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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1159116011611162>
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:05

  BIGor написав:
  vitaliiangel написав:в Украине тысячи мест где за всю войну 2-3 прилёта.

Звідки така інформація? По моєму місту знаю від друзів що прильоти постійно є, але останній рік інформацію про це не публікують взагалі, навіть місцеві ЗМІ.

инфа из личного опыта. но из Польши оно виднее как 24/7 бомбят каждый город и село. вам же надо как то оправдывать ваш отъезд.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 вер, 2023 09:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 09:58

Ну, добре, для тих в кого двотактний процесор та липова довідка:
☄️ Військовозобов'язаних, які покинули Україну за підробленими довідками, можуть екстрадувати, — Арахамія

"Україна може звернутися до інших країн для екстрадиції військовозобов'язаних, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби за станом здоров'я"
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:04

Це чистої води популізм. Хіба що довідка внагляк намальована. Якщо зроблена легітимними хоча б на момент видачі посадовцями, то які юридичні підстави? Ну побачив нефролог у пацана одну нирку. Пацан звідки мав знати, що у нього дві?)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:11

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  Faceless написав:
  ЛАД написав:.....https://i.ibb.co/crbX0k9/image.jpg.....
Картинка Киншасы.
Я не против таких хібарок.

Ви реально думаєте, що то побудували африканці з ЗП 300 баксів?
П.С. Мало того, і те що на скріні не краще ніж те що ми і так маємо у великих містах, якось немає чим захоплюватися

Я и не захоплююсь, просто показал вполне обычный вид без хибарок "з очерету і кізяків".
Хотя можно найти и получше.
А Вы думаете строили марсиане? Хотя, какие зарплаты у африканских строителей, не знаю, как-то не интересовался. Но, думаю, не американские и даже не европейские. А если такие же, как у нас, то грустно.
В таких містах зазвичай історичний центр - те, що побудовано в колоніальні часи, те що пізніше - більшою частиною тими ж європейцями, що мають там якийсь бізнес, місцевих могли залучати як некваліфіковану робочу силу. Див не буває.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:38

а подоляк сказал наоборот покупай левую бумажку и уезжай, как понять что делать :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:41

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:В таких містах зазвичай історичний центр - те, що побудовано в колоніальні часи, те що пізніше - більшою частиною тими ж європейцями, що мають там якийсь бізнес, місцевих могли залучати як некваліфіковану робочу силу. Див не буває.

Днепрогэс тоже построен иностранцами, а местные были в качестве рабочей силы, однако это НЕ мешало много десятилетий местным получать выгоды дешевой энергии
это вообще величайшее достижение человечества когда любые технологии могут быть принесены в менее развитую страну и дать стремительное развитие, вопрос только как стать таким местом куда все хотят прийти и созидать (даже конкуренция между инвесторами), а не местом откуда стремятся сбежать
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:53

Красивая сказка для электората в стиле "ух уж мы их".
Но при этом есть несколько но:
1. Доказать факт дачи взятки конкретно этим человеком.
2. Получить решение суда.
3. Получить пофамильные списки миллионов наших беженцев от европейских стран.
4. Доказать европейским партнерам, что это было именно тяжкое преступление.
5. Подать заявку на экстадицию каждого конкретного человека в конкретную страну.
6. Доказать Европе, что нет угрозы жизни и здоровью для будущего мобилизованого.
7. Выделить деньги, персонал и ресурсы для решения этой задачи.
Кто-нибудь верит, что это вообще возможно?)))
Вопли "всех военнообязанных вернем" уже были прошлой весной, и что.
Громко, в бочку и без толку...
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:54

  nekefer написав:а подоляк сказал наоборот покупай левую бумажку и уезжай, как понять что делать :lol:

єто разные Башни Банковой
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:56

Re: Еміграція, заробітчанство

Нагадую про примусово-добровільну репатріацію тих, кто виїхав без порушень чинного закондавства, окрім людей надпохилого віку :)
Востаннє редагувалось fox767676 в П'ят 01 вер, 2023 11:00, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 10:57

  BIGor написав:Порада: вчіть мову вже зараз. Мені наприклад знання мови допомогало одразу з першого дня.


Польского языка в Польше ?
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