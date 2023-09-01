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airmax78 написав:Ну, добре, для тих в кого двотактний процесор та липова довідка: ☄️ Військовозобов'язаних, які покинули Україну за підробленими довідками, можуть екстрадувати, — Арахамія
"Україна може звернутися до інших країн для екстрадиції військовозобов'язаних, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби за станом здоров'я"
Красивая сказка для электората в стиле "ух уж мы их". Но при этом есть несколько но: 1. Доказать факт дачи взятки конкретно этим человеком. 2. Получить решение суда. 3. Получить пофамильные списки миллионов наших беженцев от европейских стран. 4. Доказать европейским партнерам, что это было именно тяжкое преступление. 5. Подать заявку на экстадицию каждого конкретного человека в конкретную страну. 6. Доказать Европе, что нет угрозы жизни и здоровью для будущего мобилизованого. 7. Выделить деньги, персонал и ресурсы для решения этой задачи. Кто-нибудь верит, что это вообще возможно?))) Вопли "всех военнообязанных вернем" уже были прошлой весной, и что. Громко, в бочку и без толку...
Все це справа техніки. Наступного року, коли в більшості співгромадян що втікли почнуть закінчуватись дозволи на перебування у відповідній країні, всім чоловікам призовного віку запропонують пройти медкомісію у країні перебування. Далі - зрозуміло. Як там німецький або навіть польський лікар буде виписувати висновок про одну нирку - хочу подивитись. Пройдешь медкомісію з висновком годний для служби в армії - бітте до України. Відмовишься проходити медкомісію - не отримаєшь дозвіл на перебування в країні. Ну це, звісно, наш МЗС повинен вже починати діяти в цьому напрямку. Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень.
airmax78 написав:Ну, добре, для тих в кого двотактний процесор та липова довідка: ☄️ Військовозобов'язаних, які покинули Україну за підробленими довідками, можуть екстрадувати, — Арахамія
"Україна може звернутися до інших країн для екстрадиції військовозобов'язаних, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби за станом здоров'я"
Красивая сказка для электората в стиле "ух уж мы их". Но при этом есть несколько но: 1. Доказать факт дачи взятки конкретно этим человеком. 2. Получить решение суда. 3. Получить пофамильные списки миллионов наших беженцев от европейских стран. 4. Доказать европейским партнерам, что это было именно тяжкое преступление. 5. Подать заявку на экстадицию каждого конкретного человека в конкретную страну. 6. Доказать Европе, что нет угрозы жизни и здоровью для будущего мобилизованого. 7. Выделить деньги, персонал и ресурсы для решения этой задачи. Кто-нибудь верит, что это вообще возможно?))) Вопли "всех военнообязанных вернем" уже были прошлой весной, и что. Громко, в бочку и без толку...
Все це справа техніки. Наступного року, коли в більшості співгромадян що втікли почнуть закінчуватись дозволи на перебування у відповідній країні, всім чоловікам призовного віку запропонують пройти медкомісію у країні перебування. Далі - зрозуміло. Як там німецький або навіть польський лікар буде виписувати висновок про одну нирку - хочу подивитись. Пройдешь медкомісію з висновком годний для служби в армії - бітте до України. Відмовишься проходити медкомісію - не отримаєшь дозвіл на перебування в країні. Ну це, звісно, наш МЗС повинен вже починати діяти в цьому напрямку. Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень.
airmax78 написав:Все це справа техніки. Наступного року, коли в більшості співгромадян що втікли почнуть закінчуватись дозволи на перебування у відповідній країні, всім чоловікам призовного віку запропонують пройти медкомісію у країні перебування. Далі - зрозуміло. Як там німецький або навіть польський лікар буде виписувати висновок про одну нирку - хочу подивитись. Пройдешь медкомісію з висновком годний для служби в армії - бітте до України. Відмовишься проходити медкомісію - не отримаєшь дозвіл на перебування в країні. Ну це, звісно, наш МЗС повинен вже починати діяти в цьому напрямку. Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень.
В Европе на обычный прием очередь месяц, а тут все бросят и начнут проводить ВЛК десяткам тысяч украинцев вне очереди? А местные типа пофиг, пусть подождут 5 лет когда до них очередь дойдет ) Тем более тут еще и проф врачи должны быть задействованы, а очередь к хирургу в Испании это 3 месяца в обычном режиме. Так что даже если теоритически допустить что что-то такое кто-то и придумает, то с учетом очередей лет через 5 может кто-то и пройдет ВЛК у немецкого или польского доктора. Единственное что могут сделать, это не выпускать со справкой из Украины и потребовать повторного прохождения. Тоесть те кто купили справки и мотаются туда-сюда, могут попасть. А кто уехал навечно и в Украину ни ногой, вероятность вернуть около 0.
airmax78 написав:Все це справа техніки. Наступного року, коли в більшості співгромадян що втікли почнуть закінчуватись дозволи на перебування у відповідній країні, всім чоловікам призовного віку запропонують пройти медкомісію у країні перебування. Далі - зрозуміло. Як там німецький або навіть польський лікар буде виписувати висновок про одну нирку - хочу подивитись. Пройдешь медкомісію з висновком годний для служби в армії - бітте до України. Відмовишься проходити медкомісію - не отримаєшь дозвіл на перебування в країні. Ну це, звісно, наш МЗС повинен вже починати діяти в цьому напрямку. Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень.
В Европе на обычный прием очередь месяц, а тут все бросят и начнут проводить ВЛК десяткам тысяч украинцев вне очереди? А местные типа пофиг, пусть подождут 5 лет когда до них очередь дойдет ) Тем более тут еще и проф врачи должны быть задействованы, а очередь к хирургу в Испании это 3 месяца в обычном режиме. Так что даже если теоритически допустить что что-то такое кто-то и придумает, то с учетом очередей лет через 5 может кто-то и пройдет ВЛК у немецкого или польского доктора. Единственное что могут сделать, это не выпускать со справкой из Украины и потребовать повторного прохождения. Тоесть те кто купили справки и мотаются туда-сюда, могут попасть. А кто уехал навечно и в Украину ни ногой, вероятность вернуть около 0.
Не потрібно перебільшувати. Все зроблять швидко, якщо МЗС добре попросить. Європейці не хочуть воювати самі, тому зацікавлені щоб у України не закінчувався мобілізаційний ресурс. Win-Win ситуація. До того ж ну скільки там тих чоловіків несвідомих виїхало? Не так багато, насправді. Медична система навіть Іспанії не відчує жодного навантаження.
airmax78 написав:Все зроблять швидко, якщо МЗС добре попросить.
другое интересно почему спохватились через 1,5года войны?
Тому що зараз планують наступальні операції на 2024 рік і під них потрібні додаткові люди. До цього планували впоратись тими хто залишився в Україні. Зараз вже розуміють, що долучитись до перемоги повинні всі. Тому тим, хто зараз відсижується за кордоном я б радив підтримувати гарну фізичну форму, вивчати тактичну медицину по ютьюбу, навчатись керувати дроном та ходити в тир регулярно.
rjkz написав:Не-не, я не раз писал, что НАТО будет ссать принимать Украину.
Не плутайте військові можливості. У НАТО дійсно великі можливості по військово-повітряним силам та флоту. Особливо при тому, що Чорноморський флот затиснутий в базах і частково розбитий. Так само і ВКС рф сильно постраждали.
rjkz написав:А хуйлу достаточно будет раз в неделю кошмарить ракетами, чтобы не заканчивать войну. Такой сценарий вполне реален.
Якщо рф покаже повну неадекватність при програній війні, то можливо її повне випилювання зі світової економіки шляхом блокування нафтопроводу Дружба, ударам по нафтових терміналах портів Балтійського моря та знищення портів Чорного моря.
airmax78 написав:Тому тим, хто зараз відсижується за кордоном я б радив підтримувати гарну фізичну форму, вивчати тактичну медицину по ютьюбу, навчатись керувати дроном та ходити в тир регулярно.
а еще ограничить жирное и солёное в рационе. Икру Осетровых еще пока можно, а икру минтая уже нет.
Дарма смієтесь. Зайва вага - біч українців. Озирниться навколо - у кожного першого - зайва вага. Мінімум 5, у більшості від 7-10 у багатьох 15 і більше кг. А це вага броніка і снаряги. Та й як тягнути 100+ кг кабана з поля бою?