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#<1 ... 1160116111621163> Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:39 antey1969 написав: airmax78 написав: Ну, добре, для тих в кого двотактний процесор та липова довідка:

☄️ Військовозобов'язаних, які покинули Україну за підробленими довідками, можуть екстрадувати, — Арахамія



"Україна може звернутися до інших країн для екстрадиції військовозобов'язаних, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби за станом здоров'я" Ну, добре, для тих в кого двотактний процесор та липова довідка:☄️ Військовозобов'язаних, які покинули Україну за підробленими довідками, можуть екстрадувати, — Арахамія"Україна може звернутися до інших країн для екстрадиції військовозобов'язаних, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби за станом здоров'я"

Красивая сказка для электората в стиле "ух уж мы их".

Но при этом есть несколько но:

1. Доказать факт дачи взятки конкретно этим человеком.

2. Получить решение суда.

3. Получить пофамильные списки миллионов наших беженцев от европейских стран.

4. Доказать европейским партнерам, что это было именно тяжкое преступление.

5. Подать заявку на экстадицию каждого конкретного человека в конкретную страну.

6. Доказать Европе, что нет угрозы жизни и здоровью для будущего мобилизованого.

7. Выделить деньги, персонал и ресурсы для решения этой задачи.

Кто-нибудь верит, что это вообще возможно?)))

Вопли "всех военнообязанных вернем" уже были прошлой весной, и что.

Громко, в бочку и без толку... Красивая сказка для электората в стиле "ух уж мы их".Но при этом есть несколько но:1. Доказать факт дачи взятки конкретно этим человеком.2. Получить решение суда.3. Получить пофамильные списки миллионов наших беженцев от европейских стран.4. Доказать европейским партнерам, что это было именно тяжкое преступление.5. Подать заявку на экстадицию каждого конкретного человека в конкретную страну.6. Доказать Европе, что нет угрозы жизни и здоровью для будущего мобилизованого.7. Выделить деньги, персонал и ресурсы для решения этой задачи.Кто-нибудь верит, что это вообще возможно?)))Вопли "всех военнообязанных вернем" уже были прошлой весной, и что.Громко, в бочку и без толку...

Все це справа техніки. Наступного року, коли в більшості співгромадян що втікли почнуть закінчуватись дозволи на перебування у відповідній країні, всім чоловікам призовного віку запропонують пройти медкомісію у країні перебування. Далі - зрозуміло. Як там німецький або навіть польський лікар буде виписувати висновок про одну нирку - хочу подивитись. Пройдешь медкомісію з висновком годний для служби в армії - бітте до України. Відмовишься проходити медкомісію - не отримаєшь дозвіл на перебування в країні. Ну це, звісно, наш МЗС повинен вже починати діяти в цьому напрямку. Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень. Все це справа техніки. Наступного року, коли в більшості співгромадян що втікли почнуть закінчуватись дозволи на перебування у відповідній країні, всім чоловікам призовного віку запропонують пройти медкомісію у країні перебування. Далі - зрозуміло. Як там німецький або навіть польський лікар буде виписувати висновок про одну нирку - хочу подивитись. Пройдешь медкомісію з висновком годний для служби в армії - бітте до України. Відмовишься проходити медкомісію - не отримаєшь дозвіл на перебування в країні. Ну це, звісно, наш МЗС повинен вже починати діяти в цьому напрямку. Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень. airmax78 Повідомлень: 42501 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:56 airmax78 написав: antey1969 написав: airmax78 написав: Ну, добре, для тих в кого двотактний процесор та липова довідка:

☄️ Військовозобов'язаних, які покинули Україну за підробленими довідками, можуть екстрадувати, — Арахамія



"Україна може звернутися до інших країн для екстрадиції військовозобов'язаних, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби за станом здоров'я" Ну, добре, для тих в кого двотактний процесор та липова довідка:☄️ Військовозобов'язаних, які покинули Україну за підробленими довідками, можуть екстрадувати, — Арахамія"Україна може звернутися до інших країн для екстрадиції військовозобов'язаних, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби за станом здоров'я"

Красивая сказка для электората в стиле "ух уж мы их".

Но при этом есть несколько но:

1. Доказать факт дачи взятки конкретно этим человеком.

2. Получить решение суда.

3. Получить пофамильные списки миллионов наших беженцев от европейских стран.

4. Доказать европейским партнерам, что это было именно тяжкое преступление.

5. Подать заявку на экстадицию каждого конкретного человека в конкретную страну.

6. Доказать Европе, что нет угрозы жизни и здоровью для будущего мобилизованого.

7. Выделить деньги, персонал и ресурсы для решения этой задачи.

Кто-нибудь верит, что это вообще возможно?)))

Вопли "всех военнообязанных вернем" уже были прошлой весной, и что.

Громко, в бочку и без толку... Красивая сказка для электората в стиле "ух уж мы их".Но при этом есть несколько но:1. Доказать факт дачи взятки конкретно этим человеком.2. Получить решение суда.3. Получить пофамильные списки миллионов наших беженцев от европейских стран.4. Доказать европейским партнерам, что это было именно тяжкое преступление.5. Подать заявку на экстадицию каждого конкретного человека в конкретную страну.6. Доказать Европе, что нет угрозы жизни и здоровью для будущего мобилизованого.7. Выделить деньги, персонал и ресурсы для решения этой задачи.Кто-нибудь верит, что это вообще возможно?)))Вопли "всех военнообязанных вернем" уже были прошлой весной, и что.Громко, в бочку и без толку...

Все це справа техніки. Наступного року, коли в більшості співгромадян що втікли почнуть закінчуватись дозволи на перебування у відповідній країні, всім чоловікам призовного віку запропонують пройти медкомісію у країні перебування. Далі - зрозуміло. Як там німецький або навіть польський лікар буде виписувати висновок про одну нирку - хочу подивитись. Пройдешь медкомісію з висновком годний для служби в армії - бітте до України. Відмовишься проходити медкомісію - не отримаєшь дозвіл на перебування в країні. Ну це, звісно, наш МЗС повинен вже починати діяти в цьому напрямку. Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень. Все це справа техніки. Наступного року, коли в більшості співгромадян що втікли почнуть закінчуватись дозволи на перебування у відповідній країні, всім чоловікам призовного віку запропонують пройти медкомісію у країні перебування. Далі - зрозуміло. Як там німецький або навіть польський лікар буде виписувати висновок про одну нирку - хочу подивитись. Пройдешь медкомісію з висновком годний для служби в армії - бітте до України. Відмовишься проходити медкомісію - не отримаєшь дозвіл на перебування в країні. Ну це, звісно, наш МЗС повинен вже починати діяти в цьому напрямку. Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень.

Гордона, небось, с утра начиталась?!

Украина может обратиться к другим странам с просьбой экстрадиции уклонистов – Арахамия https://gordonua.com/news/war/ukraina-m ... 79328.html Гордона, небось, с утра начиталась?!Украина может обратиться к другим странам с просьбой экстрадиции уклонистов – Арахамия Bolt Повідомлень: 2254 З нами з: 09.11.17 Подякував: 4 раз. Подякували: 162 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:30 Re: Еміграція, заробітчанство airmax78 написав: Все це справа техніки. Наступного року, коли в більшості співгромадян що втікли почнуть закінчуватись дозволи на перебування у відповідній країні, всім чоловікам призовного віку запропонують пройти медкомісію у країні перебування. Далі - зрозуміло. Як там німецький або навіть польський лікар буде виписувати висновок про одну нирку - хочу подивитись. Пройдешь медкомісію з висновком годний для служби в армії - бітте до України. Відмовишься проходити медкомісію - не отримаєшь дозвіл на перебування в країні. Ну це, звісно, наш МЗС повинен вже починати діяти в цьому напрямку. Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень. Все це справа техніки. Наступного року, коли в більшості співгромадян що втікли почнуть закінчуватись дозволи на перебування у відповідній країні, всім чоловікам призовного віку запропонують. Далі - зрозуміло. Як тамбуде виписувати висновок про одну нирку - хочу подивитись. Пройдешь медкомісію з висновком годний для служби в армії - бітте до України. Відмовишься проходити медкомісію - не отримаєшь дозвіл на перебування в країні. Ну це, звісно, наш МЗС повинен вже починати діяти в цьому напрямку. Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень.

В Европе на обычный прием очередь месяц, а тут все бросят и начнут проводить ВЛК десяткам тысяч украинцев вне очереди? А местные типа пофиг, пусть подождут 5 лет когда до них очередь дойдет ) Тем более тут еще и проф врачи должны быть задействованы, а очередь к хирургу в Испании это 3 месяца в обычном режиме.

Так что даже если теоритически допустить что что-то такое кто-то и придумает, то с учетом очередей лет через 5 может кто-то и пройдет ВЛК у немецкого или польского доктора.

Единственное что могут сделать, это не выпускать со справкой из Украины и потребовать повторного прохождения. Тоесть те кто купили справки и мотаются туда-сюда, могут попасть. А кто уехал навечно и в Украину ни ногой, вероятность вернуть около 0. В Европе на обычный прием очередь месяц, а тут все бросят и начнут проводить ВЛК десяткам тысяч украинцев вне очереди? А местные типа пофиг, пусть подождут 5 лет когда до них очередь дойдет ) Тем более тут еще и проф врачи должны быть задействованы, а очередь к хирургу в Испании это 3 месяца в обычном режиме.Так что даже если теоритически допустить что что-то такое кто-то и придумает, то с учетом очередей лет через 5 может кто-то и пройдет ВЛК у немецкого или польского доктора.Единственное что могут сделать, это не выпускать со справкой из Украины и потребовать повторного прохождения. Тоесть те кто купили справки и мотаются туда-сюда, могут попасть. А кто уехал навечно и в Украину ни ногой, вероятность вернуть около 0. slonomag Повідомлень: 336 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:49 airmax78 написав: Ну, добре, для тих в кого двотактний процесор та липова довідка:

☄️ Військовозобов'язаних, які покинули Україну за підробленими довідками, можуть екстрадувати, — Арахамія



"Україна може звернутися до інших країн для екстрадиції військовозобов'язаних, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби за станом здоров'я" Ну, добре, для тих в кого двотактний процесор та липова довідка:☄️ Військовозобов'язаних, які покинули Україну за підробленими довідками, можуть екстрадувати, — Арахамія"Україна може звернутися до інших країн для екстрадиції військовозобов'язаних, які залишили Україну за підробленими довідками про непридатність до служби за станом здоров'я"

€йр - мы вас с нетерпением после комиссии будем ждать(возможно даже с самим Борисовым!)!!! €йр - мы вас с нетерпением после комиссии будем ждать(возможно даже с самим Борисовым!)!!! барабашов Повідомлень: 3425 З нами з: 16.06.15 Подякував: 257 раз. Подякували: 320 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:53 slonomag написав: airmax78 написав: Все це справа техніки. Наступного року, коли в більшості співгромадян що втікли почнуть закінчуватись дозволи на перебування у відповідній країні, всім чоловікам призовного віку запропонують пройти медкомісію у країні перебування. Далі - зрозуміло. Як там німецький або навіть польський лікар буде виписувати висновок про одну нирку - хочу подивитись. Пройдешь медкомісію з висновком годний для служби в армії - бітте до України. Відмовишься проходити медкомісію - не отримаєшь дозвіл на перебування в країні. Ну це, звісно, наш МЗС повинен вже починати діяти в цьому напрямку. Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень. Все це справа техніки. Наступного року, коли в більшості співгромадян що втікли почнуть закінчуватись дозволи на перебування у відповідній країні, всім чоловікам призовного віку запропонують. Далі - зрозуміло. Як тамбуде виписувати висновок про одну нирку - хочу подивитись. Пройдешь медкомісію з висновком годний для служби в армії - бітте до України. Відмовишься проходити медкомісію - не отримаєшь дозвіл на перебування в країні. Ну це, звісно, наш МЗС повинен вже починати діяти в цьому напрямку. Важки часи вимагають важких та нестандартних рішень.

В Европе на обычный прием очередь месяц, а тут все бросят и начнут проводить ВЛК десяткам тысяч украинцев вне очереди? А местные типа пофиг, пусть подождут 5 лет когда до них очередь дойдет ) Тем более тут еще и проф врачи должны быть задействованы, а очередь к хирургу в Испании это 3 месяца в обычном режиме.

Так что даже если теоритически допустить что что-то такое кто-то и придумает, то с учетом очередей лет через 5 может кто-то и пройдет ВЛК у немецкого или польского доктора.

Единственное что могут сделать, это не выпускать со справкой из Украины и потребовать повторного прохождения. Тоесть те кто купили справки и мотаются туда-сюда, могут попасть. А кто уехал навечно и в Украину ни ногой, вероятность вернуть около 0. В Европе на обычный прием очередь месяц, а тут все бросят и начнут проводить ВЛК десяткам тысяч украинцев вне очереди? А местные типа пофиг, пусть подождут 5 лет когда до них очередь дойдет ) Тем более тут еще и проф врачи должны быть задействованы, а очередь к хирургу в Испании это 3 месяца в обычном режиме.Так что даже если теоритически допустить что что-то такое кто-то и придумает, то с учетом очередей лет через 5 может кто-то и пройдет ВЛК у немецкого или польского доктора.Единственное что могут сделать, это не выпускать со справкой из Украины и потребовать повторного прохождения. Тоесть те кто купили справки и мотаются туда-сюда, могут попасть. А кто уехал навечно и в Украину ни ногой, вероятность вернуть около 0.

Не потрібно перебільшувати. Все зроблять швидко, якщо МЗС добре попросить. Європейці не хочуть воювати самі, тому зацікавлені щоб у України не закінчувався мобілізаційний ресурс. Win-Win ситуація. До того ж ну скільки там тих чоловіків несвідомих виїхало? Не так багато, насправді. Медична система навіть Іспанії не відчує жодного навантаження. Не потрібно перебільшувати. Все зроблять швидко, якщо МЗС добре попросить. Європейці не хочуть воювати самі, тому зацікавлені щоб у України не закінчувався мобілізаційний ресурс. Win-Win ситуація. До того ж ну скільки там тих чоловіків несвідомих виїхало? Не так багато, насправді. Медична система навіть Іспанії не відчує жодного навантаження. airmax78 Повідомлень: 42501 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:56 airmax78 написав: Все зроблять швидко, якщо МЗС добре попросить. Все зроблять швидко, якщо МЗС добре попросить. другое интересно почему спохватились через 1,5года войны? другое интересно почему спохватились через 1,5года войны? vitaliiangel

Повідомлень: 18924 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2186 раз. Подякували: 3131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:01 vitaliiangel написав: airmax78 написав: Все зроблять швидко, якщо МЗС добре попросить. Все зроблять швидко, якщо МЗС добре попросить. другое интересно почему спохватились через 1,5года войны? другое интересно почему спохватились через 1,5года войны?

Тому що зараз планують наступальні операції на 2024 рік і під них потрібні додаткові люди. До цього планували впоратись тими хто залишився в Україні. Зараз вже розуміють, що долучитись до перемоги повинні всі. Тому тим, хто зараз відсижується за кордоном я б радив підтримувати гарну фізичну форму, вивчати тактичну медицину по ютьюбу, навчатись керувати дроном та ходити в тир регулярно. Тому що зараз планують наступальні операції на 2024 рік і під них потрібні додаткові люди. До цього планували впоратись тими хто залишився в Україні. Зараз вже розуміють, що долучитись до перемоги повинні всі. Тому тим, хто зараз відсижується за кордоном я б радив підтримувати гарну фізичну форму, вивчати тактичну медицину по ютьюбу, навчатись керувати дроном та ходити в тир регулярно. airmax78 Повідомлень: 42501 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:03 airmax78 написав: Тому тим, хто зараз відсижується за кордоном я б радив підтримувати гарну фізичну форму, вивчати тактичну медицину по ютьюбу, навчатись керувати дроном та ходити в тир регулярно. Тому тим, хто зараз відсижується за кордоном я б радив підтримувати гарну фізичну форму, вивчати тактичну медицину по ютьюбу, навчатись керувати дроном та ходити в тир регулярно. а еще ограничить жирное и солёное в рационе. Икру Осетровых еще пока можно, а икру минтая уже нет. а еще ограничить жирное и солёное в рационе. Икру Осетровых еще пока можно, а икру минтая уже нет. vitaliiangel

Повідомлень: 18924 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2186 раз. Подякували: 3131 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:09 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Не-не, я не раз писал, что НАТО будет ссать принимать Украину. Не-не, я не раз писал, что НАТО будет ссать принимать Украину.

Не плутайте військові можливості.

У НАТО дійсно великі можливості по військово-повітряним силам та флоту. Особливо при тому, що Чорноморський флот затиснутий в базах і частково розбитий. Так само і ВКС рф сильно постраждали.

rjkz написав: А хуйлу достаточно будет раз в неделю кошмарить ракетами, чтобы не заканчивать войну.

Такой сценарий вполне реален. А хуйлу достаточно будет раз в неделю кошмарить ракетами, чтобы не заканчивать войну.Такой сценарий вполне реален.

Якщо рф покаже повну неадекватність при програній війні, то можливо її повне випилювання зі світової економіки шляхом блокування нафтопроводу Дружба, ударам по нафтових терміналах портів Балтійського моря та знищення портів Чорного моря. Не плутайте військові можливості.У НАТО дійсно великі можливості по військово-повітряним силам та флоту. Особливо при тому, що Чорноморський флот затиснутий в базах і частково розбитий. Так само і ВКС рф сильно постраждали.Якщо рф покаже повну неадекватність при програній війні, то можливо її повне випилювання зі світової економіки шляхом блокування нафтопроводу Дружба, ударам по нафтових терміналах портів Балтійського моря та знищення портів Чорного моря. Denik Повідомлень: 2272 З нами з: 23.02.09 Подякував: 556 раз. Подякували: 1059 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:09 vitaliiangel написав: airmax78 написав: Тому тим, хто зараз відсижується за кордоном я б радив підтримувати гарну фізичну форму, вивчати тактичну медицину по ютьюбу, навчатись керувати дроном та ходити в тир регулярно. Тому тим, хто зараз відсижується за кордоном я б радив підтримувати гарну фізичну форму, вивчати тактичну медицину по ютьюбу, навчатись керувати дроном та ходити в тир регулярно. а еще ограничить жирное и солёное в рационе. Икру Осетровых еще пока можно, а икру минтая уже нет. а еще ограничить жирное и солёное в рационе. Икру Осетровых еще пока можно, а икру минтая уже нет.

Дарма смієтесь. Зайва вага - біч українців. Озирниться навколо - у кожного першого - зайва вага. Мінімум 5, у більшості від 7-10 у багатьох 15 і більше кг. А це вага броніка і снаряги. Та й як тягнути 100+ кг кабана з поля бою? Дарма смієтесь. Зайва вага - біч українців. Озирниться навколо - у кожного першого - зайва вага. Мінімум 5, у більшості від 7-10 у багатьох 15 і більше кг. А це вага броніка і снаряги. Та й як тягнути 100+ кг кабана з поля бою? airmax78 Повідомлень: 42501 З нами з: 25.10.12 Подякував: 968 раз. Подякували: 5214 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1160116111621163> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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