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#<1 ... 1158115911601161 Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:05 BIGor написав: vitaliiangel написав: в Украине тысячи мест где за всю войну 2-3 прилёта. в Украине тысячи мест где за всю войну 2-3 прилёта.

Звідки така інформація? По моєму місту знаю від друзів що прильоти постійно є, але останній рік інформацію про це не публікують взагалі, навіть місцеві ЗМІ. Звідки така інформація? По моєму місту знаю від друзів що прильоти постійно є, але останній рік інформацію про це не публікують взагалі, навіть місцеві ЗМІ.

инфа из личного опыта. но из Польши оно виднее как 24/7 бомбят каждый город и село. вам же надо как то оправдывать ваш отъезд. инфа из личного опыта. но из Польши оно виднее как 24/7 бомбят каждый город и село. вам же надо как то оправдывать ваш отъезд. Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 09:08, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 18922 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2186 раз. Подякували: 3131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:06 https://t.me/c/1843930146/15640 Бігор, тікай: airmax78 Повідомлень: 42499 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:29 vitaliiangel написав: BIGor написав: vitaliiangel написав: в Украине тысячи мест где за всю войну 2-3 прилёта. в Украине тысячи мест где за всю войну 2-3 прилёта.

Звідки така інформація? По моєму місту знаю від друзів що прильоти постійно є, але останній рік інформацію про це не публікують взагалі, навіть місцеві ЗМІ. Звідки така інформація? По моєму місту знаю від друзів що прильоти постійно є, але останній рік інформацію про це не публікують взагалі, навіть місцеві ЗМІ.

инфа из личного опыта. но из Польши оно виднее как 24/7 бомбят каждый город и село. вам же надо как то оправдывать ваш отъезд. инфа из личного опыта. но из Польши оно виднее как 24/7 бомбят каждый город и село. вам же надо как то оправдывать ваш отъезд.

Ти фронтовік? Який особистий досвід? Що ти мелеш? Я інформацію беру віз друзів і знайомих. Є реальні прильоти постійно, про які в СМІ мовчок. І при чому тут виїзд? В тебе бомбить що одні виїхали а ти ні? Ти фронтовік? Який особистий досвід? Що ти мелеш? Я інформацію беру віз друзів і знайомих. Є реальні прильоти постійно, про які в СМІ мовчок. І при чому тут виїзд? В тебе бомбить що одні виїхали а ти ні? BIGor

Повідомлень: 8123 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1221 раз. Подякували: 1651 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:32 BIGor написав: В тебе бомбить що одні виїхали а ти ні? В тебе бомбить що одні виїхали а ти ні? бомбит именно тебя. Я вроде спокойно общаюсь. Выехал - молодец, будет что детям рассказать, про геройское бегство папы с корабля. бомбит именно тебя. Я вроде спокойно общаюсь. Выехал - молодец, будет что детям рассказать, про геройское бегство папы с корабля. vitaliiangel

Повідомлень: 18922 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2186 раз. Подякували: 3131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:58 vitaliiangel написав: BIGor написав: В тебе бомбить що одні виїхали а ти ні? В тебе бомбить що одні виїхали а ти ні? бомбит именно тебя. Я вроде спокойно общаюсь. Выехал - молодец, будет что детям рассказать, про геройское бегство папы с корабля. бомбит именно тебя. Я вроде спокойно общаюсь. Выехал - молодец, будет что детям рассказать, про геройское бегство папы с корабля.

І чого тебе так бомбить "хєрой"? Яка тобі різниця що і як я буду розказувати моїм дітям? Тебе взагалі колише? І чого тебе так бомбить "хєрой"? Яка тобі різниця що і як я буду розказувати моїм дітям? Тебе взагалі колише? BIGor

Повідомлень: 8123 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1221 раз. Подякували: 1651 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:58 BIGor написав: airmax78 написав: Бігор, тікай: https://t.me/c/1843930146/15640 Бігор, тікай:

Дурне, ти скинуло посилання на якийсь приватний канал. Дурне, ти скинуло посилання на якийсь приватний канал.

Ну, добре, для тих в кого двотактний процесор та липова довідка:

☄️ Військовозобов'язаних, які покинули Україну за підробленими довідками, можуть екстрадувати, — Арахамія



"Україна може звернутися до інших країн для екстрадиції військовозобов'язаних, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби за станом здоров'я" Ну, добре, для тих в кого двотактний процесор та липова довідка:☄️ Військовозобов'язаних, які покинули Україну за підробленими довідками, можуть екстрадувати, — Арахамія"Україна може звернутися до інших країн для екстрадиції військовозобов'язаних, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби за станом здоров'я" airmax78 Повідомлень: 42499 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:04 airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав: Бігор, тікай: https://t.me/c/1843930146/15640 Бігор, тікай:

Дурне, ти скинуло посилання на якийсь приватний канал. Дурне, ти скинуло посилання на якийсь приватний канал.

Ну, добре, для тих в кого двотактний процесор та липова довідка:

☄️ Військовозобов'язаних, які покинули Україну за підробленими довідками, можуть екстрадувати, — Арахамія



"Україна може звернутися до інших країн для екстрадиції військовозобов'язаних, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби за станом здоров'я" Ну, добре, для тих в кого двотактний процесор та липова довідка:☄️ Військовозобов'язаних, які покинули Україну за підробленими довідками, можуть екстрадувати, — Арахамія"Україна може звернутися до інших країн для екстрадиції військовозобов'язаних, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби за станом здоров'я"

Це чистої води популізм. Хіба що довідка внагляк намальована. Якщо зроблена легітимними хоча б на момент видачі посадовцями, то які юридичні підстави? Ну побачив нефролог у пацана одну нирку. Пацан звідки мав знати, що у нього дві?) Це чистої води популізм. Хіба що довідка внагляк намальована. Якщо зроблена легітимними хоча б на момент видачі посадовцями, то які юридичні підстави? Ну побачив нефролог у пацана одну нирку. Пацан звідки мав знати, що у нього дві?) gonchik74

Повідомлень: 417 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:11 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: [quote="5616334:Faceless"]

---------------

ЛАД

а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.-----------------

Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків [quote="5616334:Faceless"]---------------а оттуда к нам по обмену негров для восстановления Украины с зарплатами 200-300 у.е.-----------------Так і "відновлять" відповідно - будуть хібарки з очерету і кізяків

..... https://i.ibb.co/crbX0k9/image.jpg.... .

Картинка Киншасы.

Я не против таких хібарок. .....Картинка Киншасы.Я не против таких хібарок.

Ви реально думаєте, що то побудували африканці з ЗП 300 баксів?

П.С. Мало того, і те що на скріні не краще ніж те що ми і так маємо у великих містах, якось немає чим захоплюватися Ви реально думаєте, що то побудували африканці з ЗП 300 баксів?П.С. Мало того, і те що на скріні не краще ніж те що ми і так маємо у великих містах, якось немає чим захоплюватися

Я и не захоплююсь, просто показал вполне обычный вид без хибарок "з очерету і кізяків".

Хотя можно найти и получше.

А Вы думаете строили марсиане? Хотя, какие зарплаты у африканских строителей, не знаю, как-то не интересовался. Но, думаю, не американские и даже не европейские. А если такие же, как у нас, то грустно.[/quote]В таких містах зазвичай історичний центр - те, що побудовано в колоніальні часи, те що пізніше - більшою частиною тими ж європейцями, що мають там якийсь бізнес, місцевих могли залучати як некваліфіковану робочу силу. Див не буває. Я и не захоплююсь, просто показал вполне обычный вид без хибарок "з очерету і кізяків".Хотя можно найти и получше.А Вы думаете строили марсиане? Хотя, какие зарплаты у африканских строителей, не знаю, как-то не интересовался. Но, думаю, не американские и даже не европейские. А если такие же, как у нас, то грустно.[/quote]В таких містах зазвичай історичний центр - те, що побудовано в колоніальні часи, те що пізніше - більшою частиною тими ж європейцями, що мають там якийсь бізнес, місцевих могли залучати як некваліфіковану робочу силу. Див не буває. Faceless

Модератор Повідомлень: 33688 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1397 раз. Подякували: 7819 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1158115911601161 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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