и получше.

А Вы думаете строили марсиане? Хотя, какие зарплаты у африканских строителей, не знаю, как-то не интересовался. Но, думаю, не американские и даже не европейские. А если такие же, как у нас, то грустно. Я и не захоплююсь, просто показал вполне обычный вид без хибарок "з очерету і кізяків".Хотя можно найти и получше.А Вы думаете строили марсиане? Хотя, какие зарплаты у африканских строителей, не знаю, как-то не интересовался. Но, думаю, не американские и даже не европейские. А если такие же, как у нас, то грустно. ЛАД 2 Повідомлень: 25598 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5100 раз. Подякували: 4749 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1157115811591160 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор