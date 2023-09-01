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vitaliiangel написав:в Украине тысячи мест где за всю войну 2-3 прилёта.
Звідки така інформація? По моєму місту знаю від друзів що прильоти постійно є, але останній рік інформацію про це не публікують взагалі, навіть місцеві ЗМІ.
инфа из личного опыта. но из Польши оно виднее как 24/7 бомбят каждый город и село. вам же надо как то оправдывать ваш отъезд.
Ти фронтовік? Який особистий досвід? Що ти мелеш? Я інформацію беру віз друзів і знайомих. Є реальні прильоти постійно, про які в СМІ мовчок. І при чому тут виїзд? В тебе бомбить що одні виїхали а ти ні?
Дурне, ти скинуло посилання на якийсь приватний канал.
Ну, добре, для тих в кого двотактний процесор та липова довідка: ☄️ Військовозобов'язаних, які покинули Україну за підробленими довідками, можуть екстрадувати, — Арахамія
"Україна може звернутися до інших країн для екстрадиції військовозобов'язаних, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби за станом здоров'я"
Це чистої води популізм. Хіба що довідка внагляк намальована. Якщо зроблена легітимними хоча б на момент видачі посадовцями, то які юридичні підстави? Ну побачив нефролог у пацана одну нирку. Пацан звідки мав знати, що у нього дві?)
ЛАД написав:[quote="5616334:Faceless"] --------------- ЛАД а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.----------------- Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків
Ви реально думаєте, що то побудували африканці з ЗП 300 баксів? П.С. Мало того, і те що на скріні не краще ніж те що ми і так маємо у великих містах, якось немає чим захоплюватися
Я и не захоплююсь, просто показал вполне обычный вид без хибарок "з очерету і кізяків". Хотя можно найти и получше. А Вы думаете строили марсиане? Хотя, какие зарплаты у африканских строителей, не знаю, как-то не интересовался. Но, думаю, не американские и даже не европейские. А если такие же, как у нас, то грустно.[/quote]В таких містах зазвичай історичний центр - те, що побудовано в колоніальні часи, те що пізніше - більшою частиною тими ж європейцями, що мають там якийсь бізнес, місцевих могли залучати як некваліфіковану робочу силу. Див не буває.