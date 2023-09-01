инфа из личного опыта. но из Польши оно виднее как 24/7 бомбят каждый город и село. вам же надо как то оправдывать ваш отъезд.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:05
инфа из личного опыта. но из Польши оно виднее как 24/7 бомбят каждый город и село. вам же надо как то оправдывать ваш отъезд.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 09:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:58
Ну, добре, для тих в кого двотактний процесор та липова довідка:
☄️ Військовозобов'язаних, які покинули Україну за підробленими довідками, можуть екстрадувати, — Арахамія
"Україна може звернутися до інших країн для екстрадиції військовозобов'язаних, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби за станом здоров'я"
Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:04
Це чистої води популізм. Хіба що довідка внагляк намальована. Якщо зроблена легітимними хоча б на момент видачі посадовцями, то які юридичні підстави? Ну побачив нефролог у пацана одну нирку. Пацан звідки мав знати, що у нього дві?)
Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:11
Re: Еміграція, заробітчанство
В таких містах зазвичай історичний центр - те, що побудовано в колоніальні часи, те що пізніше - більшою частиною тими ж європейцями, що мають там якийсь бізнес, місцевих могли залучати як некваліфіковану робочу силу. Див не буває.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:38
а подоляк сказал наоборот покупай левую бумажку и уезжай, как понять что делать
Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:41
Re: Еміграція, заробітчанство
Днепрогэс тоже построен иностранцами, а местные были в качестве рабочей силы, однако это НЕ мешало много десятилетий местным получать выгоды дешевой энергии
это вообще величайшее достижение человечества когда любые технологии могут быть принесены в менее развитую страну и дать стремительное развитие, вопрос только как стать таким местом куда все хотят прийти и созидать (даже конкуренция между инвесторами), а не местом откуда стремятся сбежать
Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:53
Красивая сказка для электората в стиле "ух уж мы их".
Но при этом есть несколько но:
1. Доказать факт дачи взятки конкретно этим человеком.
2. Получить решение суда.
3. Получить пофамильные списки миллионов наших беженцев от европейских стран.
4. Доказать европейским партнерам, что это было именно тяжкое преступление.
5. Подать заявку на экстадицию каждого конкретного человека в конкретную страну.
6. Доказать Европе, что нет угрозы жизни и здоровью для будущего мобилизованого.
7. Выделить деньги, персонал и ресурсы для решения этой задачи.
Кто-нибудь верит, что это вообще возможно?)))
Вопли "всех военнообязанных вернем" уже были прошлой весной, и что.
Громко, в бочку и без толку...
Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:54
Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:56
Re: Еміграція, заробітчанство
Нагадую про примусово-добровільну репатріацію тих, кто виїхав без порушень чинного закондавства, окрім людей надпохилого віку
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 01 вер, 2023 11:00, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:57
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