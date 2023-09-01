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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1158115911601161>
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:дьявол в деталях. дрон летящий на 50км с гранатой будет стоить 300$, а зенитка с ИИ 30000$ банально потому что в высокоразвитых странах другая себестоимость продукции впк

300 баксів такий дрон коштувати явно не буде, там навіть боєприпас буде дорожче. І що найголовніше, дрон одноразовий, а зенітка - ні
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 17:58

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.

Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків

Зображення
ссылка на скриншот
Картинка Киншасы.
Я не против таких хібарок.

Ви реально думаєте, що то побудували африканці з ЗП 300 баксів?
П.С. Мало того, і те що на скріні не краще ніж те що ми і так маємо у великих містах, якось немає чим захоплюватися
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 20:10

  airmax78 написав:Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.


А що сталося-у самій зрадо"бській темі(за оцінкою самі знаєте кого :wink: ) Ейр раптом пише зрадо"бській пост? :mrgreen:
Вітаємо у реальному світі! 8)
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:18

Re: Еміграція, заробітчанство

Лично моё мнение, детей нужно обязательно увозить. Жена не в состоянии, поэтому ждут, пока когда то выпустят меня. У малой подкашиваются ноги от взрывов. Всё это ненормально.
Рано или поздно прийдётся учить язык, осваивать профессию, начинать с 0.
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 00:34

  beee написав:Лично моё мнение, детей нужно обязательно увозить. Жена не в состоянии, поэтому ждут, пока когда то выпустят меня. У малой подкашиваются ноги от взрывов. Всё это ненормально.
Рано или поздно прийдётся учить язык, осваивать профессию, начинать с 0.



Язык учить никогда не рано и не поздно.
Можете начинать прямо сейчас.
Осваивать профессию и начинать с 0?
Да, ладно!
Если у человека есть опыт и знания в той или иной сфере, то за редким исключением, в той или иной мере это можно применить.
Скажем для строителя в Европе можно применить %% 70-80 своего бэкграунда, в СЩА это будет %% 30-40.
Но это не ноль.
Тем более, что вы на лет 10 моложе "предпенсионного" (ТМ) возраста. :lol:
Дети обязаны быть в безопасности. Если родители могут оградить детей от психической травмы войны, они обязаны это сделать. Последствия могут сказаться на всей жизни.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 02:18

  airmax78 написав:Я багато про це думав. Є три площини: військово-політична, економічна та соціальна. З військово-політичної точки зору не можна залишати Крим та узбережжя Азовського моря кацапам. Бо це плацдарми для майбутніх атак. З економічної - це наші порти, логістика, промисловість та сільське господарство. Але з соціальної, Крим - це суцільний ПЦ. Якщо ми його повернемо, то звідти потрібно тупо депортувати 80-90% населення. Але ж нам цього зробити не дозволять наші західні партнери. В такому разі там потрібно ці 80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав. Що також буде непросто, хоча й можливо. Щодо Донбасу - то на нього пох з будь-якої точки зору. Там десь потрібно обрати зручні рубежі і по них провести новий кордон з кацапами, замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди і забути про нього.

Глубокий геополитический анализ.
Крым как плацдарм...
Перешеек достаточно узкий. Легко создать сильный укрепрайон, и плацдарм теряет сколько-нибудь серьёзное значение.
Что Вы понимаете под Донбассом? Донецкую и Луганскую области? Напомню, что Мариуполь тоже Донецкая область. Тогда о каком "узбережжі Азовського моря" Вы говорите? Кроме того, в этом случае Днепр и Запорожье становятся приграничными городами. Каким был и остаётся Харьков. Убирать оттуда промышленность и переносить на Западную Украину?
Чем граница с Донбассом лучше/хуже, чем любая другая? Тогда "замінувати щільно, обладнати фортифікаційні споруди" надо все 2 тыс. км (3, если с учётом Беларуси)? Мин хватит?
На Донбасс "пох". Ладно. Но почему Вы не предлагали это 9 лет назад? Тогда, возможно, сегодня и войны бы не было.
"80-90% населення позбавляти будь-яких політичних прав" - Украина при этом будет глубоко демократическим государством. В развитие этой идеи тут уже прозвучали очень интересные предложения. Ещё неплохо возродить НКВД и в целом сталинский режим. И продолжать клеймить позором "террористический совок".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 02:35

  Faceless написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:---------------
ЛАД
а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.-----------------
Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків

.....https://i.ibb.co/crbX0k9/image.jpg.....
Картинка Киншасы.
Я не против таких хібарок.

Ви реально думаєте, що то побудували африканці з ЗП 300 баксів?
П.С. Мало того, і те що на скріні не краще ніж те що ми і так маємо у великих містах, якось немає чим захоплюватися

Я и не захоплююсь, просто показал вполне обычный вид без хибарок "з очерету і кізяків".
Хотя можно найти и получше.
А Вы думаете строили марсиане? Хотя, какие зарплаты у африканских строителей, не знаю, как-то не интересовался. Но, думаю, не американские и даже не европейские. А если такие же, как у нас, то грустно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 08:21

  beee написав:Лично моё мнение, детей нужно обязательно увозить. Жена не в состоянии, поэтому ждут, пока когда то выпустят меня. У малой подкашиваются ноги от взрывов. Всё это ненормально.
Рано или поздно прийдётся учить язык, осваивать профессию, начинать с 0.

Порада: вчіть мову вже зараз. Мені наприклад знання мови допомогало одразу з першого дня.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 08:29

  beee написав:Лично моё мнение, детей нужно обязательно увозить. Жена не в состоянии, поэтому ждут, пока когда то выпустят меня. У малой подкашиваются ноги от взрывов. Всё это ненормально.
Рано или поздно прийдётся учить язык, осваивать профессию, начинать с 0.

в Украине тысячи мест где за всю войну 2-3 прилёта.
Почему вы до сих пор в Киеве?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 08:51

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:в Украине тысячи мест где за всю войну 2-3 прилёта.

Звідки така інформація? По моєму місту знаю від друзів що прильоти постійно є, але останній рік інформацію про це не публікують взагалі, навіть місцеві ЗМІ.
BIGor
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