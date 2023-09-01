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airmax78 написав:Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.
А що сталося-у самій зрадо"бській темі(за оцінкою самі знаєте кого ) Ейр раптом пише зрадо"бській пост? Вітаємо у реальному світі!
Лично моё мнение, детей нужно обязательно увозить. Жена не в состоянии, поэтому ждут, пока когда то выпустят меня. У малой подкашиваются ноги от взрывов. Всё это ненормально. Рано или поздно прийдётся учить язык, осваивать профессию, начинать с 0.
beee написав:Лично моё мнение, детей нужно обязательно увозить. Жена не в состоянии, поэтому ждут, пока когда то выпустят меня. У малой подкашиваются ноги от взрывов. Всё это ненормально. Рано или поздно прийдётся учить язык, осваивать профессию, начинать с 0.
Язык учить никогда не рано и не поздно. Можете начинать прямо сейчас. Осваивать профессию и начинать с 0? Да, ладно! Если у человека есть опыт и знания в той или иной сфере, то за редким исключением, в той или иной мере это можно применить. Скажем для строителя в Европе можно применить %% 70-80 своего бэкграунда, в СЩА это будет %% 30-40. Но это не ноль. Тем более, что вы на лет 10 моложе "предпенсионного" (ТМ) возраста. Дети обязаны быть в безопасности. Если родители могут оградить детей от психической травмы войны, они обязаны это сделать. Последствия могут сказаться на всей жизни.
airmax78 написав:Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.
Глубокий геополитический анализ. Крым как плацдарм... Перешеек достаточно узкий. Легко создать сильный укрепрайон, и плацдарм теряет сколько-нибудь серьёзное значение. Что Вы понимаете под Донбассом? Донецкую и Луганскую области? Напомню, что Мариуполь тоже Донецкая область. Тогда о каком "узбережжі Азовського моря" Вы говорите? Кроме того, в этом случае Днепр и Запорожье становятся приграничными городами. Каким был и остаётся Харьков. Убирать оттуда промышленность и переносить на Западную Украину? Чем граница с Донбассом лучше/хуже, чем любая другая? Тогда "замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди" надо все 2 тыс. км (3, если с учётом Беларуси)? Мин хватит? На Донбасс "пох". Ладно. Но почему Вы не предлагали это 9 лет назад? Тогда, возможно, сегодня и войны бы не было. "80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав" - Украина при этом будет глубоко демократическим государством. В развитие этой идеи тут уже прозвучали очень интересные предложения. Ещё неплохо возродить НКВД и в целом сталинский режим. И продолжать клеймить позором "террористический совок".
Faceless написав:--------------- ЛАД а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.----------------- Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків
Ви реально думаєте, що то побудували африканці з ЗП 300 баксів? П.С. Мало того, і те що на скріні не краще ніж те що ми і так маємо у великих містах, якось немає чим захоплюватися
Я и не захоплююсь, просто показал вполне обычный вид без хибарок "з очерету і кізяків". Хотя можно найти и получше. А Вы думаете строили марсиане? Хотя, какие зарплаты у африканских строителей, не знаю, как-то не интересовался. Но, думаю, не американские и даже не европейские. А если такие же, как у нас, то грустно.
beee написав:Лично моё мнение, детей нужно обязательно увозить. Жена не в состоянии, поэтому ждут, пока когда то выпустят меня. У малой подкашиваются ноги от взрывов. Всё это ненормально. Рано или поздно прийдётся учить язык, осваивать профессию, начинать с 0.
Порада: вчіть мову вже зараз. Мені наприклад знання мови допомогало одразу з першого дня.
beee написав:Лично моё мнение, детей нужно обязательно увозить. Жена не в состоянии, поэтому ждут, пока когда то выпустят меня. У малой подкашиваются ноги от взрывов. Всё это ненормально. Рано или поздно прийдётся учить язык, осваивать профессию, начинать с 0.
в Украине тысячи мест где за всю войну 2-3 прилёта. Почему вы до сих пор в Киеве?